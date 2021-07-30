15 фильмов о свободе и смысле жизни

В начале 20-го века в Западной Европе, особенно во Франции, обрёл популярность новый жанр литературы. Такие писатели, как Жан-Поль Сартр и Альбер Камю начали писать о человеческом существовании и его кризисе, назвав это экзистенциализмом, философской теорией, в которой подчеркивается существование человека, определяющего своё собственное развитие и судьбу.
Вместе с подругой и единомышленницей Симоной де Бовуар Сартр бросил вызов культурным и социальным аспектам, которые считал буржуазными. Его творчество повлияло не только на социологию, колониальную теорию и постколониализм, но и оставило свой след в кино.
Широкую известность получили многие труды Сартра, среди которых «Тошнота» (1938), «Бытие и ничто» (1943), «Экзистенциализм – это гуманизм» (1946).
Главная идея писателя и философа заключается в том, что «человек обречён быть свободным», подразумевая, что Творца нет, «существование предшествует сущности».
Ниже приводим 15 фильмов, в которых отразились центральные понятия из философии Сартра: экзистенциальный кризис, жажда свободы и поиск смысла жизни.
15. Из Машины / Ex Machina (2015)
В своём режиссёрском дебюте британский писатель и сценарист Алекс Гарленд использовал классический сюжет: учёный и его творение. Это любопытная и интригующая научно-фантастическая кинолента об эксперименте, в котором принимает участие молодой программист Калеб. Ему предстоит определить, обладает ли самосознанием первый в мире искусственный интеллект Ава.
14. Левиафан (2014)
Действие фильма разворачивается в российской Арктике. В центре сюжета история человека, живущего на самом берегу бухты. Всей его недвижимостью решает завладеть коррумпированный мэр города. Эта социальная драма Андрея Звягинцева обличает устройство мира и привилегированность власть имущих. Герои сталкиваются с экзистенциальным кризисом и справедливость на этот раз не восторжествует. «Левиафан» – один из самых важных фильмов, недавно снятых в постсоветском мире.
13. Стыд / Shame (2011)
Майкл Фассбендер предстал в фильме Стива МакКуина в роли эротомана и сексоголика Брэндона. 30-летний герой явно не способен контролировать свою сексуальную жизнь, к тому же впадает в депрессию и страдает от экзистенциального кризиса. Каждое утро в своей нью-йоркской квартире он просыпается с другой женщиной. Брэндон живёт один и постоянно игнорирует звонки от сестры, но однажды она приходит и побуждает его изменить свой образ жизни.
12. Серьёзный человек / A Serious Man (2009)
Чёрная комедия братьев Коэнов поднимает многие философские темы, а также самый важный вопрос: в чём смысл жизни. Ларри Гопник (Майкл Сталберг) – учитель физики и выходец из еврейской семьи, чья жизнь рушится на глазах: дочь тайком ворует деньги из его кошелька, сын курит травку, некто шлёт ему очерняющие анонимные письма, жена хочет развода и опустошает их совместный банковский счёт. Ларри вынужден жить в мотеле со своим братом-неудачником. Его жизнь – просто борьба, Божьи испытания, которые он должен пройти, сохранив верность своим убеждениям.
11. Быть Джоном Малковичем / Being John Malkovich (1999)
Фильм Спайка Джонза о невостребованном кукольнике Крейге Шварце, который, чтобы прокормить семью, начинает работать в странной компании. Здесь он обнаруживает портал, ведущий непосредственно в тело известного голливудского актёра Джона Малковича. Пройдя через маленькую дверцу можно оказаться в чужом разуме и взглянуть на мир глазами Малковича. Вместе с предприимчивой коллегой Крейг организовывает бизнес – за 200 долларов они проводят желающих в тело актёра на 15 минут. Люди, недовольные своей жизнью, выстраиваются в очередь, чтобы взглянуть на вещи чужими глазами.
В фильме показано, насколько отдалился так называемый первый класс от остальных людей. Они разделяют одну и ту же реальность, но с разных точек зрения.
10. Вкус вишни / Ta’m e guilass (1997)
Пожалуй, лучший фильм Аббаса Киаростами. Очень простая, глубокомысленная и притягательная драма, взывающая к вере в жизнь и к силе духа. В фильме размеренно повествуется о господине Бадии, мужчине средних лет, который ездит по пустыне и ищет помощника, чтобы тот помог ему уйти из жизни. Герой уже и яму на горе выкопал. Но кто-то должен закопать его под вишнёвым деревом.
Это фильм о жизни и смерти, о смысле жизни, о человеке, твёрдо решившем умереть. Главный герой на удивление спокоен и непоколебим, несмотря на то, что встречает людей, которые пытаются отговорить его от самоубийства.
9. Фотоувеличение / Blowup (1966)
Знаменитый фильм Микеланджело Антониони, действие которого происходит в Лондоне. Томас – успешный молодой фотограф, чьи интересы сфокусированы на поп-музыке, сексе, моде и наркотиках. Однажды он скрыто фотографирует в парке мужчину и женщину. Она замечает его и следует за фотографом до самой студии, требуя отдать ей плёнку. После проявки, при фотоувеличении Томас замечает в кадре незнакомца с пистолетом и труп. Вернувшись в парк, он находит тело мужчины. Фотограф пытается рассказать об убийстве, но ему никто не верит. Тем временем все негативы в его студии пропадают и теперь сложно определить, где реальность сменяется игрой воображения.
8. Пустой дом / Bin-jip (2004)
Эту глубокую историю о любви и взаимопонимании снял Ким Ки Дук. Тэ Сук – одинокий молодой мотоциклист, который ездит по городу и расклеивает рекламные листовки на дверях, а затем возвращается и проверяет их. Если листовка не сорвана, он забирается в дом и живёт в отсутствие хозяев. Тэ Сук ничего не крадёт. В оплату за проживание он моет посуду, стирает вещи, чинит сломанные предметы. Однажды он попадает в роскошный дом, хозяйка которого подвергается насилию со стороны мужа. Тэ Сук становится на её защиту, а она следует за ним. Теперь они вместе ходят от дома к дому.
7. Наудачу, Бальтазар / Au hasard Balthazar (1966)
Критики считают этот фильм Робера Брессона одним из высших достижений мирового киноискусства. Это история про осла Бальтазара, который на протяжении жизни переходил из рук в руки и каждый владелец относился к нему по-разному. Гениальный режиссёр позволил нам взглянуть на вещи глазами простого осла, но нет ни единой сцены, где можно было бы увидеть реакцию Бальтазара. Нелёгкую судьбу животное принимает с благородным стоицизмом, безропотно и незлобиво.
6. Малхолланд-драйв / Mulholland Drive (2001)
Фильм «Малхолланд-драйв – не для семейного просмотра субботним вечером. Это психологический триллер режиссёра Дэвида Линча, одного из лучших мастеров сюрреалистического кино, прекрасно освоившего навыки интерпретации тёмных сторон человеческого разума.
Одна из главных героинь – девушка Рита, страдающая амнезией после автомобильной аварии, в которой чудом выжила только она. Вторая – Бэтти. Она помогает Рите собрать воедино свою забытую жизнь. По ходу действия фильма Линч знакомит нас с другими персонажами. Но, даже внимательно следя за происходящим на экране, сложно не запутаться в сюжете.
5. Пятая печать / Az ötödik pecsét (1976)
Шедевральная драма венгерского режиссёра Золтана Фабри, получившая Золотой приз на Московском международном кинофестивале. Действие картины происходит в Будапеште, во время нацистской оккупации. Как обычно в баре собираются четверо друзей – книготорговец, часовщик, столяр и владелец кабака. В этот вечер у них завязывается разговор на серьёзную тему, а поднятый вопрос уже на следующий день станет для каждого жизненно важным.
«Пятая печать» – один из тех фильмов, которые заставляют человека переосмыслить свой жизненный выбор.
4. Зимняя спячка / Kis uykusu (2014)
Три часа и шестнадцать минут – такова продолжительность киноленты, но это не должно вас отпугнуть. Она не убаюкивает, а скорее завораживает. Размеренность пошла на пользу этому фильму, он достигает глубины романа. За «Зимнюю спячку» Нури Бильге Джейлан получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах.
Лента снята по мотивам рассказа «Жена» А. П. Чехова и очень напоминает европейское арт-хаусное кино.
3. Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии / En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (2014)
Это заключительный фильм в трилогии Роя Андерссона, в которую входят «Песни со второго этажа» и «Ты, живущий». Сам по себе сюжет здесь отсутствует, а сюжетная нагрузка ложится на пару главных персонажей, торгующих бессмысленной утварью.
Фильм наполнен сюрреалистическими сценами, которые ни к чему не приводят, и, возможно, не очень стыкуются, но главную атмосферу фильма создаёт чёрный юмор и музыкальное оформление.
2. Апокалипсис сегодня / Apocalypse Now (1979)
Военная драма Френсиса Форда Копполы оказала огромное влияние ещё в конце 70-х годов, когда многие американцы не поддерживали бессмысленную войну во Вьетнаме. «Мой фильм – это не кино, мой фильм не о Вьетнаме, это и есть Вьетнам. Это то, что происходило в действительности», – сказал режиссёр. Персонаж Марлона Брандо, полковник Курц – это всенародная боль, отображённого времени.
1. Седьмая печать / Det Sjunde Inseglet (1957)
Пожалуй, лучший фильм Ингмара Бергмана, не дававший покоя кинематографистам 20-го века совершенно новым уровнем съёмки не только в отношении сценария, но и в работе камеры.
Действие картины разворачивается в XIV веке, когда рыцарь Антониус Блок и его оруженосец Йонс возвращаются из десятилетнего крестового похода. Рыцаря мучает вопрос, существует ли Бог на самом деле. К нему является Смерть, но Антониус предлагает ей сыграть в шахматы.
Мораль, смерть и экзистенциальная дилемма – основные темы, которые здесь поднимает Бергман.
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