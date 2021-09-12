Загадка ухода Мэрилин Монро: Уникальные фотографии из полицейского архива

Загадочная смерть Мэрилин Монро.
5 августа 1962 года мир потрясло известие о смерти одной из самых популярных актрис Голливуда Мэрилин Монро. И даже после полицейского расследования, которое, казалось бы, поставило все точки над «i», трагедия, произошедшая с самой известной блондинкой, овеяна ореолом тайны и по прошествии полувека. Мы публикуем фотографии, которые были сделаны полицейскими, которые обнаружили труп актрисы.
1. Спальня великой киноактрисы
Спальня, в которой нашли мертвую Мэрилин Монро, 6 августа 1962 год.
2. Судебно-оперативная фотография
Оперативная фотография, сделанная экспертами-криминалистами в спальне Мэрилин Монро.
3. Прибывший на место полицейский
Полицейский, который одним из первых прибыл на место происшествия.
4. Следственные и розыскные мероприятия
Судебно-оперативная фотография, которая показывает состояние замков на месте происшествия.
5. Безжизненное тело Мэрилин Монро
Четырнадцать пузырьков от лекарств и таблеток на ночном столике.
6. Пузырьки от лекарств
Следственные действия, которые позволили зафиксировать объекты, связанные с расследуемым событием.
7. Фотография из полицейского архива
Два полицейский, которые отправляют тело Мэрилин Монро на экспертизу в морг.
8. Транспортировка тела
Тело было принято в морге для вскрытия, которое было выполнено патологоанатомом доктором Томасом Ногути.
9. Подготовка к похоронам
Подготовка к похоронам великой американской киноактрисы и секс-символ 50-х годов.
10. Постановление суда
Уведомление об опечатывании дома по адресу 12305 Fifth Helena Drive, Брентвуд, Калифорния.
11. Юнис Мюррей и Норман Джеффрис
Юнис Мюррей и разнорабочий Норман Джеффрис, покидают дом после смерти Мэрилин Монро.
12. Джозеф Пол
Выдающийся американский бейсболист на похоронах Мэрилин Монро.
13. Гостиная в доме Мэрилин Монро
Фотография гостиной в доме актрисы, сделанная экспертами-криминалистами.
14. Пентобарбитал
Снотворное, которое было выписано для Мэрилин Монро.
15. Последняя фотография Мэрилин
Снимок, на котором запечатлено бездыханное тело великой актрисы.
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