До ЮАР не так просто долететь, прямых рейсов из Москвы нет, так что дорога с пересадкой растягивается минимум на сутки. В качестве транзитного пункта я выбрал мой любимый Лондон. Кстати, когда летите в лондонский аэропорт Хитроу, всегда садитесь справа, сможете поснимать центр Лондона, как это сделал я…
У Бритиш Эирвейс в самолете висят люстры из Икеи… Мило.
Самолет сделал зигзаг над центром Лондона
Вид из окна
Колесо обозрения, Парламент, Букингемский дворец.
В нижнем правом углу собор святого Павла.
Вокзал Ватерлоо, самый загруженный в Лондоне
Парламент покрупнее
Дворец крупнее
Под крылом самолета…
Какую-то козявку построили. Это главное здание жилого комплекса Albion Riverside на южном берегу Темзы. Здание сделано в форме полумесяца специально для того, чтобы создать общественное пространство вдоль реки. В этом доме насчитывается 183 квартиры и 12 двухэтажных пентхаусов.
Вот так… завтра в ЮАР! Ждите интересных заметок!
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Лондон с высоты
До ЮАР не так просто долететь, прямых рейсов из Москвы нет, так что дорога с пересадкой растягивается минимум на сутки. В качестве транзитного пункта я выбрал мой любимый Лондон. Кстати, когда летите в лондонский аэропорт Хитроу, всегда садитесь справа, сможете поснимать центр Лондона, как это сделал я…
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