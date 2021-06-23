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Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Детство это безусловно беззаботность, радость и самое прекрасное мгновение в жизни человека. Девочки играли в куколки, ребята же носились по дворам с огромным арсеналом покупного и самопального оружия. Автор сегодняшней статьи решил порадовать своего сынишку игрушкой, о которой многие из пацанов раньше могли только мечтать. Он изготовил деревянный автомат ППШ своими руками!

 

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Малому, видимо после просмотров фильмов о ВОВ приуроченных к празднику Победы прикорячилось поиметь себе ППШ. Поехали по магазинам, там шиш. Т.е. всяких узи, М16, бластеров пруд-пруди, а ППШ нема... Ну отчаявшись, сдуру и ляпнул, на окончание первого класса запилю тебе ствол. Мужик сказал-он же и сделал, как говориться.

Конечно не точная копия, главное чтоб силуэт похож был. Все материалы-доска и старые детали.

Решил делать не полноразмерную штуку, а чтоб ребенку по руке было. Обмерил кучу его автоматов, остановился на полуметровом размере.

Берем доску, рисуем...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Выпиливаем лобзиком по контуру...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Обрабатываем напильниками разного профиля и насечки...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Фрезеруем (шарошкой на сверлильном станке) отверстия кожуха.Очень важно, так как малой сказал, что без них не катит. Параллельно делаем спусковой крючок, скобу и мушку.

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Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Шкурим до посинения (лица, я имею ввиду)...Так как игрушка-минимум углов и заусенцев...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Да нет, презентация в понедельник была...

Ну так вот... Надыбал чуток морилки под дуб, не разбирался, что за цвет на настоящем прикладе, вроде похоже. Вмонтировал крючок намертво, на холодную сварку...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Выпилил из какой-то фигни зеленой целик. Его и мушку посадил на длинные винты через всю толщину, чтоб не отвалилось. Головки замазал сваркой и зашкурил...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Нужен затвор. Вспомнил своё детство-правильно-ШПИНГАЛЕТ наше фсё. Правда по функционалу не подходит, зато есть чем поклацать. Стамеской выбрал поглубже место, прикрутил, замазал...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Полачил бесцветным лаком два рАза. Где будет краска-не стал.

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Теперь- "бубен". Честно говоря сломал себе бубен пока придумал как сделать. Он должен быть тяжелым, чтобы придать вес. В общем выпилил из 10мм-ой дюрали кругляк, потом такой же из фанеры 28мм. Скрепил винтами по резьбе. Зашкурил по кругу и вот...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Теперь надо надежно закрепить. Просверлил в торце дюрали под резьбу М6, нарезал соответственно и вкрутил через весь ствол винт мм50+ вогнал в фанеру саморез 70мм. Держится крепко...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Все щелки, углубления под головки винтов замазал холодной сваркой и зашкурил...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Процесс покраски не фотал, там смотреть нечего особо. Купил в магазе шуруп-кольцо-2 шт, ковырнул в запасах жены ремень от какой-то торбы, и вуаля..

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

И вот счастливый обладатель сего изделия...

Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

 


Автор: serjant79

 

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