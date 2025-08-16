7 несуразных вещей, которые из-за дефицита вынуждены были носить советские женщины

Есть вещи, родом из Советского Союза, которые постепенно возвращаются в моду, и мы этому только рады, ведь они действительно заслуживают второго шанса. А есть те, которые хочется поскорее забыть, потому что они странные, неудобные и некрасивые. В сегодняшней статье Novate.ru предметы гардероба, которые сильно портили стиль модниц, живущих в СССР.
При взгляде на некоторые вещи из прошлого, невольно задаешься вопросов, как женщины в то время могли такое носить? Наверное, все дело было в том, что Советский Союз был весьма далек от модных трендов, а раздобыть стильные вещи из-за границы не получалось. Позволить себе дизайнерскую одежду могли разве что народные артистки или члены семьи политверхушки, а вот у среднестатистических хозяек такой возможности не было. Приходилось одеваться в ту одежду, которая была в наличии, или шить самостоятельно по журнальным выкройкам. Вот только вещи, которые предлагали фабрики, были некрасивыми и скучными, а уж о хорошей посадке, подчеркивающей достоинства фигуры, и речи не было.
Женщинам приходилось наряжаться в однотипную одежду. / Фото: Pinterest.com
Одежда, которую отшивали по ГОСТу, в большинстве случаев имела однотипный фасон и цветовую гамму. Советские конструкторы были направлены, прежде всего, не на красоту и стиль, а на качество, прочность и долгий срок использования. И это неудивительно, ведь большинство женщин практически сутками работали, и нуждались в удобных вещах, которые бы не порвались через неделю после покупки. Однако это вовсе не значит, что девушкам хотелось иметь в своем гардеробе действительно красивые и стильные вещи, способные подчеркнуть их достоинства.
1. Фабричная обувь
Советская обувь была качественная, но не слишком красивая. / Фото: forum.vgd.ru
Импортная обувь была одной из самых желанных покупок. Иногда советские девушки даже отдавали всю зарплату за какие-нибудь австралийские сапоги или перекупали обувь у знакомых за колоссальные суммы. Конечно, был еще один вариант – заказать необходимую модель у сапожника. В этом случае можно было даже предложить собственный дизайн. Однако эта услуга также была не из дешевых. По этой причине позволить себе обратиться к мастеру могли лишь единицы. И хотя нельзя сказать, что советская обувь сильно уступала импортной по качеству, внешний вид оставлял желать лучшего – по улицам ходить можно, а вот в гости не наденешь.
2. Нижнее белье
Несуразный бюстгальтер из коллекции советских женщин. / Фото: auction.ru
Пока в западных странах появлялись новые модели белья с кружевом, из фантастически приятных на ощупь тканей, советские женщины вынуждены были ходить в жутко неудобных бюстгальтерах и ужасных панталонах. Комплекты выглядели максимально минималистично и непрезентабельно, однако других вариантов не было. Француженки при взгляде на белье, которое было популярно в СССР, либо смеялись, либо приходили в ужас.
3. Рейтузы
Рейтузы часто надевали зимой вместо колгот. / Фото: ubam.ru
До 1950-х годов брюки в женском гардеробе если и присутствовали, то лишь в качестве исключения из правил. И только в середине ХХ столетия женщины смогли без стыда и страха выходить на улицу в этой удобной и красивой одежде, которая раньше была доступна лишь мужчинам. Увы, до СССР «брючный прогресс» дошел лишь к 1970-м, а до этого представительницам прекрасного пола приходилось спасаться в холода рейтузами. Современные девушки смотрят на этот предмет гардероба с недоверием и подозрением, предпочитая надевать вместо него либо теплые брюки/джинсы, либо термобелье.
4. Верхняя одежда
Популярное в СССР клетчатое пальто. / Фото: smartik.ru
В 1960-х годах французский модельер Кристиан Диор предложил публике новый тренд – знаменитый орнамент «гусиная лапка». Его стали использовать на тяжелых тканях при производстве юбок и пальто, и выглядели такие вещи просто потрясающе. В СССР пошли другим путем, и запустили в массовое производство пальто в клетку с мехом внутри. Звучит неплохо, клетчатый принт сейчас в моде, однако на деле такая верхняя одежда создавала несуразный прямоугольный силуэт, который не имел ничего общего с женственностью и красотой.
5. Деловой костюм
Людмила Прокофьевна из к/ф «Служебный роман»
Еще одним ужасным предметом советского гардероба, возвращения которого мы бы точно не хотели, является деловой костюм. Вспомните Людмилу Прокофьевну из фильма «Служебный роман», и ее отвратительный коричневый костюм, состоящий из пиджака и юбки. Не зря подобные наряды иногда высмеивали в советском кинематографе. Однако женщинам, живущим в СССР, было совсем не весело. Дресс-код вынуждал носить эту несуразицу, а достойных альтернатив не было. Конечно, в зарубежных странах было множество потрясающе красивых деловых костюмов, например, от Chanel, но до Советского Союза они так и не дошли.
6. Шапка-ушанка
Сцена из советского кинофильма «Девчата». / Фото: kinorium.com
Не спорим, меховой головной убор может выглядеть атмосферно и красиво, особенно если посмотреть на героинь фильмов «Анна» с Сашей Лусс, и «Солт» с Анджелиной Джоли. Однако в жизни очень сложно подобрать модель, которая бы смотрелась действительно стильно, а не как привет из СССР. Если вы больше всего цените удобство и тепло, то шапка-ушанка вполне может дополнить ваш гардероб, но все же мы советуем обратить внимание на более стильные и современные альтернативы.
7. Купальники
В СССР девушки носили малопривлекательные купальники
С купальниками дела обстояли примерно так же, как и с нижним бельем. В то время как за границей юная Брижит Бордо вовсю разгуливала в бикини на набережной Круазет в 1955 году, советские женщины до 1970-х годов вынуждены были носить закрытые мешковатые купальники, которые даже отдаленно не напоминали женственные аналоги, популярные в зарубежных странах. В такой пляжной одежде сложно было выглядеть привлекательно – она не только не украшала свою хозяйку, но еще и нещадно портила фигуру, добавляя несколько лишних килограммов.
А ведь бикини было популярно еще в Древнем Риме! Этот факт подтверждают мозаики IV века, расположенные на вилле дель-Казале в Сицилии. Они описывают быт и жизнь ее хозяев. Среди всего прочего есть сцены, на которых римлянки отдыхают в купальниках, которые выглядят не менее откровенно, чем те модели, которые ввел в моду француз Луи Реар (создатель открытого женского купальника).
