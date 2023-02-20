Как складываются отношения цивилизации с племенами, которые живут в изоляции и не идут на контакт

Кто на планете не идет на контакт и почему

Чаще всего аборигены идут на контакт, их можно заинтересовать подарками, продуктами. Источник: bbc.com

Северный Сентинельский остров находится неподалеку от побережья Индии и является закрытой территорией. Источник: wikipedia.org

Сентинельцы относятся к чужакам крайне враждебно. Источник: pinterest.com

Кто же тут все-таки дикари?

Изучение неконтактных народов может дать информацию и о прошлом человечества, и о его потенциале

В Бразилии недавно было обнаружено еще одно неконтактное племя. Источник: businessinsider.com

Общение с цивилизацией создает для аборигенов серьезные риски - инфекции, зависимости, прямая угроза уничтожения. Источник: pinterest.com

Нужно ли контактировать с неконтактными народами?

Племя ава находится под угрозой уничтожения. Источник: pinterest.com

Самая мирная встреча с сентинельцами произошла в 1991 году, когда члены племени даже приняли из рук ученых-антропологов кокосы в подарок. После этого остров был закрыт для посещения, а случайных гостей встречают неприветливо . Источник: atlasobscura.com