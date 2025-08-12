10 продуктов, от которых хочется есть ещё сильнее, а результат - набор веса

1. Обезжиренный йогурт

Обезжиреннный йогурт - один из коварных маркетинговых ходов, от него в лучшем случае нет пользы, в худшем - вред в виде набора веса. / Фото: goods.kaypu.com

2. Батончики мюсли

Маркетологам подготовлен особый котёл в аду за внедрение мнения, что они полезны. / Фото: vkusdostavka.ru

3. Многократно обработанная пища

Консервированный тунец считается диетической пищей, но... / Фото: podagrainform.ru

4. Яблоки

Яблоки не очень-то большой ЗОЖ... / Фото: catherineasquithgallery.com

5. Фрэши

Стоит дорого, добывается трудно, а пользы не несёт. / Фото: mrfilin.com

6. Яичные белки

Ошибочка от качков. / Фото: fb.ru

7. Соусы и салатные заправки

Коварные соусы... / Фото: medaboutme.ru

8. Рисовые хлебцы

Сколько ж можно утрачивать веру в маркетологов?! / Фото: businessman.ru

9. Говядина

Какая боль! / Фото: medaboutme.ru

10. Твёрдый сыр

Да что ж такое! / Фото: syrofil.ru