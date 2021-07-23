«Японский Генри Форд»: история Соичиро Хонды — легендарного изобретателя и основателя Honda

Соичиро Хонда — уникальный человек, который прошел тернистый путь от простого механика до владельца крупнейшего автомобильного бренда. Методом проб и ошибок, через войну, стихийные бедствия этот целеустремленный и талантливый японский изобретатель получил около 150 патентов и внес огромный вклад в автомобильную промышленность.
Детство и первые шаги
Соичиро Хонда родился 17 ноября 1906 года в деревне Комья, округа Явата, префектуры Сидзуока. Его отец был опытным кузнецом, а мать — ткачихой. Хоть его семья жила относительно бедно, детство Соичиро можно назвать счастливым. Именно от отца Хонда унаследовал любовь к автомобилям.
Детство и первые шаги. | Фото: greatstories.club.
В начале XX века в Японии вошли в моду велосипеды. Все больше и больше людей стали просить отца Хонды починить их железных коней. Почувствовав золотую жилу, он открыл мастерскую по ремонту двухколесного транспорта. Вскоре кроме ремонта велосипедов отец Соичиро стал заниматься их продажей. Младший Хонда потратил большую часть своего детства, помогая отцу в мастерской и магазине.
Соичиро будучи еще ребенком был очарован автомобилями. Позже он вспоминал, как долго помнил запах масла, исходящего от первой увиденной машины. Незадолго до того, как Соичиро окончил школу в 1922 году, он увидел объявление об автосервисной компании Tokyo Art Shokai.
Соитиро Хонда: история успеха. | Фото: greatstories.club.
В возрасте 15 лет, он решил уехать из дома и направиться в Токио, для стажировки в Art Shokai. В то время условия работы сильно отличались от нынешних. Младшим сотрудникам предоставлялось питание, жилье и карманные деньги, но они не получали никакой официальной заработной платы. Работа в Art Shokai оказала сильное влияние на карьеру Соичиро в будущем.
Первые успехи
Владелец мастерской Юзо Сакакибара быстро разглядел потенциал в юноше. Хонда же в свою очередь почерпнул от Юзо много полезной информации о техники и бизнесе. Сакакибара был не только хорошим инженером и бизнесменом, но и отменным учителем. Наряду с пониманием ремонтных работ, он также имел опыт с более сложными процессами, такими как изготовление поршней.
Хонда на гонках. | Фото: LiveJournal.
Именно во время работы в Art Shokai Хонда познакомился с широким спектром автомобилей и мотоциклов. Соичиро усердно работал, чтобы расширить и углубить свои знания в этой сфере. Молодой специалист не раз удивлял других работников салона своим исключительным талантом и техническим складом ума.
Первая мастерская
В 1928 году Хонда успешно завершил свое обучение и открыл собственный филиал Art Shokai в Хамамацу. Молодой инженер использовал все приобретенные навыки и знания для расширения услуг гаража, выходящих далеко за рамки обычного ремонта автомобилей.
На фотографии, сделанной в 1935 году, изображен филиал Art Shokai в Хамамацу. Если вы внимательно взгляните на снимок, то увидите автомобиль, поднятый на специальном лифте, который Хонда разработал самостоятельно. Соичиро всегда утверждал, что человек не должен выполнять свою работу, ползая под машиной. К середине 1930-х годов штат мастеров филиала вырос с одного работника до тридцати. Жена Соитиро стала директором мастерской.
Филиал Art Shokai в Хамамацу. | Фото: ameblo.jp.
Примерно в 1936 году Хонда решил перейти от обычных ремонтных работ на собственное производство. Первоначально для этой цели он предпринял попытки превратить филиал Хамамацу в отдельную компанию, но встретил недовольство со стороны акционеров Art Shokai.
Инвесторы понимали, что текущая рабочая нагрузка и заказы на ремонтные работы приносят очень хороший доход, и они не были заинтересованы в том, чтобы рисковать, вступая в ненужную конкуренцию. Несмотря на отговорки Соичиро не терял надежды начать собственное производство. Хонда и его знакомый Шичиро Като решают создать собственную компанию Toaki Seiko Heavy Industry ,специализирующейся на производстве автомобильных запчастей.
Начало производства
Развитие нового предприятия Хонды не было гладким. Первое время Соичиро по ночам разрабатывал поршневые кольца, а днем продолжал работать в Art Shokai. Ряд технических трудностей вынудил Хонду поступить на заочную форму обучения в Индустриальный институт Хамамацу, чтобы повысить свои знания в металлургии. Уверенный в будущем успехе предприятия в 1939 году инженер покинул Art Shokai и передал управление филиалом своим стажерам.
Соичиро Хонда за работой. | Фото: circle888.com.
Производство поршней набирало обороты, но продукт был все еще далек до идеала. На этот раз проблемы были связаны с технологией производства, а не с дизайном. В это время предприятие Toaki Seiko получило заказ на производство деталей для Toyota Motor Company Limited. Novate.ru удалось узнать, что из пятидесяти образцов, которые они представили для проверки качества, только три соответствовали высоким стандартам Toyota.
Хонда потратил несколько лет, посещая университеты и сталелитейные заводы по всей стране, чтобы изучить тонкости производства автозапчастей. К этому времени он накопил достаточно знаний и опыта для начала разработки высококачественной продукции. Заказы начали прибавляться, и компания стала развиваться стремительными темпами. Вскоре штат сотрудников вырос до двух тысяч человек.
Будущие планы Хонды разрушены войной
Масштабные планы Хонды относительно будущего его организации были буквально уничтожены, когда Япония вступила во Вторую мировую войну 7 декабря 1941 года. Toaki Seiko вошла под прямое командование японского министерства обороны. Toyota получила 40% акций компании в 1942 году, а самого Соичиро понизили с должности президента до старшего управляющего директора.
Япония во Второй мировой войне. | Фото: Пикабу.
Большинство работников ушли на фронт. Во время войны Toaki Seiko разработала фрезерный станок для производства винтов для самолетов и кораблей. Японское руководство было впечатлено изобретательностью Хонды: раньше на изготовление одного винта вручную уходила неделя, но теперь можно было выпускать по два каждые тридцать минут.
Во время бомбардировок в 1944 году один из заводов Tokai Seiki был практически полностью уничтожен. Компания также пострадала от стихийного бедствия в январе 1945 года, когда в Микавададистском районе произошло землетрясение в Нанкай, в результате чего завод в Имауте был разрушен.
Основание Honda и новая эпоха
В конце Второй мировой войны Хонда продал остатки Tokau Seiki автоконцерну Toyota за 450 000 иен. На эти деньги он основал Институт технических исследований Хонды в 1946 году. Первый моторизованный велосипед Honda, Type A был запущен в производство в 1948 году. В 1948 году организация получила официальный статус компании и была переименована в Honda Motor Limited Company.
Honda Type A. | Фото: RMD Motors.
Первый полноценный мотоцикл Honda Type D, впервые был запущен в производство в 1949 году. В скором времени Honda становится лидером японского рынка по производству мотоциклов, обогнав таких гигантов как Yamaha и Harley-Davidson. На посту президента Соитиро за короткое время превратил компанию в интернациональную организацию, оборот которой уже в конце 1950-х годов исчислялся миллионами долларов. С 1963 года Honda начала производить первые автомобили.
Honda S500 - первый автомобиль компании. | Фото: AutoWP.ru.
Хонда оставался президентом компании вплоть до своей отставки в 1973 году. После этого он занимал пост директора компании и впоследствии был назначен «верховным советником» в 1983 году. В 1980 году американское издательство The New York Times назвало Соициро Хонду «японским Генри Фордом».
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