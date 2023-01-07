Лондон с высоты

До ЮАР не так просто долететь, прямых рейсов из Москвы нет, так что дорога с пересадкой растягивается минимум на сутки. В качестве транзитного пункта я выбрал мой любимый Лондон. Кстати, когда летите в лондонский аэропорт Хитроу, всегда садитесь справа, сможете поснимать центр Лондона, как это сделал я…







У Бритиш Эирвейс в самолете висят люстры из Икеи… Мило.







Самолет сделал зигзаг над центром Лондона







Вид из окна



















Колесо обозрения, Парламент, Букингемский дворец.











В нижнем правом углу собор святого Павла.











Вокзал Ватерлоо, самый загруженный в Лондоне











Парламент покрупнее







Дворец крупнее







Под крылом самолета…







Какую-то козявку построили. Это главное здание жилого комплекса Albion Riverside на южном берегу Темзы. Здание сделано в форме полумесяца специально для того, чтобы создать общественное пространство вдоль реки. В этом доме насчитывается 183 квартиры и 12 двухэтажных пентхаусов.















Вот так… завтра в ЮАР! Ждите интересных заметок!







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