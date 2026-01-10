Охота на акул

С тех пор как Стивен Спилберг запустил первых акул в вымышленный городок в Новой Англии, мыс Мартас-Винъярд начал ассоциироваться с фильмом «Челюсти». Фотограф Мэгги Шеннон родилась через десять лет после выхода фильма в 1974 году, но в ее комнате все равно висит постер с акулами, а каждый год в июле она участвует в Акульем Турнире.

С той памятной даты Винъярд стал своеобразным сообществом, наследием «Челюстей», который привлекает туристов. На этом она и сосредоточила свое творчество.Шеннон лично участвовала в охоте на акул во время проведения соревнований, она запечатлевала процесс с самых шокирующих сцен охоты: выброс приманки, кровь и сами пойманные акулы, подвешенные за хвосты. С одной стороны, кажется немного диким праздновать успех в таком жестоком виде спорта. Хотя сейчас, в основном, выловленных акул сразу отпускают, некоторых , однако, все же едят. Несмотря на это Шеннон замечает уважение рыбаков к своей добыче, когда они выходят в океан, чтобы сразиться в честном бою. «Там, в океане возникает удивительное чувство товарищества и братства, когда все сообща борются с монстрами морских глубин» – говорит она.Пойманная акула мако.Вид с капитанского кресла на семичасовой океанической прогулке.Замороженная рыба нарезается кусками , чтобы стать акульей приманкой.Приготовление приманки на борту корабля Swamp Yankee.Уэйн, член экипажа, занимается приготовлением приманки.Акула мако на поверхности.Том, член экипажа, помогает рыбакам, пока они ловят акул Том сматывает леску.Акулу выдержит только очень крепкое удилище.Член экипажа подсекает акулу.Акула мако на корме судна.