«Летучий корабль»: концепт супер-яхты, которая сможет левитировать над поверхностью

Tetrahedron Super Yacht - супер-яхта в форме тетраэдра.
Машины, механизмы, здания, которые люди раньше видели только в фантастических фильмах, уже сегодня становятся реальностью. Представленный недавно концепт супер-яхты, заставит обывателей переосмыслить традиционные формы плавсредств. Трехмерная пирамидальная конструкция сможет не только держаться на водной поверхности, но и практически летать над ней.
Концепт необычной яхты от британского дизайнера и архитектора Jonathan Schwinge.
Британский архитектор и дизайнер Jonathan Schwinge буквально поразил всех своей последней разработкой. Этот футуристический проект имеет название Tetrahedron Super Yacht. Это яхта, которая выглядит как летательный аппарат. Дизайнер утверждает, что она действительно визуально сможет левитировать над водой.
Скорость Tetrahedron Super Yacht сможет развиться до 43,7 миль в час.
Свое название яхта получила из-за своей формы тетраэдра. Трехмерная пирамидальная конструкция с четырьмя треугольными гранями сможет свободно плыть по поверхности воды или же просто дрейфовать при помощи трех «подбрюший». Если же кому-то на борту захочется плыть по быстрее, то при увеличении скорости яхта сможет в буквальном смысле левитировать. Это станет возможным за счет подводных крыльев, расположенных ниже ватерлинии и прикрепленных к вертикальной стойке. Максимальная скорость яхты-тетраэдра составит 43,7 миль в час.
Tetrahedron Super Yacht. Палуба.
Tetrahedron Super Yacht. Палуба.
Корпус яхты будет выполнен из углеродного волокна и нержавеющей стали. Его размеры составят 22 х 25 метров.
На борту хватит места для четверых членов экипажа и шести пассажиров. Помимо стандартных помещений для яхты, так также оборудуют просторные палубы с лестницами, выдвигающимися к воде. Стоимость проекта пока не разглашается.
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