Бетон с гарантией в пару тысяч лет: в чём феномен древнеримского строительного материала

Античная цивилизация оставила после себя совершенно удивительное наследие, которое по-прежнему поражает исследователей и обывателей. И в этом отношении строительные технологии исключением не являются. Одним из наиболее ярких примеров достижения совершенства в изготовлении и применении строительных материалов является бетон. И действительно, ведь если древнеримские акведуки стоят больше двух тысяч лет, то современные постройки из бетона порой разваливаются всего через несколько десятилетий.
Уникальный по прочности строительный материал. /Фото: wikipedia.org
Изучение древнего римского бетона продолжалось на протяжении многих десятилетий, ведь понимание загадки его прочности могут помочь разработать более долговечные и экологически чистые уже современные строительные материалы. Но настоящий прорыв произошёл относительно недавно, в рамках исследования, которое было проведено специалистами Массачусетского технологического института (МТИ) - его результаты наглядно продемонстрировали, что исторический римский бетон оказался значительно долговечнее и экологически чище, чем его современные аналоги.
Анализ бетона показал ряд его достоинств. /Фото: billionnews.ru
Адмир Масик, ведущий автор исследования, так объяснил причины своего энтузиазма в отношении изучения именно этого вопроса: «Меня всегда беспокоила мысль о том, что присутствие этих обломков извести просто связано с низким контролем качества. Если римляне приложили столько усилий для создания выдающегося строительного материала, следуя всем подробным рецептам, которые совершенствовались в течение многих веков, почему они не позаботились о том, чтобы перемешать цемент? В этой истории должно быть что-то большее».
У римского бетона интересная структура и рецептура. /Фото: youtube.com
За исследование взялись обстоятельно: участие принимали материаловеды из МТИ, а также специалисты университета в Беркли, которые проанализировали образцы древнеримского бетона, привезённые из порта города Остия на Тирренском море и гавани Траяна на Адриатическом море. В результате изучения было обнаружено, что римский бетон в своём составе содержит вулканические пепел и известь, в то время как в современной рецептуре бетона используется цемент. И с точки зрения экологичности именно римляне сделали правильный выбор, так как известь, в отличие от цемента, не становится значительным источником выброса в атмосферу парниковых газов.
Чем дольше он стоит, тем крепче он становится. /Фото: zagony.ru
Другим открытием, который исследователи обнаружили, стали особенности самой технологии изготовления римского бетона: её секрет в том, что его создавали таким образом, что по мере старения он становился только прочнее, а современный бетон всего через несколько десятилетий уже имеет тенденцию к разрушению и требует регулярного ремонта. Таким образом, по мнению учёных, взять на вооружение древнеримскую технологию изготовления бетона нужно, чтобы сделать производство современного более долговечным и экологичным. Кроме того, новые материалы, созданные при использовании возрождённой рецептуры бетона, можно применять для реставрации и консервации исторических сооружений и памятников.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии