10 затонувших городов, которые в отличие от Атлантиды реально существуют

1. Данвич

Учёные считают, что оживленный прибрежный город Данвич ушел под воду около 700 лет назад.

2. Байи

Где-то недалеко от Неаполя.

3. Гераклион

Гераклион в пучину погрузившийся.

4. Рейвенсер Одд

Рейвенсер Одд - городок средневековых пиратов.

5. Кекова

Кекова - турецкий город византийской эпохи.

6. Атлит Ям

Древний город в водах Средиземного моря.

7. Шичен

Город льва в Китае.

8. Неаполис

Затерянный город Неаполис возле Туниса.

9. Камбей

Где-то на глубине 40 метров под водой.

10. Олус

Олус - где-то у берегов Крита.