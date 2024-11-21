Забыл о жене и оказался в кровати с «просто красивой бабой» Мусульбес

У Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы множество поклонников, которые, затаив дыхание, следят за головокружительным развитием их отношений. Начиналось все на «Доме-2», затем последовали крутые виражи – бурные скандалы и примирения, расставания и возвращения, слезы и счастливые улыбки… Словом, взаимоотношения Тани и Романа очень напоминают захватывающий сериал, каждая серия которого вмещает в себя множество событий.
Такая разная юность
Татьяна родилась в украинском городе Красноармейске (Покровске) и рано стала самостоятельной – уже в 16 лет она ушла из дома из-за разногласий с мамой и начала жить с парнем, которого любила. Но эти отношения не продлились долго.
Роман Капаклы родом из Санкт-Петербурга. В детстве и юности он серьезно занимался спортом – борьбой и легкой атлетикой, баскетболом и тхэквондо, настольным теннисом и биатлоном… Благодаря этому увлечению парень обрел великолепную фигуру. Поговаривали, будто Романа на самом деле зовут Рамазан, по национальности он – турок, и что на самом деле он на 10 лет старше, чем записано в его паспорте.
Роман Капаклы и Марина Африкантова
Роман Капаклы и Марина Африкантова. Фото: соцсети
Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы оказались на главной «телестройке» страны примерно в одно и то же время – в 2017 году, с разницей в несколько месяцев. Только вот парой их стали считать далеко не сразу. Первое время каждого из них интересовали другие. «Дамой сердца» Романа поначалу стала Марина Африкантова – одна из самых ярких участниц «Дома-2». Их отношения развивались достаточно быстро. Летом 2019-го влюбленные сыграли свадьбу.
Татьяна Мусульбес и ее мужчины
Что же касается Татьяны Мусульбес, объектом ее внимания сначала стал Дмитрий Талыбов, который понравился девушке добрым нравом и отменным воспитанием. Влюбленные даже заселились в отдельный домик. Казалось, у них все хорошо, но вскоре Таня обнаружила, что ее парень частенько позволяет себе флиртовать с другими девушками. Начались сцены ревности, и после очередной бурной ссоры Дмитрий попросту выставил Татьяну за порог.
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов. Фото: соцсети
Позднее на «Дом-2» пришел ее бывший возлюбленный – Виктор Литвинов. Когда-то они расстались из-за того, что Виктор, занятый работой, уделял Татьяне слишком мало времени. И вот теперь, встретившись вновь, они решили начать все сначала, «с чистого листа».
Татьяна Мусульбес и Сергей Мих. Фото: соцсети
Между ними вспыхнул былые чувства, они поженились, но через некоторое время расстались. Не увенчалась успехом и вторая попытка Тани построить семейное счастье – ее второй брак, который она заключила с другом бывшего мужа, предпринимателем из Одессы Сергеем Михом, тоже распался.
Судьбоносная встреча на вечеринке
В начале 2023 года Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы встретились на одной из вечеринок. Таня к тому моменту уже была свободной женщиной, а вот Роман оставался мужем Марины Африкантовой. И законной жене очень не понравилось все, что происходило: Роман и Татьяна открыто флиртовали, а утром их обнаружили мирно спящими в одной кровати.
Марина не стала слушать никаких объяснений и подала на развод. По словам Романа, к тому времени их брак и так уже находился на грани развала, и эпизод с Татьяной лишь ускорил процесс. Вместе с Татьяной он отправился на Бали. Там пара привлекла всеобщее внимание, влюбленные не скрывали своих эмоций и даже публично объяснялись друг другу в любви.
Расставания и примирения
Не все в их отношениях было гладко. В какой-то момент они объявили о своем расставании, но спустя время помирились. Окружающие могли наблюдать трогательные знаки внимания, которые Роман и Таня оказывали друг другу. Вскоре стало ясно: дело идет к свадьбе. Татьяна познакомила Романа со своей мамой, он тоже представил невесту родным.
Во время очередного путешествия на Бали Капаклы сделал избраннице предложение руки и сердца, и услышал в ответ «Да!» Несмотря на репутацию Татьяны, которую многие считали «стервозной», Роман не уставал повторять в интервью: она совсем не такая, наоборот – домашняя, нежная, умеющая создавать уют.
Пластические операции – слухи и правда
Татьяна Мусульбес до пластики. Фото: кадр из шоу "Дом-2"
Мусульбес не скрывает от своих подписчиков, что прибегала к услугам пластических хирургов – например, изменила форму ушей и добавила объем губам. А вот слухи о корректировке носа и увеличении груди девушка категорически опровергает: по ее словам, эффектный бюст и аккуратный нос достались ей от природы.
Татьяна Мусульбес после пластики. Фото: соцсети
Судя по всему, экс-участница «Дома-2» абсолютно довольна тем, как она выглядит. Одно из подтверждений этому – песня «Я просто красивая баба» в ее исполнении.
Известие о беременности
Весной 2024-го подписчики Мусульбес узнали из ее блога радостную новость о том, что Таня ждет ребенка. При этом некоторые поспешили раскритиковать девушку за то, что она слишком «откровенно» одевается, не скрывая животика и выбирая провокационную одежду. Пользователи Сети не скрывали своего раздражения, называя ее внешний вид «вульгарным».
Татьяна Мусульбес на последнем сроке беременности. Фото: соцсети
В мае Татьяна и Роман устроили вечеринку для своих друзей и близких. Пришли и их коллеги по «Дому-2». Присутствующие находились в предвкушении: они ждали торжественного объявления о том, какого пола будущий ребенок скандальной пары. Наконец, стало известно – у Татьяны и Романа родится девочка. Каждый момент торжества был запечатлен фотографами и видеографами, приглашенными на праздник.
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