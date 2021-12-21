10 малоизвестных и интересных моментов сериала «Друзья»

13 лет уже прошло с момента выхода последнего эпизода ситкома «Друзья». Но его популярность как будто не ослабевает. По телевизору продолжают по сотому разу крутить все десять сезонов, а паблики в социальных сетях, посвященные сериалу, живут полной жизнью. Знаете почему? Потому что у «Друзей» всегда есть чем удивить даже самых заядлых фанатов.
1. Шеф-повар Моника платила за крики
Моника всегда отличалась несдержанностью, но старалась с этим бороться. Устроившись в ресторан Alessandro’s, она, судя по всему, взяла на себя обязательство класть в банку по доллару после того, как наорала на кого-то. Эту банку видно на стоп-кадре. Судя по ее заполненности, орала Моника часто.
2. Друзья не смеются над шутками Чендлера
Всем нравятся шутки и саркастические замечания Чендлера. Кроме его ближайших друзей — они чаще всего просто не реагируют. Очевидно, это объясняется тем, что режиссер не хотел нарушать динамичность сцен, разбавляя их смехом главных героев.
3. В пилотной серии Моника представила Рейчел Чендлеру, будто они незнакомы
В первой серии Рейчел, сбежав со свадьбы, приходит в кофейню, где Моника представляет ее Фиби, Джо и Чендлеру. Однако через пару серий нам показывают, что Рейчел и Чендлер знают друг друга со времен колледжа и, в частности, пересекались на праздновании Дня благодарения в доме Геллеров.
4. Во время съемок последнего сезона Кортни Кокс была беременна
Когда забеременела Лиза Кудроу, исполнительница роли Фиби, сценаристы решили вплести это событие в сюжет. Но с беременностью Кортни Кокс, которая сыграла Монику, такой фокус провернуть было невозможно, потому что по сценарию они с Чендлером не могли иметь детей и усыновили близнецов. Во время съемок десятого сезона Кортни носила мешковатую одежду, но скрывать факт ее беременности становилось все сложнее и сложнее.
5. Эстелль Леонард подрабатывала медсестрой?
Помните продюсера Джо Эстелль Леонард? Мало кто заметил, что эта же актриса сыграла медсестру в сцене, в которой рождается сын Росса Бен.
6. Единственный момент, где можно увидеть четвертую стену
В 14-м эпизоде восьмого сезона Чендлер узнает о секретном туалете в квартире Моники. В один момент камера снимает с такого ракурса, что можно увидеть боковую стену гостиной. Больше в сериале таких моментов нет.
7. Волшебное окно на кухне
Видимо, дом, в котором живут герои, перемещается в пространстве. Как еще объяснить тот факт, что вид из окна на кухне Моники постоянно меняется? А может, это дом напротив то приближается вплотную, то отдаляется?
8. Кортни Кокс поздравили со свадьбой, изменив титры
В перерыве между съемками пятого и шестого сезона Кортни Кокс вышла замуж и взяла вторую фамилию. Съемочная группа поздравила ее с замужеством, добавив ко всем именам в титрах «Аркетт».
9. У Росса два дня рождения
Пока другие становились старше, Росс не взрослел на протяжении трех сезонов. Он говорил, что ему 29 лет, в третьем, четвертом и пятом сезоне. Кроме того, в одной из серий мистер Геллер заявил, что родился в декабре. Хотя раньше утверждал, что появился на свет 18 октября. Наверное, это все сила унаги.
10. Круговорот платьев в природе
В эпизоде, где Моника примеряет свадебное платье Эмили и все заканчивается тем, что все три девушки наряжаются невестами, можно заметить киноляп. Эмили-то была на свадьбе в другом платье. Да и подол платья Рейчел изменился.
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