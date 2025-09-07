10 вкуснейших рецептов, в которых сочетаются на первый взгляд несочетаемые продукты

Есть привычные для многих сочетания продуктов, например, картошка с мясом, которые максимально вредны. А есть очень непривычные, на первый взгляд даже шокирующие сочетания продуктов, которые необчайно вкусны, полезны и ароматны. Пять рецептов, в которых сочетаются на первый взгляд несочетаемые продукты описаны в этом материале.
1. Яблоки и репчатый лук
Тут яблоки с луком, однако пальчики оближешь! / Фото: vkusnyblog.ru
С данным шокирующим заголовком мы немножко слукавили, не указав ингредиента, ради которого, собственно, всё и затевалось: краснокочанная капуста. Проще тушёной капусты сложно придумать рецепт, но фишка именно в том, что сначала пассеруются две нарезанные полукольцами (или четвертькольцами) крупные луковицы, затем добавляется 200 граммов свежего яблока, нарезанного кусочками величиной приблизительно с фасолину, и специи (соль, перец, карри, итальянские/средиземноморские травы и др. - на усмотрение хозяйки). Через десять минут к данной заготовке добавить 700-800 граммов нашинкованной краснокочанной капусты, перемешать, налить немного горячей воды, накрыть крышкой и тушить минут 20-30 на медленном огне, пару раз перемешивая содержимое для равномерной термообработки. Такое блюдо - настоящая находка для худеющих зожников. Пищевая ценность готового блюда - 52 Ккал на 100 граммов. Вкусно даже в холодном виде!
2. Кофе и сливочное масло
Пища богов. / Фото: about-tea.ru
У 99 % людей, впервые услышавших о данном рецепте, возникает мысль: «Фу!прошедшие через стадию острого неприятия, но всё-таки решившие попробовать кофе с кусочком растворённого в нём сливочного масла, в один голос заявляли: «Супер! Как очень сливочный капучино! И так питательно!» Кстати, данный «абсурдный» рецепт был позаимствован у фотомоделей: фанатично ограничивающие себя в калориях худышки таким образом «перекусывают» вовремя продолжительных съёмок, эффективно утоляя голод. Ещё бы! В 10 граммах сливочного масла почти столько же калорий, сколько в отбивной из куриной грудки, маленьком мороженом на палочке или среднего размера яблоке.
3. Горячий персик и бекон
Суперзакуска. / Фото: carina-forum.ru
Это невообразимо вкусная закуска. На порцию вам понадобятся: 3 нектарина, 12 ломтиков бекона, 2 ст. л. кленового сиропа, соль, перец, оливковое масло. Разрезаем нектарин на четыре части, каждый кусочек заворачиваем в бекон (для удобства можно закрепить половинкой зубочистки). Обжариваем 7 минут, до хрустящего бекона, сбрызгиваем кленовым сиропом и подаем к столу.
4. Десерт из шоколада и свеклы
Ничего себе десерт! / Фото: bt-women.com.ua
Достаточно необычное сочетание ингредиентов, но какой потрясающий вкус у этого десерта! На порцию вам понадобятся: плитка шоколада, овсяные хлопья, сахарная пудра, сливки, какао-порошок. Вскипятите сливки (можно разбавить молоком, если они слишком густые), добавьте сахарную пудру и какао, проварите минуту, добавьте овсяные хлопья и свекольное пюре. Растопите шоколад и вылейте в ранее получившуюся смесь, варите на среднем огне до желаемого загустения.
5. Дынно-куриное пюре
Как чудесато! / Фото: bt-women.com.ua
Или это суп? Сложно сказать, так как вкусно и в горячем, и в ультрахолодном виде. Пюре с дыней и курицей одно из самых пикантных и интересных блюд. На порцию вам понадобятся: половинка дыни, 1 куриное филе, мята, соль, сахар. Очищаем дыню от шкурки, мелко нарезаем и перемешиваем на блендере до получения однородной массы. Курицу отвариваем и рвем ломтиками, мяту мелко нарезаем и отправляем в полученное пюре. Добавляем щепотку соли и сахара. Едим горячим как суп или холодным как смузи.
6. Оливки и белый шоколад
Какое удивительное сочетание! / Фото: feminity.zoznam.sk
Приготовьте закуску на ломтике подсушенного багета с добавлением сливочного сыра, оливок и белого шоколада. Соль в оливках активизирует масло и сахар в шоколаде. Как вариант, дополните сырную тарелку оливками и ломтиками шоколада. Сочетание получается удивительно вкусным.
7. Грибы и абрикосы
Неожиданно вкусно!
Насыщенный грибной аромат и вкус неожиданно классно сочетаются со сладкими абрикосами. Кстати, это могут быть не только свежие фрукты, но и джем, например. Если вы собираетесь приготовить грибы по-новому, обязательно попробуйте дополнить их абрикосом. Вы удивитесь, насколько потрясающим будет результат.
8. Фета и арбуз
А что, так можно было? / Фото: 123ru.net
Холодный салат из феты и арбуза - это действительно изысканное лакомство, к тому же весьма сытное и полезное для почек. Как его приготовить? Сначала нужно нарезать мякоть арбуза кубиками или небольшими кусочками. Можно вырезать шарики из мякоти арбуза при помощи нуазетки. Фету нарезать кубиками или раскрошить вилкой. Вместо феты можно взять любой другой солоноватый сыр, какой вам нравится, или использовать маринованную фету с зеленью или травами. Нужно обязательно попробовать сыр на соль, от этого будет зависеть, нужно ли досаливать салат.
Переходим к обязательной составляющей данного холодного салата - зелени. Мяту нарезать очень мелко, несколько листиков отложить для декора. Вместо мяты можно использовать базилик, но этот салат уже будет совсем другим по вкусу. В миске смешать аккуратно арбуз и фету, заправить оливковым маслом, свежемолотым черным перцем и лимонным соком. Можно использовать лимонный или лаймовый концентрат, который продается в бутылочках. Это очень удобно и быстро. Переложить салат в салатник или в бокал, украсить мятой. Подавать сразу.
9. Креветки и кабачок
Утончённое сочетание. / Фото: food.inmyroom.ru
Сочетание цуккини и креветок часто встречается в итальянской кухне. Их нежные вкусы отлично дополняют друг друга. Кроме того, кабачок способствует легкому усвоению белковой пищи.
10. Мясо и ягодное варенье
Пора попробовать. / Фото: food.inmyroom.ru
Жители Северной Европы питают большую страсть к мясу со сладкими соусами. Варенья и джемы из ягод тонко оттеняют насыщенный мясной вкус и придают ему приятную сладость и кислинку. Кроме того, ягоды помогают мясу лучше усваиваться. Попробуйте полить стейк или отбивную вареньем из брусники, клюквы, смородины или черники - вам непременно захочется еще!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии