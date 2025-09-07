10 вкуснейших рецептов, в которых сочетаются на первый взгляд несочетаемые продукты

1. Яблоки и репчатый лук

Тут яблоки с луком, однако пальчики оближешь! / Фото: vkusnyblog.ru

2. Кофе и сливочное масло

Пища богов. / Фото: about-tea.ru

3. Горячий персик и бекон

Суперзакуска. / Фото: carina-forum.ru

4. Десерт из шоколада и свеклы

Ничего себе десерт! / Фото: bt-women.com.ua

5. Дынно-куриное пюре

Как чудесато! / Фото: bt-women.com.ua

6. Оливки и белый шоколад

Какое удивительное сочетание! / Фото: feminity.zoznam.sk

7. Грибы и абрикосы

Неожиданно вкусно!

8. Фета и арбуз

А что, так можно было? / Фото: 123ru.net

9. Креветки и кабачок

Утончённое сочетание. / Фото: food.inmyroom.ru

10. Мясо и ягодное варенье

Пора попробовать. / Фото: food.inmyroom.ru