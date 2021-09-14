Как подготовить идеальный компост

Как сделать компостную яму? Этим вопросом задаются многие дачники, ведь близится холодное время года и нужно подготовить удобрения для своего участка на следующий сезон. Но важно обустроить всё так, чтобы превратить различные отходы в полезную органику, а не кучу непонятного мусора.

Как же правильно всё сделать?





КАК СДЕЛАТЬ КОМПОСТНУЮ ЯМУ

Простой способ

Как сделать компостную яму правильно

Некоторые дачники убеждены, что идеальным вариантом для компостной ямы станет бетонная емкость. Говорят, что так очень удобно собирать весь компост в одном месте. Более того, ничего и никуда не вытечет, что также достаточно часто может случиться. Но всё же возводить подобные сооружения не рекомендуется.Компост в забетонированной яме может быстро прокиснуть. Использовать такое удобрение вряд ли целесообразно, ведь все его полезные свойства будут утрачены. Этот компост просто не приготовится как следует. Так что же необходимо сделать, чтобы и не слишком заморачиваться, и получить действительно качественное удобрение?Бывалые садоводы и огородники советуют делать компост по старинке, используя для этого деревянные доски. Можно подготовить сразу два компостника. Тогда в одно место ты сможешь складывать новый компост, а в другом еще будет прошлогодний.Но это на будущее, когда ты полностью освоишь обустройство качественных компостных ям.Соорудить неплохой компостник можно даже из обычных палет или же из старых досок. Не забывай о том, что яму необходимо немного вкопать в землю, а полученный грунт засыпать под деревянные бока компостника. Об этом знают далеко не все дачники, но делать так нужно.Что же необходимо добавить в компост, чтобы он «созрел» уже к следующему году? Тут тоже есть несколько дельных советов. В компостную яму можно время от времени добавлять дождевых червей. Они помогут сделать общую массу удобрения более однородной. К тому же компостник необходимо поливать различными настойками воды и зелени (трава, крапива, клевер).Не забудь и о том, что периодически компостник нужно пересыпать землей. Это может происходить и само собой, если, к примеру, сбрасывать в яму сорняки с дополнительным грунтом, но лучше разделить эти элементы. Зелень стоит обязательно измельчить, прежде чем она отправится в компостник. Также не забывай отправлять в компостник навоз. Это тоже очень ценное сельскохозяйственное удобрение. Например, отходы жизнедеятельности домашних птиц.Разумеется, есть определенные советы, которые могут навредить компосту или замедлить процесс созревания удобрения. Сюда можно добавить больные растения, сорняки с семенами, пластик или полиэтилен. Всё это точно не способствует появлению полезных свойств в компостной яме. Кроме того, не рекомендуется сажать на компосте кабачки или тыкву.Не нужно постоянно трамбовать компост. Может, для кого-то это станет необходимостью, ведь не всегда в компостнике достаточно места. Но такой прием только замедлит процесс приготовления компоста. Не забудь прикрыть свой компостник на зиму какой-нибудь пленкой. Это защитит удобрение от мусора или пагубного влияния излишней влаги.