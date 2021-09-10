Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

Многие дачники и владельцы частных домов предпочитают пилить большие бревна прямо на земле.

С одной стороны, это занимает меньше времени: сделал один пропил по максимуму, потом перекатил бревно ногой на другую сторону, и допилил оставшуюся часть.

Однако при этом всегда есть риск задеть зубьями пильной цепи что-нибудь твердое: камушек, скрытый от глаз тонким слоем земли, или кусок ржавого гвоздя.

В результате придется потратить дополнительное время на заточку цепи. А иногда и само бревно катать туда-сюда не удобно. Чтобы это сделать, приходится ставить бензопилу на землю, перекатывать руками, и только потом продолжать процесс.

Чтобы не сталкиваться со всеми этими проблемами и неприятными «сюрпризами», мы советуем использовать для распиловки бревен стойку.

В сегодняшней статье рассмотрим процесс изготовления самодельной стойки, вариантом которой с нами поделился автор YouTube канала Andrii Pysarenko.

Основные этапы работ

Первым делом из профильной трубы необходимо изготовить две одинаковых стойки, которые в сборе будут представлять собой полноценную раму.

После этого отрезаем кусочки стального круглого прутка, и затачиваем их с одной из сторон под конус.

Далее отрезаем кусок профиля, и сверлим в нем отверстия.

В подготовленные «посадочные места» вставляем зубья, и обвариваем их. Получившуюся опорную планку привариваем к стойкам.

На следующем этапе необходимо сделать «шторку» из зубьев, которые будут фиксировать бревно в ходе его распила.

Для этого отрезаем нужное количество заготовок из стального круглого прутка, и затем так же, как и в предыдущем случае, затачиваем их под конус с одной из сторон. К другому концу привариваем кусочки круглой трубы.

В верхней части стоек рамы высверливаем отверстия. Устанавливаем в них штангу с надетыми на нее «колышками».

В завершении останется только зачистить сварные швы болгаркой, и покрасить собранную конструкцию.

Вот такая простая и удобная получилась стойка для распиловки бревен. Если есть предложения, как ее можно доработать или улучшить, напишите об этом в комментариях.