7 подходящих идей, как замаскировать радиатор отопления и точно вписать его в интерьер

1. Покрасьте в цвет стен или сделайте радиатор контрастным

Красный радиатор будет отлично сочетаться с такой же по цвету стеной. / Фото: fashion-int.ru

Желтая батарея станет ярким акцентом в комнате. / Фото: happymodern.ru

2. Закажите или сделайте самостоятельно специальный экран

Экран скроет батарею от посторонних взглядов. / Фото: econet.ua

Деревянный экран красивый, но неустойчивый к негативным внешним факторам. / Фото: pinterest.ru

3. Соорудите из батареи мини-комод

Радиатор можно разместить внутри комода. / Фото: onashem.mediasole.ru

4. Спрячьте батарею в шкаф

Книжный шкаф станет надежной маскировкой для батареи. / Фото: freshome.com

5. Оборудуйте над батареей зону отдыха

Матрас, подушки и несколько радиаторов дадут в итоге удобную зону для отдыха. / Фото: custommade.com

6. Организуйте обеденную зона над батареей

Если батарея располагается под подоконником, то над ней можно сделать стол. / Фото: roomester.ru

7. Расположите в квартире камин для маскировки батареи

Камин можно заказать у профессионалов или сделать своими руками. / Фото: stroygarant-70.webprorab.com