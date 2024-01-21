Как визуально увеличить и преобразить комнату

Если хочется визуально увеличить комнату, сделать её более просторной и светлой, есть несколько простых приемов, которые помогут визуально расширить пространство.







Визуальное увеличение комнаты — это задача, которую можно достичь. Когда речь идет о создании просторного и светлого интерьера, два эффективных метода визуального увеличения комнаты — это минимализм и использование крупного декора являются основополагающими.



Первый способ - минимализм в декоре. Необходимо избавиться от ненужных мелочей, которые могут создавать визуальный шум. Например, различные флаконы, баночки или предметы декора должны быть подобраны в одном стиле или принадлежать одной коллекции. Это придаст гармонию и порядок в помещении, делая его более просторным. Но лучше, чтобы всяких деталей было как можно меньше, они выглядят разрозненными, разноцветными и загромождают пространство.





Минимализм



Освежить интерьер можно с помощью живых букетов цветов. Они придают комнате чувство естественности и жизнерадостности. Можно также выбрать растения, которые подходят по размеру и колориту. Поставить их на подоконник или рядом с окнами, тогда природный свет мог бы свободно проникать в комнату, придавая ощущение простора.



И при этом нужно делать крупный декор. Отказаться от статуэток и мелких украшений, они могут забивать пространство. Заменить их крупными вещами — большие рисунки на текстиле или обоях. Один крупный элемент, например, ваза или больших размеров картина на стене, станет центральным акцентом помещения. Он привлечет внимание и придаст интереса, при этом не перегружая интерьер мелочами.





Важен крупный декор



Второй способ создать иллюзию большего пространства — использование зеркал. Помещение с широкими и большими зеркалами на фасадах дверей, шкафов или в виде отдельных панелей на стенах выглядит просторнее и глубже. Зеркала отражают свет, что придает ощущение глубины. Комбинируя их с различными источниками освещения, такими как лампы, торшеры и окна, можно создать впечатление увеличенной площади. Выбор здесь огромен: отдельные зеркала или зеркальное покрытие на всю стену — решайте сами.



Если зеркала не вписываются в интерьер, можно воспользоваться глянцевыми поверхностями. Акриловые фасады, обшивка стен или даже специальные глянцевые обои помогут расширить пространство. Глянцевая поверхность также создает ощущение объема и отражает свет, придавая комнате современный вид. Благодаря оптимальному использованию дизайна и пространства можно изменить визуальные границы небольшой прихожей или гостиной.





Зеркало идеальный вариант



Третий способ - использование светлых оттенков. Белый, серый и бежевый цвета идеально подходят для создания визуального эффекта большего пространства. Светлые оттенки отражают свет, делая комнату светлой и воздушной. Чтобы добавить некоторые яркие акценты, можно использовать аксессуары и декоративные вставки.



Можно также покрасить стены и потолок в один цвет, что усилит ощущение простора и света. Монотонность цвета придаст комнате симметричный и гармоничный вид. Мебель из светлого дерева или акрила также способна создать тот же эффект, что и светлая отделка.





Увеличение комнаты цветом



Четвёртый способ основан на геометрии помещения. Вертикальные линии играют важную роль в создании ощущения более высоких потолков. Однако важно не переборщить с использованием данной техники, иначе можно достичь обратного эффекта. Достаточно нескольких ярких вертикальных элементов, чтобы создать впечатление поднятых потолков.



Горизонтальные же полосы могут помочь раздвинуть стены и сделать помещение визуально шире. Небольшие горизонтальные полки или декоративные ленты на обоях могут быть отличным решением. Однако стоит помнить, что перебор с горизонтальными элементами может сузить пространство, поэтому необходимо балансировать использование горизонтальных и вертикальных деталей.





Достаточно нескольких вертикальных полос



Пятый способ - использование фотообоев с 3D эффектом. Они могут создать ощущение глубины и перспективы в комнате, а также станут ярким акцентом в интерьере. Можно выкрасить одну стену в другой цвет, если фотообои не кажутся хорошим вариантом, но визуально более привлекательным вариантом являются именно они.





Фотообоев на сегодняшний день огромный выбор



Шестой способ - выбор крупного напольного покрытия, например, огромной плитки или паркета – один из способов придать помещению больше визуального пространства. В отличие от мелкого рисунка и мозаики, крупные поверхности на полу создают иллюзию пространства и делают комнату более вместительной и привлекательной.





Чем меньше стыков тем лучше



Седьмой способ - освещение, поможет расширить пространство помещения. Чем больше света будет в комнате, тем она будет выглядеть шире и просторнее. Чтобы достичь наилучшего эффекта, рекомендуется использовать многоуровневые системы освещения, которые создают более равномерное и яркое освещение помещения.



Paccеянный потолочный свет, создаваемый с помощью светодиодных ламп, придает комнате ощущение высоты и ширины. Зональная настенная подсветка, настольные лампы и торшеры также способствуют созданию приятной атмосферы и визуальному увеличению пространства. Дополнительно, можно установить светодиодную ленту по периметру комнаты — вдоль плинтусов для пола и потолочных, что добавит дополнительную глубину и округлость.





Разные варианты освещения комнаты



Если планируется увеличить размеры гостиной или спальни в классическом стиле, то необходимо выбрать большую и изысканную люстру. Разместить ее центрально в комнате, как можно выше, избегая длинных подвесов. Такой подход позволит привлечь внимание всех посетителей, создавая впечатление более высоких потолков.



Восьмой способ - выбор подходящих штор и занавесок. Использование длинных штор и занавесок, которые поднимаются до потолка, чтобы визуально удлинить стены и создать ощущение простора. Чтобы достичь наилучшего результата, рекомендуется выбирать легкие и струящиеся ткани, такие как органза, тюль или хлопок. Они придают комнате легкость и воздушность, визуально расширяя пространство.





Увеличение пространства шторами



Девятый способ - правильное расположение мебели. Нужно избегать разделения комнаты на зоны при помощи диванов и кресел, чтобы не загромождать пространство. Чтобы увеличить ощущение простора, рекомендуется расставить мебель вдоль стен, освободив пространство в центре комнаты.



Шкафы-купе или низкие длинные тумбы также играют важную роль в создании визуальной просторности комнаты. Чем выше или длиннее они будут, тем свободнее будет выглядеть помещение, внося ощущение высоты. Такая расстановка позволяет по максимуму задействовать все возможности комнаты, и делает помещение доступным, а комнату более функциональной.





Расстановка мебели тоже очень важна



При этом нужно помнить, что мебель с массивными основаниями или тканевыми чехлами до пола может придавать интерьеру громоздкий и тяжелый вид. Если хочется создать более легкое и изящное впечатление, рекомендуется выбирать мебель на тонких ножках, особенно в классических интерьерах.



Если интерьер выполнен в стиле хай-тек, то стоит обратить внимание на замену мебели на стеклянные элементы. Дверцы, полки и стеллажи из стекла придают комнате стильный и свежий образ, делая ее визуально более просторной, легкой и воздушной. Однако важно выбирать высокопрочное закаленное стекло, чтобы избежать случайного разбития. В случае повреждения, стекло разобъется на мелкие безопасные частицы, а не на осколки.





Интересный вариант стекло



При выборе обеденного стола или журнального столика рекомендуется рассмотреть модели круглой формы. Квадратные и прямоугольные столы визуально делят помещение и могут сузить его пространство. Однако, если комната уже небольшая, круглая мебель может не быть самым эргономичным вариантом.

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