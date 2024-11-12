Полный провал, или самые неудачные игры в истории олимпийского движения

Прямоугольная медаль победителя II Олимпийских игр в Париже 1900 года. | Фото: the-saleroom.com.
Общеизвестно, что когда Пьер де Кубертен возродил из небытия Олимпийские игры, ошеломительный успех первой Олимпиады 1896 года в Афинах вывел спорт на новый уровень. Но мало кто знает, что следующие Игры стали полным провалом, едва не оставив олимпийское движение на полупустой странице истории.
Сооружения Всемирной выставки в Париже, 1900 год. | Фото: edition.cnn.com.
Вторая Олимпиада проводилась в Париже с мая по октябрь 1900 года одновременно со Всемирной выставкой, на которой представлялись передовые достижения – дизельный двигатель, эскалатор, звуковой кинематограф и телефон.
Гонка на воздушных шарах в Париже, 1900 год. | Фото: ndl.go.jp.
Кроме привычных ныне видов спорта, в Париже состоялась гонка на воздушных шарах, автомобильные гонки, стендовая стрельба по живым голубям. На Играх в Париже впервые принимали участие спортсменки-женщины. Это была первая Олимпиада для команды Российской Империи.
Шарлотта Купер – первая женщина-чемпионка Олипийских игр. | Фото: en.wikipedia.org.
Спортивные достижения затерялись на фоне экстравагантности и значимости Всемирной выставки, которую посетили 50 миллионов человек. Состязания растянулись на долгих шесть месяцев и страдали от плохой организации. Выступления разных видов спорта и судейство проводили многочисленные организации без единого руководства. Доходило до абсурда - многие спортсмены, приехавшие на соревнования, приуроченные к Выставке, даже не знали, что они выступают на Олимпийских играх.
Следующая, третья, Олимпиада 1904 года в Сент-Луисе (США) прошла вообще катастрофически. Ее считают худшей в истории Олимпийских игр. Ее проводили одновременно с очередной Всемирной выставкой. Передовые достижения, такие как автомобили, самолеты, электричество, снова вытеснили спорт на задворки внимания.
Серебряная медаль Олимпиады в Сент-Луисе за бег на 800 метров. | Фото: ru.wikipedia.org.
В Сент-Луисе проблемы парижской Олимпиады не просто повторились, а усугубились. Это был первый раз, когда Игры проводились за пределами Европы, и только 12 стран приняли участие в соревнованиях. Путешествие в Америку в те дни занимало много времени и дорого стоило и, не имея спонсорской поддержки, не приехали лучшие европейские атлеты. Как результат, в половине спортивных состязаний все участники были исключительно из США. Эта злополучная Олимпиада так и не стала местом конкуренции разных стран. Здесь соревновались команды колледжей и даже школ.
Показательный женский бокс на Олимпиаде в Сент-Луисе, 1904 год. | Фото: historybyzim.com.
Тем не менее, и здесь были свои герои. Спортивные гимнасты Антон Хейда и Джордж Эйсер завоевали по шесть медалей каждый, причем последний сделал это за один день и с протезом заместь левой ноги.
Пигмей, стреляющий из лука, 1904 год. | Фото: oztypewriter.blogspot.com.
Очередным позором Сент-Луиса стали «Антропологические дни». Их проводили организаторы Всемирной выставки без одобрения Олимпийского комитета. Туземцы - коренное население Филиппин, Гуама и Патагонии, а также американские индейцы и пигмеи соревновались в «спортивных» состязаниях, таких как борьба в грязи, метание камней, взбирание по шесту, метание копья, стрельба из лука, перетягивание каната. Это были простые люди, приехавшие из колоний и ранее не занимавшиеся спортом.
Победитель (пигмей) состязания по взбиранию на шест, 1904 год. | Фото: oztypewriter.blogspot.com.
На основании результатов «Антропологических дней» организаторы заявили о физическом превосходстве англо-американской расы на основании «научного» испытания скорости, выносливости и силы «дикарей» в сравнении с «цивилизованными людьми».
Лучник азиатского народа айнов, 1904 год. | Фото: slideshare.net.
Основатель Олимпиады, барон Кубертен раскритиковал это событие, назвав смущающим и нечеловеческим. Сам он не приехал в Сент-Луис, поскольку считал, что Всемирная выставка подрывает серьезность Олимпийских игр. Француз признал, что после двух таких провалов, названных «Ярмарочными играми 1900 и 1904 годов», Олимпиада едва выжила. Было решено впредь не совмещать Игры с развлекательными мероприятиями.
