11 малоизвестных фактов о культовой саге «Безумный Макс»

То, что начиналось как амбициозный боевик режиссера Джорджа Миллера о полицейском-одиночке (которого сыграл Мел Гибсон), в итоге переросло в пост-апокалиптическую культовую сагу из четырех фильмов («Безумный Макс» (1979), «Воин дорог» (1981), «Под куполом грома» (1985) и «Дорога ярости» (2015). Сегодня речь пойдет о любопытных фактах, которые мало кто знает о данной франшизе.









Режиссер Джордж Миллер работал врачом

Мел Гибсон пришел на кастинг за компанию

Джордж Миллер платил малозначимым актерам пивом

Банду байкеров сыграли настоящие байкеры

Сюжет «Безумного Макса-2: Воин дорог» навеян нефтяным кризисом 1970-х годов

У Мела Гибсона было всего 16 реплик в «Безумный Макс-2: Воин дорог»

Гибсон заявил, что «Воин дорог» — его любимый фильм из цикла

Вдохновением для «Дороги ярости» послужил «Повелитель мух»

Тина Тернер была приглашена в «Под куполом грома» из-за…

Имена персонажей «Безумного Макса» намекают на их предыстори

Джордж Миллер — заядлый феминист