Как приобрести качественную парфюмерию, но не разориться из-за брендового вопроса

Парфюмерия - это продукт, который не перестает утрачивать базу покупателей уже около 1000 лет. Вот только качественные товары от всемирно известных брендов иногда требуют сумму, эквивалентную той, что семья тратит на пропитание на целую неделю, а то и две. Материал расскажет, как обзавестись достойной парфюмерией, которая заставит завидовать окружающих, но не опустошить кошелек.
1. Купить парфюмированный спрей, а не туалетную воду от обожаемого бренда
Брендовый парфюмированный спрей для тела стоит куда дешевле туалетной воды этого же бренда / Фото: juleriaque.com.ar
Каждый мировой бренд, производящий парфюмерию, предлагает знаковые ароматы в нескольких вариациях. Как правило, это духи, туалетная вода и парфюмированный спрей для тела. Цена в данном ряду представлена по убыванию. Если вы не можете позволить себе отказаться от покупки непосредственно брендового парфюма, то будет хорошим решением сделать выбор не в пользу духов или туалетной воды, а в пользу парфюмированного спрея в узком стеклянном флаконе. Этот товар стоит дешевле, а вот аромат останется, разумеется, тем же самым - настоящим, аутентичным.
2. Найти аналог любимого аромата от западноевропейских производителей бюджетной парфюмерии
В странах Южной Европы производят отличные аналоги брендовых топовых ароматов.
В настоящий момент производители Чехии и Словакии (а также других стран Южной и Восточной Европы) предлагают совершенно легальные аналоги ароматов топовых мировых брендов. Делится Евгения, Беларусь: «Я очень люблю аромат от Донна Каран Нью-Йорк. Вот только купить его в Беларуси невозможно. Совершенно случайно я, находясь в транзите во время летнего отдыха на море в Европе, нашла удивительный аромат, являющийся аналогом моего любимого аромата. Нашла в Словакии. Цена вопроса - 5 долларов. И когда я пользовалась этой туалетной водой, мои знакомые ценители парфюма отмечали постоянно, что я пахну дорого».
3. Копить на любимые ароматы год, чтобы приобрести во время летнего отдыха в сервисе Duty Free
Просто приобретайте вашу любимую парфюмерию во время летнего отдыха в сервисе Duty Free!seris.c0.pl
Проверено путешественниками, которые предпочитают летать самолетами или же ездить на автобусе: цена на парфюмерию в таможенных сервисах Duty Free в несколько раз дешевле, чем в магазинах парфюмерии в вашей родной страны. Имеет смысл поднакопить небольшую сумму денег к летнему отдыху, чтобы потратить ее на аутентичные любимые ароматы во время унылого прохождения таможни.
Важно! Попросите вашего руководителя туристической группы сделать вам скидку по его дисконтной карте. Как правило, ваш гид в 90 процентах случаев имеет таковую. И не откажет вам. Ведь это гарант того, что вы снова обратитесь в данное туристическое агентство.
4. Поговорить с миловидным продавцом на крытом рынке, чтобы найти аналог любимого аромата
Договоритесь с продавцом на рынке, и он вам обязательно расскажет секреты ради продаж! / Фото: njkenpo.com
Хотите приобрести аналог вашего любимого топового аромата, которого нет в вашем населенном пункте, но не планируете путешествовать в ближайшее время? Тогда посетите крытый рынок, где есть селлеры аналоговой парфюмерии. Найдите самого миловидного продавца и заведите с ним беседу. Спросите его, какой аромат максимально близок к обожаемому вами. Если это хороший продавец, он обязательно предложит вам максимально близкий аромат.
5. Перейти на бюджетные мисты для тела
Мисты для тела - дешево и замечательно. / Фото: irecommend.ru
Мист для тела является средством по уходу за телом, которое повторяет звучание оригинального аромата-флагмана, возглавляющего парфюмерную линию. Как правило, мист выпускается в формате спрея и обладает облегченной масляной текстурой, которая способна удерживать аромат на вашей коже в течение 7-12 часов. В состав миста часто входят светоотражающие или блестящие частицы, за счет которых кожа приобретает красивое свечение или глянцевый блеск.
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