От наряда шута до завсегдатая модных показов: как эволюционировал комбинезон

Каждая вещь имеет свою историю и особенности ношения. Однако нередко бывает так, что она настолько стремительно и неожиданно меняла владельцев, что это представляет отдельный интерес. Ярким примером вещи со столько занимательной историей является комбинезон, который умудрился от шутовского наряда эволюционировать в один из самых популярных образов не только в повседневной жизни, но и на красных дорожках и подиумах.
Интересная вещь с интересной историей. /Фото: livejournal.com
История этого любопытного элемента одежды начинается ещё со времён Средневековья. Как считают историки моды, первыми прототипами комбинезонов были наряды средневековых шутов. Сущность фасона их одежды заключался в том, чтобы не сковывать движений. Кроме того, эти комбинезоны были яркими и броскими, чтобы шут мог безошибочно и неизбежно обратить на себя внимание и заинтересовать зрителей даже до начала представления.
Первыми комбинезоны носили шуты. /Фото: relook.ru
Как это ни странно, но другими владельцами и активными пользователями одежды, которую можно назвать предтечей комбинезонов, оказались средневековые алхимик. Причём они руководствовались не столько удобством, сколько нематериальным. Оказывается, они считали, что одеяние подобного фасона способно соединять все животворящие каналы человеческого организма и сохранить при этом энергию. Однако, возможно, не все именно так рассматривали комбинезон с этой точки зрения, а попросту решили носить такую рабочую одежду, которая бы защищала тело от повреждений.
С шутами комбинезоны разделили алхимики. /Фото: relook.ru
Позднее, уже в период Нового времени, комбинезоны неожиданно перекочевали в королевские и императорские дворцы, трансформировавшись в элемент детского ансамбля. По информации редакции Novate.ru, существует легенда, что заказчиком первого комбинезона стала Екатерина Великая, решившая приобрести такую вещь для своего внука Александра I в 1780 году.
Однако реальный и совершенно новый этап в истории эволюции комбинезона произошёл благодаря Леви Страуссу - создателю денима (ткани, из которой изготовляют джинсы): именно он додумался объединить уже брюки и лямки на пуговицах, получив соответствующий патент в 1856 году.
Джинсовый комбинезон - новый этап в эволюции рабочей одежды. /Фото: mcmag.ru
Джинсовые комбинезоны были удобными и обеспечивали большую безопасность. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они стремительно завоевали популярность у золотоискателей, фермеров, ковбоев и механиков. И на протяжении последующих десятилетий комбинезон носил статус традиционной рабочей одежды целого ряда представителей мужских профессий, однако, когда началась Первая мировая война, то мужчин, ушедших на фронт, на их рабочих местах заняли женщины, одев и комбинезоны. Так, они стали первой вещью унисекс, а также получили положение некоего символа феминизма.
Один из символов феминизма. /Фото: otkan.ru
Следующие полвека комбинезоны носили уже оба пола, однако за пределы рабочих пространств они выходить не спешили. И только в шестидесятых годах прошлого столетия они вошли в этап своего модного «расцвета», когда стали появляться в кинематографе и поп-музыке: их стали массово носить Элвис Пресли, Дайана Росс, Шер и другие поп-иконы. Само собой, что с экранов телевизоров комбинезон быстро перекочевал в повседневную жизнь, завоёвывая интерес и у дизайнеров. Сегодня этот предмет одежды стал как элементом повседневного образа, так и модной альтернативой платью на ковровых дорожках, а также застолбил своё место на модных показах.
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