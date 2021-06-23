Делаем деревянный игрушечный автомат для мальчика

Детство это безусловно беззаботность, радость и самое прекрасное мгновение в жизни человека. Девочки играли в куколки, ребята же носились по дворам с огромным арсеналом покупного и самопального оружия. Автор сегодняшней статьи решил порадовать своего сынишку игрушкой, о которой многие из пацанов раньше могли только мечтать. Он изготовил деревянный автомат ППШ своими руками!

Малому, видимо после просмотров фильмов о ВОВ приуроченных к празднику Победы прикорячилось поиметь себе ППШ. Поехали по магазинам, там шиш. Т.е. всяких узи, М16, бластеров пруд-пруди, а ППШ нема... Ну отчаявшись, сдуру и ляпнул, на окончание первого класса запилю тебе ствол. Мужик сказал-он же и сделал, как говориться.



Конечно не точная копия, главное чтоб силуэт похож был. Все материалы-доска и старые детали.



Решил делать не полноразмерную штуку, а чтоб ребенку по руке было. Обмерил кучу его автоматов, остановился на полуметровом размере.



Берем доску, рисуем...







Выпиливаем лобзиком по контуру...







Обрабатываем напильниками разного профиля и насечки...





Фрезеруем (шарошкой на сверлильном станке) отверстия кожуха.Очень важно, так как малой сказал, что без них не катит. Параллельно делаем спусковой крючок, скобу и мушку. ..







Шкурим до посинения (лица, я имею ввиду)...Так как игрушка-минимум углов и заусенцев...







Да нет, презентация в понедельник была...



Ну так вот... Надыбал чуток морилки под дуб, не разбирался, что за цвет на настоящем прикладе, вроде похоже. Вмонтировал крючок намертво, на холодную сварку...







Выпилил из какой-то фигни зеленой целик. Его и мушку посадил на длинные винты через всю толщину, чтоб не отвалилось. Головки замазал сваркой и зашкурил...







Нужен затвор. Вспомнил своё детство-правильно-ШПИНГАЛЕТ наше фсё. Правда по функционалу не подходит, зато есть чем поклацать. Стамеской выбрал поглубже место, прикрутил, замазал...







Полачил бесцветным лаком два рАза. Где будет краска-не стал.







Теперь- "бубен". Честно говоря сломал себе бубен пока придумал как сделать. Он должен быть тяжелым, чтобы придать вес. В общем выпилил из 10мм-ой дюрали кругляк, потом такой же из фанеры 28мм. Скрепил винтами по резьбе. Зашкурил по кругу и вот...







Теперь надо надежно закрепить. Просверлил в торце дюрали под резьбу М6, нарезал соответственно и вкрутил через весь ствол винт мм50+ вогнал в фанеру саморез 70мм. Держится крепко...











Все щелки, углубления под головки винтов замазал холодной сваркой и зашкурил...







Процесс покраски не фотал, там смотреть нечего особо. Купил в магазе шуруп-кольцо-2 шт, ковырнул в запасах жены ремень от какой-то торбы, и вуаля..















И вот счастливый обладатель сего изделия...







Автор: serjant79