10 продуктов, от которых хочется есть ещё сильнее, а результат - набор веса

Оказывается продукты, которые не только не помогают утолить голод, но и даже способны разжечь аппетит еще больше. Наверняка вам знакома ситуация, когда только что поели, а через 5-10 минут снова хочется есть. Так вот одной из причин такого, как нам кажется, «зверского» аппетита чаще всего является именно то, что именно мы съели.
1. Обезжиренный йогурт
Обезжиреннный йогурт - один из коварных маркетинговых ходов, от него в лучшем случае нет пользы, в худшем - вред в виде набора веса. / Фото: goods.kaypu.com
Во-первых, йогурт сам по себе не очень-то сытный, а уж тем более, если он еще и обезжиренный. И полноценной едой его назвать сложно. Для чувства насыщения в продукте должен быть жир. Чтобы от съеденного была польза и долгосрочное действие питательных веществ, не лишним будет его наполнить орехами и/или изюмом, например. Во-вторых, чтобы не терять свои вкусовые качества, при производстве таких продуктов могут класть больше сахара, компенсируя отсутствие жира. А нужно ли нам это? Получается, польза обезжиренной продукции как-то сомнительна.
2. Батончики мюсли
Маркетологам подготовлен особый котёл в аду за внедрение мнения, что они полезны. / Фото: vkusdostavka.ru
Речь идет о покупных углеводных батончиках, в которые чаще всего добавляется большое количество сахара и в которых практически отсутствуют белки. А ведь они маркетологами подаются как полезный перекус, не так ли?
3. Многократно обработанная пища
Консервированный тунец считается диетической пищей, но... / Фото: podagrainform.ru
Калорийность рациона действительно определяет, сколько веса вы наберёте или скинете. Но вот способность без подсчётов и ограничений поддерживать энергетический баланс напрямую зависит от того, откуда будут поступать питательные вещества. Это наглядно продемонстрировали в исследовании 2019 года, опубликованном в научном журнале Cell Metabolism. Учёные составили два варианта диеты, одинаковых по количеству калорий, сахара, жиров, клетчатки и макронутриентов. Только одна из них состояла из суперобработанной еды, а вторая - из цельных продуктов.
Первая включала консервированные мясо, овощи и фрукты, сухие завтраки, наггетсы и прочие готовые мясные блюда, которые нужно лишь разогреть, сосиски и бекон, выпечку - белый хлеб, печенье, круассаны, пончики. Из напитков чаще всего подавали лимонад, а чтобы набрать нужное количество клетчатки, добавляли её в различные блюда или напитки. Диета из цельных продуктов включала мясо и рыбу, свежие или приготовленные на пару овощи и фрукты, орехи, яйца, цельные крупы. Даже на перекусы подавались свежие фрукты, изюм или орехи.
Затем учёные набрали 20 взрослых добровольцев и в течение двух недель предоставляли им продукты из того или иного варианта диеты. Притом контролировали только содержание приёмов пищи, а вот количество еды оставили на усмотрение участников — разрешили им есть столько, сколько захочется. В результате люди из группы, получавшей обработанную пищу, стабильно съедали где‑то на 508 ккал больше из-за того, что им хотелось есть чаещ, и к концу эксперимента прибавили около 1 кг. Во второй группе ситуация была обратной: они, несмотря на то что ели сколько хочется, через две недели похудели в среднем на 900 гр.
4. Яблоки
Яблоки не очень-то большой ЗОЖ... / Фото: catherineasquithgallery.com
Кажется, нам уже плешь проели информацией о том, что есть яблоки полезно. Отличное сочное лакомство незадолго до основного приема пищи или через час после (не забываем о совместимости продуктов). Оно очень быстро усваивается и переваривается. Чувство сытости, даже если и было, пройдет через несколько минут, и вслед за этим нагонится аппетит. Особенно если это зеленое яблоко, да и вообще все кислое: лимон, апельсин, маринованные огурцы, квашеная капуста… Они раздражают слизистую, тем самым усиливают выработку желудочного сока. Поэтому есть после них хочется с удвоенным желанием. А гликемический индекс яблок - 41, это довольно много, то есть добавим информации, что диабетикам есть яблоки нельзя, а ещё в тысячный раз напомним, что после сладкого есть захочется очень быстро. Просто дабл-трабл какой-то!
5. Фрэши
Стоит дорого, добывается трудно, а пользы не несёт. / Фото: mrfilin.com
Ничего себе удар ниже пояса для некоторых ЗОЖников, да? Дело в том, что в процессе соковыжимания все волокна, которые как раз должны насыщать, удаляются, поэтому мы пьем лишь напиток, содержащий сахар (фруктозу). Уровень глюкозы повышается, нам кажется, что мы сыты, но через какие-то считанные минуты нам снова хочется есть.
6. Яичные белки
Ошибочка от качков. / Фото: fb.ru
Стремясь снизить калорийность блюда, худеющие часто пренебрегают яичными желтками, отдавая предпочтение белой составляющей этого продукта. Но это тактическая ошибка! Именно в желтке содержится основной запас полезных жиров, витаминов и минералов. Насыщенный жир в яичных желтках не только добавляет сытости, но и необходим для производства гормонов и усвоения организмом некоторых витаминов и минералов. Витамин А отлично подходит для кожи и вашей иммунной системы, витамины группы В - для энергии, а холин поддерживает здоровье мозга и мышц. А откушав одного лишь белка, наш организм засуетится и попросит клетчатки, минералов, жира - нам снова захочется есть очень скоро.
7. Соусы и салатные заправки
Коварные соусы... / Фото: medaboutme.ru
Соусы, безусловно, украсят собой любое, даже самое пресное блюдо, но в то же время могут спровоцировать голод. Например, в состав кетчупа часто входит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Этот ингредиент повышает аппетит, так как нарушает метаболизм и снижает выработку гормона лептина, ответственного за чувство насыщения. Салатные заправки также вносят свою лепту. В них часто много сахара и соли, а некоторые ингредиенты - лимонный сок, уксус, горчица - тоже могут возбуждать аппетит. Кроме того, поливая ими блюдо, мы иногда утрачиваем меру. Поэтому сухие специи - более хороший вариант. Но...
Интереснный факт. Сухие специи могут как провоцировать чувство голода, так и сдерживать его. Разжигают аппетит фенхель, кориандр, черный перец, мята перечная и корица. Противоположным действием обладает кайенский перец, известный также как «перец чили». Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Physiology & Behavior, всего лишь половина чайной ложки такого перца может повысить метаболизм и заставить организм самостоятельно сжечь дополнительные десять калорий.
8. Рисовые хлебцы
Сколько ж можно утрачивать веру в маркетологов?! / Фото: businessman.ru
В погоне за стройностью люди все время находятся в поисках продуктов, которые, по их мнению, смогут заменить собой привычные для них, но вредные яства, например, хлеб из белой муки. Альтернативой ему стали рисовые хлебцы. Их вы можете увидеть на полках с маркировкой «Здоровая еда». Минус таких хлебцев в их воздушной и легкой текстуре. Если есть их без добавления ингредиентов, которые отлично насыщают, можно не заметить, как опустеет пачка. Речь о белках и полезных жирах. Здесь на помощь придут, например, греческий йогурт и авокадо. А можно сделать вкусную заправку из творога, небольшого количества сметаны и зелени.
9. Говядина
Какая боль! / Фото: medaboutme.ru
В этом красном мясе находится большое количество витаминов и полезных элементов. Однако один из них может принести как пользу, так и вред, особенно, если вы стремитесь обрести стройную и подтянутую фигуру. Речь о железе, которым богата говядина. Исследования показали, что при соблюдении диеты с высоким содержанием железа наблюдалось снижение уровня лептина - гормона, сдерживающего аппетит.
10. Твёрдый сыр
Да что ж такое! / Фото: syrofil.ru
Этот продукт представляет собой концентрированную форму молока с высоким содержанием соли и жира. Минус сыра в том, что, сколько бы вы его не съели, будет желание класть в рот кусочек за кусочком, пока тарелка не опустеет. При переваривании в желудке из казеина образуются белковые соединения, называемые казоморфинами. Именно они в сочетании с большим количеством жира и соли являются тем, что несет ответственность за популярную одержимость сыром. Так задумано природой - чем больше у вас есть, тем больше вы жаждете.
Что делать? Попробуйте включить в рацион соевый сыр тофу, обогащенный высококачественным белком, который содержит все незаменимые кислоты, а также кальций и железо. Помимо этого в соевом сыре есть генистеин - органическое вещество растительного происхождения из класса изофлавонов. Было доказано, что оно имеет свойство подавлять аппетит и снижать потребление пищи.
