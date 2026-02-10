С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Хороший совет - за крахмальный клей.Как приготовить ч...
  • Александр Данилов
    Почти все эти предметы, были у большинства населения. Они действительно были полезны10 откровенно стр...
  • Алик Гумер
    "Женщина появилась не из ребра Адама: О чем говорится в библейском мифе и почему его объяснили неверн" - Написано чет...Женщина появилась...

10 вещей, которые засоряют вашу канализацию

Bот это да! Спуская в унитаз кошачий наполнитель и выливая остатки жирного бульона, мы не догадываемся, что это может стать причиной засора!

10 вещей, которые засоряют вашу канализацию
Засорившийся унитаз — одна из самых неприятных бытовых проблем. Ниже мы приводим основной список предметов, которые не рекомендуется смывать в унитаз, т.к. они могут стать причиной засоров, а некоторые из них наносят вред центральному водоснабжению.


1. ТАБЛЕТКИ

Думаете, что самый безопасный способ избавляться от старых медикаментов — это смывать их в унитаз? Больше так не делайте, это вредит экологии, т.к. химические соединения попадают в центральную канализацию, и в итоге в водоснабжение.

2. СИГАРЕТНЫЕ ОКУРКИ

Сигаретные фильтры очень долго не разлагаются, а сами сигареты полны токсичных химических соединений, которые могут также попасть в центральное водоснабжение.

3. ПЛАСТЫРЬ

10 вещей, которые засоряют вашу канализацию
Большинство видов пластыря состоит из пластика, а значит — не разлагается. Но даже марлевая повязка способна засорить унитаз.

4. ЗУБНАЯ НИТЬ

Если постоянно смывать нить в унитаз, она может запутаться, образовав довольно большой комок, который будет затруднять слив и свободное прохождение воды в унитазе.

5. КОШАЧИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

10 вещей, которые засоряют вашу канализацию
Кошачий наполнитель состоит из клея, который может набухать и быстро застревать в унитазе, вызывая засор.
Силикогелевый наполнитель и комкующийся наполнители, быстро набухают в воде, образуя плотные комки, к тому же, не разлагаются, поэтому их смывать нельзя ни в коем случае.
Древесный наполнитель смывать можно, однако, он сильно разбухает в воде и может вызвать засор, так что смывайте его небольшими порциями, не высыпая сразу все количество из кошачьего лотка в унитаз.

6. ЖИРЫ И МАСЛА

Жир и масло могут быть жидкими только пока горячие. Однако, все мы знаем, как выглядит жирный бульон, когда мы достаем его из холодильника. Жир превращается в корку, и точно такая же корка со временем оседает на трубах, что в итоге приводит к засорам и становится причиной неприятного запаха.

7. СРЕДСТВА ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ

Созданы для того, чтобы впитывать влагу, а значит могут сильно разбухать в воде, что чревато засорами.

8. ВОЛОСЫ

10 вещей, которые засоряют вашу канализацию

Волосы — это главная причина засоров в душе и ванне. Они застревают в сливе, со временем на них оседают жир и другие отложения, превращая их в комок, способный заблокировать сливную трубу. То же самое и в случае с унитазом. Комок волос может просто стать причиной засора.

9. ПОДГУЗНИКИ

Если кто-то пробовал, знает, что подгузник скорее всего застрянет и не смоется. Но если у вас получится смыть его в унитаз, имейте в виду, что некоторые виды подгузников сделаны из материалов, которые, при долгом взаимодействии с водой становятся токсичны.

10. ПРЕЗЕРВАТИВЫ

Они кажутся безобидными, однако, сделаны из латекса и не разлагаются. Способны растягиваться и цепляться за стенки труб, закрывая просвет. А еще презерватив может наполниться воздухом и стать причиной серьезной пробки. Так что придется вызывать сантехника и устранять засор.
Ссылка на первоисточник
наверх