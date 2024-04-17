Из-за этих вещей ваша кухня никогда не будет выглядеть уютной

Говорят, что кухня — сердце дома. Если это действительно так, позаботиться об организации порядка на кухне стоит с особой тщательностью.







Кухня, будь то маленькая или большая, часто задает тон дому — это место, без которого невозможно обойтись. Чрезвычайно важно, чтобы кухонное пространство было уютным и всегда выглядело привлекательно, но мы нередко настолько поглощены приведением в порядок других частей дома, что до кухни просто не доходят руки. Кроме того, должны признать, что ее сложно убирать и организовывать там некую систему из-за того, как часто кухни используются. Однако сохранить свою кухню свободной от беспорядка не так уж сложно, если вы точно знаете, что является его причиной.



Продукты на открытом воздухе

Грязные полотенца

Старые губки

Открытая вентиляционная труба

Хаос на холодильнике

К сожалению, далеко не все находят в этом проблему — а зря. Открытый пакет с луком или картошкой, казалось бы, неприметно лежащий в углу кухни, ценится во время приготовления пищи, поскольку находится прямо под рукой. Однако хранить такие продукты на открытом воздухе — плохая привычка, поскольку из-за этого кухня выглядит непривлекательно и больше походит на погреб.Более того, вы рискуете в кратчайший срок испортить продукты, если предпочитаете держать их на видном месте. Например, тот же сырой картофель, как правило, очень быстро портится при хранении в условиях комнатной температуры и воздействии прямых солнечных лучей.Старое застиранное или грязное кухонное полотенце, висящее где-нибудь на ручке духовки, может лишить привлекательности даже самый качественный ремонт или организованный порядок. Многие люди склонны не придавать чересчур большого значения этому маленькому кусочку ткани, поэтому просто вешают его на окно или верхнюю полку. Однако со временем любые кухонные полотенца становятся такими грязными и мятыми, что даже после хорошей стирки уже не выглядят как прежде свежими.Попробуйте выбрать полотенце для посуды из хлопка или микрофибры, поскольку их не так легко смять и превратить в бесформенное нечто. Однако совсем не обязательно покупать новое кухонное полотенце каждый месяц: достаточно убедиться, что вы часто и правильно стираете его и вешаете так, чтобы оно выглядело элегантно. Кроме того, цвет ткани должен соответствовать общему дизайну интерьера вашей кухни.Еще один маленький предмет на кухне, на который зачастую не обращают никакого внимания, — это губка для мытья посуды. На грязную, серьезно поистрепавшуюся губку по-настоящему неприятно смотреть, и она полностью портит внешний вид вашей раковины, какой бы начищенной до блеска и приятно пахнущей чистящим средством та ни была. Кухонную губку следует заменять хотя бы раз в месяц, но в идеале — примерно каждые две недели.Покупка держателя для губок — хорошее решение: они дешевые, удобные и гарантированно улучшат вид раковины. Помимо прочего, если внешний раковины вид не играет для вас решающей роли, вспомните о том, что давно используемые губки являются рассадником бактерий, которых вы распространяете по своей посуде во время мытья.Сто раз подумайте, прежде чем устанавливать кухонную вытяжку: у нее есть открытая вентиляционная труба, которую, вероятнее всего, легко закрепить, но она плохо выглядит, когда со временем неминуемо начинает обрастать грязью. Поскольку обычно кухонная вытяжка расположена высоко под потолком, эти трубы нелегко чистить, из-за чего пыль в конечном итоге скапливается в огромном количестве.Кухонная вытяжка с пластиковой системой вентиляционных каналов была бы более интересной идеей. Почему бы и нет? Ее несложно содержать в чистоте, время от времени проходясь мыльной тряпочкой или влажной салфеткой.Безусловно, рисунки вашего ребенка красивые и замечательные, поэтому заслуживают быть увиденными по несколько раз на дню, но дверца холодильника — не самое идеальное место для художественной галереи. Бонусом к ним горсть магнитов и стикеров — и дверца выглядит аляпистой и загроможденной, уж точно не дополняя общий организованный вид кухни. Чтобы не засорять визуальное пространство, можно выделить отдельную стену в столовой и расположить на ней все желаемые декоративные предметы.