7 подходящих идей, как замаскировать радиатор отопления и точно вписать его в интерьер

Вид старой батареи в комнате может испортить настроение кому-угодно. Поэтому одной из ваших первостепенных задач является как можно быстрее скрыть этот «предмет» интерьера от посторонних глаз. Или можно пойти другим путем – красиво украсить радиатор, чтобы он превратился в яркую деталь, которая украсит комнату и сделает ее оригинальной. Какой бы вариант вы не выбрали, ваша квартира заиграет новыми красками, а батарея будет иметь презентабельный внешний вид.
На самом деле, мы хотим поговорить не только о старых чугунных батареях, которые еще присутствуют во многих советских квартирах. Вполне возможно, что при переезде в новый дом вы обнаружите, что радиаторы отопления (хоть они и выглядят аккуратно), портят всю обстановку и общий вид помещения. Глядя на эту «красоту», руки опускаются сами собой, так как вы понятия не имеете, что с эти делать. Мы предлагаем вас несколько вдохновляющих идей, которые позволят без особых финансовых затрат замаскировать некрасивую батарею или обзавестись новым предметом интерьера.
1. Покрасьте в цвет стен или сделайте радиатор контрастным
Красный радиатор будет отлично сочетаться с такой же по цвету стеной. / Фото: fashion-int.ru
Если батареи выглядят аккуратно, но классический белый цвет нагоняет на вас тоску, отправляйтесь в магазин за краской. Да-да, вы не ослышались: мы предлагаем вам покрасить радиатор отопления в цвет стен. Это будет выглядеть оригинально и необычно. Но учтите, что такой вариант не сработает в том случае, если вы являетесь владельцем старых обшарпанных батарей.
Еще одно нестандартное решение – покрасить радиатор в яркий контрастный цвет. После данной процедуры перевоплощения он превратится с стильную деталь интерьера и станет настоящей изюминкой комнаты. Для этих целей вам понадобится специальная краска, устойчивая к воздействию высоких температур. Кроме того, красить предмет нужно будет максимально аккуратно – вы же создаете дизайнерскую вещь!
Желтая батарея станет ярким акцентом в комнате. / Фото: happymodern.ru
Если и первый, и второй вариант вам не подходит, обратите внимание на третий – покраска батареи в стиле омбре. Также можно использовать разные цвета. В этом случае никто не сможет сказать, что радиатор некрасивый. Скорее, все буду обращать на него внимание и спрашивать, как вам удалось обзавестись таким замечательным декоративным элементом.
2. Закажите или сделайте самостоятельно специальный экран
Экран скроет батарею от посторонних взглядов. / Фото: econet.ua
Еще один вариант замаскировать батарею – поставить специальный экран. Материалом для изготовления может послужить дерево либо металл, самое главное – чтобы «накладка» пропускала тепло. Подобный экран можно приобрести в магазине либо сделать своими руками – все зависит от ваших умений, желаний и финансовых возможностей. Самым лучшим решением для экрана являются деревянные решетки, которые не удерживают теплый воздух, позволяя ему беспрепятственно проникать в комнату, а также отличаются легкостью и простотой монтажа.
Еще одно преимущество экрана состоит в его многофункциональности. Данный предмет можно использовать не только для маскировки радиатора отопления, но и в качестве небольшой полки, на которую можно поставить фотографии, статуэтки, горшок с комнатным растением. Главный недостаток деревянных экранов состоит в том, что они могут деформироваться под воздействием высоких температур.
Деревянный экран красивый, но неустойчивый к негативным внешним факторам. / Фото: pinterest.ru
Еще можно заказать оригинальный экран с бамбуковой решеткой. Он выполнит две функции: скроет радиатор от посторонних глаз и выступит в качестве практичной тумбы.
3. Соорудите из батареи мини-комод
Радиатор можно разместить внутри комода. / Фото: onashem.mediasole.ru
А почему бы и нет? Маскировка радиатора под мебель является очень эффективным и актуальным способом. К сожалению, соорудить подобную конструкцию своими руками достаточно трудно, зато ее можно заказать в любом мебельном магазине. Достаточно произвести замеры, рассказать о своих предпочтениях и желаемом дизайне, и вуаля – мини-комод готов! Ваши друзья даже не догадаются, что за его дверцами скрывается не одежда, а обычная батарея.
Также можно сделать «убежище» для радиатора под столом. Это решение будет гораздо более экономичным, чем комод.
4. Спрячьте батарею в шкаф
Книжный шкаф станет надежной маскировкой для батареи. / Фото: freshome.com
Данный метод чем-то похож на предыдущий вариант, однако требует от вас проявления фантазии. Если вы воспользуетесь этим способом, то не просто закроете радиатор предметом мебели, но и сделаете его полноценной частью большого шкафа для одежды или книг. Это отличный пример того, как можно одновременно убить двух зайцев: скрыть некрасивую батарею и обзавестись дополнительной системой хранения в квартире.
Подобный шкаф будет смотреться уместно и органично, а сетчатая вставка, за которой скроется радиатор, не только не испортит его внешний вид, а даже сделает более оригинальным. Самое главное продумать быстрый доступ к батарее в случае ее поломки. Наиболее оптимальный вариант – скрыть ее за дверцей, которая откроется при первой необходимости.
5. Оборудуйте над батареей зону отдыха
Матрас, подушки и несколько радиаторов дадут в итоге удобную зону для отдыха. / Фото: custommade.com
Если радиатор отопления отличается большими размерами или их расположено несколько в комнате, то вы вполне можете превратить пространство над ними в зону отдыха. Все, что вам для этого нужно – сделать или заказать деревянный короб с решетками, накрыть им батарею, положить сверху мягкий матрас и украсить самодельную скамью декоративными подушками.
Такая мини-кушетка станет отличным уголком для релакса. Здесь будет уютно сидеть не только зимними вечерами с чашкой ароматного кофе, но и в любой другой день с любимой книгой. А еще можно сидеть на лавке и наслаждаться прекрасным видом из окна (если таковой, конечно, имеется).
6. Организуйте обеденную зона над батареей
Если батарея располагается под подоконником, то над ней можно сделать стол. / Фото: roomester.ru
Когда речь идет о радиаторе на кухне, то пространство над ним вполне можно использовать для создания восхитительной обеденной зоны. Если батарея расположена под подоконником, то сделайте из него стол, а по бокам соорудите выдвижные шкафчики, которые пригодятся для хранения посуды, кухонных девайсов, круп, специй и прочих необходимых вещей.
Для маленьких кухонь существует еще один оптимальный вариант в виде откидного столика. Но он пригодится лишь в том случае, если вы живете в квартире один или ваша семья состоит из двух человек. Во всех остальных ситуациях откидной стол не сможет разместить многочисленных жильцов квартиры.
7. Расположите в квартире камин для маскировки батареи
Камин можно заказать у профессионалов или сделать своими руками. / Фото: stroygarant-70.webprorab.com
Красивый фальш камин можно сделать на заказ или сделать его самостоятельно при помощи картона либо гипсокартона. Он сможет добавить интерьеру уюта, сделать его более комфортным. Также фальш камин выступит своеобразной изюминкой, и, конечно же, прикроет батарею.
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