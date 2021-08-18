Как отличить интуицию от фантазий: 6 способов развить «чутье»

Интуиция есть у всех. Но у кого-то она крепко спит, а кто-то научился ею пользоваться.
Наталья Лапшичева
Психолог, нейропсихолог, гипнолог, автор книги-тренинга «Плюс-минус бесконечность».
Интуицию часто называют прямой линией с Богом. Но на самом деле это наша связь с самим собой, способность проникать в суть вещей, дар предвидения. Часто мы точно знаем, как и что нужно делать, но не можем объяснить, как к нам пришло это знание. Например:
- Только познакомились с человеком, а уже настолько прониклись к нему доверием, что готовы хоть ключи от квартиры предложить.
- Новенький на работе вызывает неприятие, хотя вы едва обменялись с ним парой фраз. А потом он вас подставил и оказалось, что ваше впечатление о нем было верным.
- Вам не хочется идти на совещание, на котором шеф вам сделает выговор, хотя об этом пока ничего не известно.
- Не хотели садиться за руль, как будто кто-то нашептывал: «Воспользуйся метро». Но вы отмахнулись от этих мыслей и попали в аварию, или в длинную пробку, или гаишник выписал огромный штраф. А вот послушали бы свой внутренний голос — не было бы неприятностей.
Эти ситуации знакомы всем. Но доверяете ли вы своей интуиции — тому внутреннему голосу, который часто противоречит здравому рассудку и рациональному мышлению?
Как понять, когда говорит голос интуиции, а когда это наша фантазия?
Интуиция и выдумки: в чем различие
Это познается только с практикой. Интуиция — индивидуальное ощущение, которое трудно описать словами. Но если начать его замечать, оно становится узнаваемым. Как правило, голос интуиции тихий, к нему нужно прислушиваться. А вот информация «от ума» звучит гораздо громче и увереннее.
Люди с развитой интуицией реже пользуются чьими-либо советами, так как умеют настраиваться на других людей и/или события и получать информацию из пространства. Как правило, у таких людей более развиты чувствительность и эмпатия.
Интуицию можно тренировать. На чем концентрируемся, на что обращаем внимание, то и развивается. Ниже — несколько способов, как это сделать.
Как развить интуицию
1. Дневник
Очень эффективно ведение дневника. Фиксируйте в нем внезапные озарения, предчувствия, сны, самые первые мысли, которые даже могут противоречить здравому смыслу.
Делайте так, как подсказывает первая мысль, не анализируя ситуацию, а затем проверьте, верна ли была ваша реакция или впечатление. Конечно, начинайте с самых простых запросов. Например, какой из двух лифтов придет первым. Какого цвета автомобиль следующим появится из-за поворота. От кого утром придет сообщение.
Записывайте случаи, когда интуиция была права, даже если не послушались. Со временем получится все четче различать ее «голос».
2. Разговор с сердцем
Интуиция — это язык чувств. Поэтому нужно учиться понимать их, прислушиваться к себе. Как можно чаще задавать себе вопрос: что я сейчас чувствую? Наблюдая за своими ощущениями и эмоциями, мы обращаем внимание внутрь себя.
В Институте математики сердца проводили исследования по интуиции и обнаружили, что сердце первым реагирует на неизвестное будущее событие. И (внимание!) посылает в мозг различные неврологические сигналы. Они также открыли, что именно сердце посылает гораздо больше информации в мозг, а не наоборот.
Ученые подтвердили гипотезу о том, что каждый человек через магнитные поля Земли усиливает энергию сердца. Когда мы начинаем эмоционально настраиваться на что-либо, мы начинаем получать соответствующие сигналы. Это может подтвердить, например, материнская интуиция. Матери всегда чувствуют своих детей — даже на расстоянии.
3. Медитация
Настройка очень простая: положите руку на сердце и несколько минут концентрируйтесь на этой области, равномерно вдыхая и выдыхая. Если все делаете верно, то очень скоро почувствуете состояние счастья, радости, любви и благодарности.
Если вас волнует какой-то вопрос, задайте его своему сердцу и подождите. Ответ обычно также приходит в виде ощущения.
4. Интуитивное письмо
Прекрасно работает метод автоматического письма. Просто выписывайте на бумагу все, что приходит на ум. С помощью этой техники можно не только найти ответы на свои вопросы, но и потренироваться отслеживать самые первые мысли, которые приходят.
В трудных ситуациях выбора научитесь прежде всего задавать вопросы себе. Интуиция знает все и может помочь найти правильное решение.
5. Сон на заказ
Лучше понять свой внутренний мир поможет работа со сновидениями. Вечером положите у кровати бумагу для записи и ручку. В момент, когда уже будете проваливаться в сон, сконцентрируйтесь на вопросе, на который хотите получить ответ. Попросите самого себя: «Подсознание, покажи мне во сне понятное и верное решение. Когда я проснусь, я буду помнить свой сон».
Часто после такой настройки человек просыпается около 4 утра. В такой момент важно не полениться и записать все, что приснилось. Впоследствии наблюдать, что происходит в жизни. Таким образом можно составить собственный сонник — язык символов и образов, которыми говорит с вами ваше подсознание. И через эти сны вы сможете предугадывать будущие события.
6. Разнообразие
Старайтесь ежедневно привносить в свою жизнь что-то новое. Новые мысли и новые действия создают новые нейронные связи. Это помогает находить новые выходы из привычных ситуаций, придумывать новые идеи, смотреть на мир под другим углом.
Улучшается способность по-разному воспринимать то, что мы чувствуем. Увеличивается связь с собственным внутренним миром. А это — один из основных ключей для развития интуиции.
Запомните: интуиция с нами всегда, это наш дар от рождения. Но нужно развивать этот дар, учиться ее слушать и слышать, и регулярно совершенствовать этот навык.
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