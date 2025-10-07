Как утеплить квартиру, если даже горячие батареи заставляют ходить в шерстяных носках

Меньше, чем через две недели в стране включат отопление и можно будет наконец-то ходить дома в шортах и футболках. Или нет? Если каждый год вы мерзнете в своей квартире и кутаетесь в теплый халат, несмотря на горячие батареи, значит, самое время подумать, как утеплить жилье быстро и без особых затрат.

Совет 1: Проверьте окна

Совет 2: Не закрывайте батареи одеждой

Совет 3: Осмотрите двери

Совет 4: Уберите щели в полу

Совет 5: Разберитесь с ледяными стенами

В этой статье мы докажем, что все гораздо проще, чем кажется.Переведите окна на зимний режимВ холодное время года вашим самым коварным врагом становятся окна. Именно они воруют тепло прямо у вас из-под носа. Даже если в квартире стоят современные пластиковые стеклопакеты, это не является гарантией того, что сквозь них в дом не будет пробираться сквозняк. А вся загвоздка кроется в неправильно выставленном режиме.Немногие знают, что у окон предусмотрено два режима – летний и зимний, которые отличаются плотностью прижима. Поэтому, самый простой способ убрать сквозняк в квартире и повысить температуру в комнате на два-три градуса – сильнее прижать створку к раме. Это можно сделать при помощи специальной фурнитуры. Найдите на торце створки маленькие цилиндры с насечками и поверните метку на зиму. Вуаля – вы избавились от всех микрощелей.Второе, что нужно сделать – проверить качество резиновых уплотнителей. Если на них есть трещины или они стали дубовыми, самое время установить новые. Также профессионалы советуют клеить на стекла специальную термопленку, которая создает дополнительную воздушную подушку. Она стоит совсем недорого, но при этом дарит эффект, как от двойного стеклопакета.И не забудьте помыть окна до блеска с внутренней стороны. Дело в том, что пыль и грязь препятствуют полноценному попаданию солнечных лучей в квартиру, а ведь они способны дополнительно прогреть комнату в морозный зимний день.Не сушите мокрые вещи на батареяхБольшинство россиян, стремясь поскорее высушить постиранные вещи, превращают радиаторы отопления в полноценные сушилки. Белье действительно уже через несколько часов можно убирать в шкаф, вот только в квартире из-за таких действий очень холодно. Батареи должны беспрепятственно отдавать тепло в квартиру, а не греть ваши носки и футболки.Поэтому освободите их от всего лишнего, а затем установите за радиаторами отражающие экраны из фольги. Их можно легко сделать самостоятельно – для этого возьмите обычную пищевую фольгу и закрепите ее на куске картона. Зачем это делать? Фольга отражает тепло обратно в комнату, благодаря чему батареи греют не стены, а квартиру.Сделайте за батареей теплоотражающий экранТакже перед началом отопительного сезона нужно тщательно промыть батареи изнутри. За лето в системе накапливается большое количество ржавчины и мусора, из-за которых горячая вода не может нормально циркулировать. Чтобы привести радиатор в порядок, снимите боковую заглушку и хорошо промойте его большим напором воды. Оттуда выйдет столько грязи, что вы будете в шоке. Но оно того стоит – чистые радиаторы греют на 20% лучше.На заметку: Не менее важно проверить, нет ли в батареях воздуха. Если отопление в квартире включили, но поверхность радиаторов прохладная, значит они завоздушены. К счастью, решить проблему очень легко – достаточно открыть кран Маевского, подождать, пока выйдет лишний воздух, и закрыть его.Проведите теплоизоляцию входной двериПожалуй, больше всего холода попадает в квартиру через входные двери. Именно поэтому так важно устанавливать качественные полотна, способные защитить от сквозняков и морозов. Однако это еще не все – состояние дверной коробки и порогов также играет важную роль. Как только появится свободное время, обязательно проверьте, насколько плотно дверь примыкает к косякам. Для этого зажгите свечу и проведите ею по периметру – если пламя будет непрерывно двигаться от сквозняка, значит, пора брать в руки герметик или монтажную пену. Заделайте ею щели, и тогда в квартиру больше не будет попадать холодный воздух.Если ваша квартира находится на первом этаже или дом, в целом, очень холодный, строители рекомендуют воспользоваться следующим лайфхаком: сразу за входной дверью повесьте плотную штору, чтобы получилась воздушная камера. Она не позволит сквозняку врываться в квартиру при каждом открытии двери. Вместо шторы можно установить легкое полотно из ДВП, но это будет сложнее в исполнении. Также можно утеплить дверь изнутри. Для этого нужно снять обивку, заполнить поверхность поролоном и заново обтянуть кожзаменителем. На первый взгляд кажется, что это очень сложно, но после просмотра пары обучающих видео, справится даже новичок.Постелите под напольное покрытие утеплитесь из фольгиВ квартире ледяные полы, и у вас мерзнут ноги, даже когда вы ходите в шерстяных носках? Увы, это проблема не только первых этажей, но и всех квартир, в которых низкое качество напольных покрытий. Основная проблема, из-за которой в комнате холодно – щели между половицами. Чтобы решить ее, не нужно менять полностью пол – достаточно взять фольгированный утеплитель толщиной три миллиметра, и постелить его под линолеум либо ламинат. Обратите внимание, что фольга должна «смотреть» вверх – только так получится создать теплоотражающий барьер.Если вы не планируете снимать напольное покрытие, тогда пойдите более простым путем – постелите ковер с толстым ворсом. Важно выбирать качественные изделия из натуральных материалов, чтобы они прослужили вами много лет, не теряя своих теплоизоляционных свойств.И не забудьте заделать щели, которые находятся между полом и стенами, ведь именно через них в квартиру проникает сквозняк из подвала или от соседей. Это можно сделать при помощи обычного акрилового герметика. Выбирайте вариант под цвет плинтуса, чтобы не испортить интерьер.Фольгированный пеноплекс для утепления стенУ вас угловая квартира? Тогда неудивительно, что стены становятся ледяными уже после первых заморозков, и никакое отопление не помогает. Если вы уже отчаялись решить эту проблему, попробуйте утеплить стены при помощи изолона, который нужно закрепить за батареей. Чтобы он создал мощный теплоотражающий экран, обязательно крепите его так, чтобы фольга «смотрела» внутрь комнаты.Также отлично себя зарекомендовал гипсокартон с утеплителем внутри. После того, как вы обошьете им самые холодные стены, в квартире станет заметно теплее. Это можно сделать самостоятельно, но чтобы точно быть уверенным в результате, лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые знают порядок действий и разбираются в качестве материалов.Обратите внимание: Чтобы после утепления не стал образовываться конденсат, между утеплителем и стеной обязательно нужно проложить пароизоляционную пленку. Тогда на поверхности не будут появляться капельки воды, способные разрушить даже самый дорогой ремонт.Как видите, утеплить квартиру не так сложно, главное – действовать до сильных морозов. Определите самые проблемные зоны в комнатах, а затем постепенно решайте проблемы. Начните с окон – это самое простое, а дальше двигайтесь по нарастающей (если, конечно, переход на зимний режим не поможет).