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Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

Многие дачники и владельцы частных домов предпочитают пилить большие бревна прямо на земле.

С одной стороны, это занимает меньше времени: сделал один пропил по максимуму, потом перекатил бревно ногой на другую сторону, и допилил оставшуюся часть. 

Однако при этом всегда есть риск задеть зубьями пильной цепи что-нибудь твердое: камушек, скрытый от глаз тонким слоем земли, или кусок ржавого гвоздя.

В результате придется потратить дополнительное время на заточку цепи. А иногда и само бревно катать туда-сюда не удобно. Чтобы это сделать, приходится ставить бензопилу на землю, перекатывать руками, и только потом продолжать процесс. 

Чтобы не сталкиваться со всеми этими проблемами и неприятными «сюрпризами», мы советуем использовать для распиловки бревен стойку. 

Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

В сегодняшней статье рассмотрим процесс изготовления самодельной стойки, вариантом которой с нами поделился автор YouTube канала Andrii Pysarenko.

Основные этапы работ

Первым делом из профильной трубы необходимо изготовить две одинаковых стойки, которые в сборе будут представлять собой полноценную раму. 

После этого отрезаем кусочки стального круглого прутка, и затачиваем их с одной из сторон под конус. 

Далее отрезаем кусок профиля, и сверлим в нем отверстия.

 

В подготовленные «посадочные места» вставляем зубья, и обвариваем их. Получившуюся опорную планку привариваем к стойкам. 

Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

На следующем этапе необходимо сделать «шторку» из зубьев, которые будут фиксировать бревно в ходе его распила. 

Для этого отрезаем нужное количество заготовок из стального круглого прутка, и затем так же, как и в предыдущем случае, затачиваем их под конус с одной из сторон. К другому концу привариваем кусочки круглой трубы. 

Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

В верхней части стоек рамы высверливаем отверстия. Устанавливаем в них штангу с надетыми на нее «колышками». 

Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

В завершении останется только зачистить сварные швы болгаркой, и покрасить собранную конструкцию.

Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

Вот такая простая и удобная получилась стойка для распиловки бревен. Если есть предложения, как ее можно доработать или улучшить, напишите об этом в комментариях. 

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Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-stojku-dlya-raspilovki-br...

 

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