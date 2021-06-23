Этот пенсионер восстанавливает самые редкие сорта яблок с помощью своего уникального сада

Том Браун — 79-летний пенсионер с очень уникальным хобби-он охотник за яблоками! Его страсть — поиск очень редких сорт яблок, находящихся под угрозой исчезновения, и сажать в своем саду. На сегодняшний день он сохранил более 1000 сортов редких яблок.





Его домашний яблоневый сад, который он называет «Яблоки наследия», находится в Клеммонсе, Северная Каролина. Однако, Том путешествовал по другим регионам в поисках редких сортов.



Чтобы найти такие яблоки, он прошел почти 30 000 километров. Для поиска «потерянных яблок», Браун опрашивал пожилых людей старше 80 лет, поскольку они единственные, кто знает, где раньше находились фрукты.

«Эти яблоки принадлежат поколений моих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек», — сказал Браун



В настоящее время его яблоневый сад содержит более 1200 сортов яблок, 700 из которых являются самыми редкими в мире. Большинство из них не продавалось уже более 50 лет.





«Найти редкие сорта яблок является радостью для меня, зная, что я помогаю сохранить наше сельскохозяйственное наследие», — сказал Браун.





А какой ваш любимый сорт яблок?