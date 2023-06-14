Стрит-арт в Колумбии

Стрит-арт – уличное искусство, где важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, линия. Сегодня просто посмотрим стрит-арт на улицах в Колумбии, где этот вид искусства занимает особое место.







К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от простых написанных слов до изысканных рисунков. Однако нельзя считать, что стрит-арт это и есть граффити. (Фото Juancho Torres):







К стрит-арту также относятся постеры (некоммерческие), трафареты, различные скульптурные инсталляции и т. п. (Фото Juancho Torres):







По легенде, история граффити начинается в 1942 году, во время Второй мировой войны, когда рабочий Килрой принимается писать ‘Kilroy was here’ на каждом ящике с бомбами, которые производят на фабрике в Детройте. Солдаты в Европе воспроизводят эту фразу на стенах, устоявших во время бомбардировок. (Фото Juancho Torres):







Прежде граффити в столице Колумбии Боготе расценивались как вандализм и хулиганство, сегодня городские власти, наоборот, призывают графитчиков – так еще называют уличных художников – к рисованию. И причина этому есть. (Фото Juancho Torres):







В Колумбии очень мало высотных панельных домов, стеклянных небоскребов или величественных зданий с колоннами, которые представляют историческую ценность. Это страна с двух-трех этажными постройками, трущобами, бетонными стенами и миниатюрными торговыми лавками. Поэтому для Колумбии стрит-арт – это краски и цвет. И деньги, как не странно. (Фото Juancho Torres):







Сегодня граффити – и стихийные, и те, что планировались – стали одной из достопримечательностей Боготы. Экскурсии, в которых рассказывается о граффити, здесь очень популярны. (Фото Juancho Torres):







Граффити со стен переселяется в мир моды, ими украшаются сумки, футболки, искусство сопротивляется, принимая формы, внятные времени, в котором оно существует. (Фото Juancho Torres):







Если вы любитель такого уличного искусства, как граффити, то вам точно следует посетить Колумбию, чтобы поучиться и поделиться своими техниками с местными. (Фото Juancho Torres):







Богота, Колумбия, 4 января 2018. (Фото Juancho Torres):







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(Фото Juancho Torres):







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