10 малоизвестных и интересных моментов сериала «Друзья»

13 лет уже прошло с момента выхода последнего эпизода ситкома «Друзья». Но его популярность как будто не ослабевает. По телевизору продолжают по сотому разу крутить все десять сезонов, а паблики в социальных сетях, посвященные сериалу, живут полной жизнью. Знаете почему? Потому что у «Друзей» всегда есть чем удивить даже самых заядлых фанатов.









1. Шеф-повар Моника платила за крики

2. Друзья не смеются над шутками Чендлера

3. В пилотной серии Моника представила Рейчел Чендлеру, будто они незнакомы

4. Во время съемок последнего сезона Кортни Кокс была беременна

5. Эстелль Леонард подрабатывала медсестрой?

6. Единственный момент, где можно увидеть четвертую стену

7. Волшебное окно на кухне

8. Кортни Кокс поздравили со свадьбой, изменив титры

9. У Росса два дня рождения

10. Круговорот платьев в природе