11 малоизвестных фактов о культовой саге «Безумный Макс»

То, что начиналось как амбициозный боевик режиссера Джорджа Миллера о полицейском-одиночке (которого сыграл Мел Гибсон), в итоге переросло в пост-апокалиптическую культовую сагу из четырех фильмов («Безумный Макс» (1979), «Воин дорог» (1981), «Под куполом грома» (1985) и «Дорога ярости» (2015). Сегодня речь пойдет о любопытных фактах, которые мало кто знает о данной франшизе.
Режиссер Джордж Миллер работал врачом
Поскольку у фильма был очень маленький бюджет ($ 350 000), Миллер дополнительно собирал деньги, работая врачом скорой помощи, чтобы фильм все же был доснят. «Нам был выделен очень низкий бюджет и попросту в один прекрасный момент закончились деньги на редактирование и пост-продакшн, я потратил год на редактирование фильма у себя дома на кухне.
Байрон Кеннеди делал звуковое оформление тоже у себя дома, – впоследствии рассказал Миллер. – А потом я подрабатывал врачом скорой помощи на выходных, чтобы заработать деньги на дальнейшие съемки». Медицинская практика Миллера нашла отражение в фильме: Макс Рокатански назван в честь патологоанатомома Рокитанского.
Мел Гибсон пришел на кастинг за компанию
Гибсон был весь в синяках после недавней драки в баре с «половиной команды по регби», когда друг попросил подвезти его на кастинг «Безумного Макса». Поскольку агентство также проводило кастинг «фриков» для массовки, то сфотографировали даже Гибсона, который просто ждал своего друга. Его попросили вернуться, когда синяки пройдут. Гибсон приехал повторно и Миллер сразу же отдал ему главную роль в своем фильме.
Джордж Миллер платил малозначимым актерам пивом
Поскольку денег едва хватало, чтобы закончить фильм, Миллер предложил заплатить водителям машин скорой помощи, водителю трактора, а также некоторым из байкеров пивом (упаковками из 24 банок).
Банду байкеров сыграли настоящие байкеры
Чтобы сэкономить деньги на подготовке каскадеров, Миллер нанял для съемок настоящих профессиональных байкеров. Объявления о предстоящих съемках были развешены во всех местных барах и магазинах байков.
Сюжет «Безумного Макса-2: Воин дорог» навеян нефтяным кризисом 1970-х годов
Во время интервью The Daily Beast Миллер рассказал, как ему пришла в голову идея снять «Воина дорог». По его словам, все было так: «Я жил в очень красивом и благополучном городе, в Мельбурне. В это время разразился тотальный нефтяной кризис и единственными людьми, которые могли спокойно заправить бак бензином, были спасатели, пожарные, сотрудники больниц и полицейские. Всего через 10 дней в мирном городе раздались первые выстрелы и я подумал: «а что случилось бы, если бы в таких условиях прошло 10 лет».
У Мела Гибсона было всего 16 реплик в «Безумный Макс-2: Воин дорог»
После премьеры «Дороги ярости» в 2015 году, социальные медиа пестрели остротами относительно того, что Том Харди почти не разговаривал, а только хмыкал и отпустил пару острот. При этом все забыли, что в «Воине дорог» у Мела Гибсона было всего 16 строк диалога.
Гибсон заявил, что «Воин дорог» — его любимый фильм из цикла
В интервью Playboy Мел Гибсон рассказал, что из трех фильмов о безумном Максе ему больше всего понравилась вторая часть, «Воин дорог». «Это же элементарно, – объяснил известный актер. – Из фильма буквально брызжет его энергетика. Из-за бензина в нем не щадят никого: ни женщин, ни детей. Это тот же самый первый «Безумный Макс», только еще лучше. Мне кажется, что третий фильм не станет популярным».
Вдохновением для «Дороги ярости» послужил «Повелитель мух»
В 1985 году Миллер рассказал в интервью, как они разговаривали с Терри Хейсом о мифологии. По словам Миллера, «Терри утверждал, что в обществе, где у людей мало знаний, они имеют тенденцию быть более верующими. Другими словами, они берут фрагменты знаний или фактов и выстраивают их них очень сложные мифологические верования, объясняющие всю Вселенную.
Терри говорил, если бы существовало постапокалиптическое племя детей, которое бы владело лишь несколькими фрагментами знаний, то сюжет бы развивался подобно «Повелителю мух».
Тина Тернер была приглашена в «Под куполом грома» из-за…
Тине Тернер отдали предпочтение перед Джейн Фондой и Линдсей Вагнер на роль тетушки Энтити исключительно потому, что она воспринимается как довольно позитивный персонаж. Миллер сказал, что он хотел взять на роль «настоящую женщину…. с огромной харизмой… о которой говорят только хорошее».
Имена персонажей «Безумного Макса» намекают на их предыстори
Одной из самых своеобразных причуд франшизы Миллера стали странные имена персонажей. Как объяснил сам режиссер, одним из его требований было то, чтобы все в данной истории должны иметь какую – то индивидуальную предысторию. Причем это был не только каждый персонаж, но каждое транспортное средство, каждое оружие, каждый костюм и т. д.
Джордж Миллер — заядлый феминист
Это прекрасно видно по последней части франшизы, «Дорога ярости», при съемках которого для консультаций была приглашена автор «Монологов вагины» Ив Энцлер. А должна она была консультировать актрис о жестокости и насилии против женщин. Сам же Джордж Миллер в интервью заявил, что главным сокровищем в данной серии он выбрал не нефть, как в прочих, а женщин.
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