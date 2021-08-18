Как отличить интуицию от фантазий: 6 способов развить «чутье»

Эти ситуации знакомы всем. Но доверяете ли вы своей интуиции — тому внутреннему голосу, который часто противоречит здравому рассудку и рациональному мышлению? Как понять, когда говорит голос интуиции, а когда это наша фантазия?

Интуиция и выдумки: в чем различие

Это познается только с практикой. Интуиция — индивидуальное ощущение, которое трудно описать словами. Но если начать его замечать, оно становится узнаваемым. Как правило, голос интуиции тихий, к нему нужно прислушиваться. А вот информация «от ума» звучит гораздо громче и увереннее.

Люди с развитой интуицией реже пользуются чьими-либо советами, так как умеют настраиваться на других людей и/или события и получать информацию из пространства. Как правило, у таких людей более развиты чувствительность и эмпатия.

Интуицию можно тренировать. На чем концентрируемся, на что обращаем внимание, то и развивается. Ниже — несколько способов, как это сделать.