Как использовать ботву после сбора урожая

Осень – время собирать урожай и приводить в порядок огород, а также приусадебную территорию. Всё, что было начато летом, нужно довести до конца, ведь впереди зима, и работа не терпит отлагательств.







После того, как овощи и фрукты собраны, перед огородниками встаёт ещё один вопрос: что делать с оставшейся на грядках ботвой?

Для чего нужна переработка ботвы

Использование ботвы

Компостирование

Тёплые грядки

Высокие грядки

Свекольная ботва

Тыквенная, кабачковая и огуречная ботва

Ботва морковки

Ответ прост – её можно с пользой применить в хозяйстве.Не спешите выбрасывать ботву. она может пригодиться в хозяйстве.Опытные дачники и огородники знают, чем богаче урожай, тем беднее становится земля на участке. За весь вегетационный период растения буквально вытягивают из почвы все полезные вещества, включая микро- и макроэлементы. К сожалению, достаются они не только созревающему плоду, а и ботве. Именно поэтому в срезанной зелёной массе остаётся огромное количество полезных веществ, которые могут вернуть силы истощённой земле. Так что спешить выбрасывать её не стоит. Однако важно помнить, использовать в хозяйстве можно только здоровую ботву. Если растения были поражены болезнями или вредителями, то подходить к делу нужно осторожно. В идеале её следует обеззаразить, но, к сожалению, сделать это удаётся не всегда. В таком случае лучше не рисковать и не вносить заражённые остатки в почву, чтобы не занести заразу на следующий сезон.Ботва может принести много пользы.Один из самых эффективных способов использования ботвы – переработка её в органическое удобрение. Существует несколько проверенных вариантов. Рассмотрим более подробно каждый из них.Ботва отлично подходит для компоста.Пожалуй, компостирование – это самый популярный и доступный метод. В результате получается ценное органическое удобрение – компост, который многие дачники и огородники называют «чёрным золотом земли».Чтобы процесс прошёл правильно, лучше обустроить специальную компостную яму или кучу со специально отведённым местом на участке. Всё делается очень просто: ботва укладывается слоями, чередуясь с садовой землёй, перегноем или кухонными отходами растительного происхождения. Для ускорения процесса разложения можно добавить специальные препараты для компостирования или же использовать старый проверенный способ – поливать кучу раствором навоза или золы. Важно помнить, что компостная куча должна быть слегка влажной. Периодически её нужно перелопачивать, чтобы масса дышала. В среднем за сезон или два получается рыхлый, тёмный и абсолютно безопасный для растений компост.Подходит она и для создания тёплых грядок.Зачастую ранние посадки требуют особых условий. В таких случаях идеально подойдут заранее подготовленные тёплые грядки. Сделать их не так уж и сложно. Сначала выкапывают траншею нужной глубины примерно двадцать пять-тридцать сантиметров и подходящую по ширине. Землю, выкопанную из канавы, лучше всего сохранить, а не разбрасывать по всему огороду. Из неё можно сформировать бортик для грядки с одной из сторон. Дно траншеи заполняют измельчённой ботвой, которую заливают приготовленной жижей из навоза, жидким куриным помётом или отваром из трав. Сверху добавляют перегной или компост. Оборудованные таким образом грядки оставляют на зиму. Весной бортик из земли сгребают обратно в канаву, а затем уже начинают формировать полноценную грядку. После этого можно приступать к посевным работам. Для надёжности посадки в ранний период лучше прикрыть плёнкой или нетканым материалом – это поможет защитить растения от возможных заморозков. Главное преимущество тёплых грядок в том, что органика внутри постепенно разлагается, выделяя тепло и одновременно обогащая почву питательными веществами. В результате растения получают естественный подогрев и полноценное питание.Ботву можно использовать для заполнения высоких грядок.Высокие грядки – это ещё один удобный способ использовать собранную ботву с пользой. Соорудить их несложно, да и результат порадует любителей порядка и удобства на участке. Для начала собирается короб высотой до полуметра, но при желании можно сделать грядку выше – это облегчит уход за посадками, уменьшит нагрузку на спину и позволит работать с растениями практически стоя. Правда, чем выше короб, тем больше потребуется наполнителя, в том числе и ботвы. На дно грядки укладывают грубые растительные остатки: тонкие веточки, лозу, стебли подсолнечника или кукурузы. Нижний слой будет выполнять дренажную функцию. Далее пространство заполняется измельчённой ботвой, которую слегка утрамбовывают. Завершающий слой толщиной пятнадцать-двадцать сантиметров должен состоять из плодородной огородной земли, перегноя или компоста. Именно в этот слой и будут высаживаться растения. Такие грядки не только удобны в уходе, а и полезны для посаженых культур. Разлагающаяся внутри органика выделяет тепло и питает растения. В итоге такая конструкция будет служить несколько сезонов подряд.Свекольнуюботву можно заготовить даже на зиму и добавлять в различные блюда.Стоит отметить, что свекольная ботва, как правило, остаётся здоровой, так как редко заражению вредоносными грибками и бактериями. Листья свёклы практически весь урожайный сезон сохраняют сочность, свежесть и нежность. Благодаря содержащимся витаминам и микроэлементам её часто добавляют в еду. В летний период листья можно добавлять в салаты, зелёные щи, окрошку, а с приходом осени – запастись впрок. Заморозка и сушка – подходящие варианты. Зимой такая заготовка станет отличным дополнением к супам, борщам, рагу и даже пирогам. Кроме того, свекольная ботва – отличное дополнение к рациону домашних животных. Ею с удовольствием лакомятся куры, козы, свиньи и коровы. Есть и другие способы применения. Из листьев свёклы получается прекрасный перегной и мульча. Ими можно укрыть зимние культуры, чтобы сохранить тепло и защитить грядки. По мере разложения ботва будет отдавать почве все накопленные питательные вещества. Для большего эффекта листья лучше слегка присыпать перегноем или садовой землёй – так они гораздо быстрее перепреют и дадут больше пользы.От огруечной ботвы также может быть толк, так что не спешите её выбрасывать.Тыква, кабачки и огурцы дают по-настоящему впечатляющее количество зелёной массы. Но перед тем, как использовать её в хозяйстве, важно помнить – ботва этих культур нередко бывает заражена вредителями, грибковыми инфекциями и другими болезнями. Поэтому для начала стоит перебрать остатки и удалить все подпорченные или явно больные растения. Их лучше утилизировать отдельно, чтобы не занести инфекцию на участок. Неповреждённую ботву смело пускать в дело. В измельчённом виде она быстро перепревает, поэтому идеально подойдёт для заделки почвы под осеннюю перекопку. Кроме того, её рекомендуют закладывать в тёплые грядки или в компостную кучу. В любом случае процесс разложения будет идти на пользу.Из морковной ботвы можно сделать не только компост, а и много полезных заготовок на зиму.Ботва морковки, как и свёклы, очень редко подвергается заражению и славится высоким содержанием витаминов. Её употребляют в пищу на протяжении всего сезона. Правда, к концу сезона листья становятся немного жёстче, но это не мешает им оставаться ценным продуктом. Морковную ботву также можно заморозить, засушить, перемолоть в соус или превратить в ароматную приправу. Она также подходит для кормления домашних животных. Куры, свиньи и рогатый скот – от неё в восторге. Однако самое популярное применение ботвы – это мульчирование. Особенно хороша она для луковых грядок. Секрет в том, что содержащиеся в морковной зелени фитонциды действуют как природный антисептик и помогают уничтожать личинки луковой мухи. Помимо всего этого, морковная ботва прекрасно подходит и для закладки в компост. В смеси с другими органическими остатками она быстро перепревает, превращаясь в полноценное удобрение.