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Лондон с высоты

До ЮАР не так просто долететь, прямых рейсов из Москвы нет, так что дорога с пересадкой растягивается минимум на сутки. В качестве транзитного пункта я выбрал мой любимый Лондон. Кстати, когда летите в лондонский аэропорт Хитроу, всегда садитесь справа, сможете поснимать центр Лондона, как это сделал я…

Лондон с высоты

У Бритиш Эирвейс в самолете висят люстры из Икеи… Мило.

Лондон с высоты

Самолет сделал зигзаг над центром Лондона

Лондон с высоты

Вид из окна

Лондон с высоты

Лондон с высоты

Лондон с высоты

Лондон с высоты

Колесо обозрения, Парламент, Букингемский дворец.

Лондон с высоты

Лондон с высоты

В нижнем правом углу собор святого Павла.

Лондон с высоты

Лондон с высоты

Вокзал Ватерлоо, самый загруженный в Лондоне

Лондон с высоты

Лондон с высоты

Парламент покрупнее

Лондон с высоты

Дворец крупнее

Лондон с высоты

Под крылом самолета…

Лондон с высоты

Какую-то козявку построили. Это главное здание жилого комплекса Albion Riverside на южном берегу Темзы. Здание сделано в форме полумесяца специально для того, чтобы создать общественное пространство вдоль реки. В этом доме насчитывается 183 квартиры и 12 двухэтажных пентхаусов.

Лондон с высоты

Лондон с высоты

Лондон с высоты

Вот так… завтра в ЮАР! Ждите интересных заметок!

Лондон с высоты

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