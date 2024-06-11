Идеи планировки небольших квартир от профессионалов

Когда вы живете в небольшом помещении, может оказаться настоящей проблемой организовать все так, чтобы пространство не выглядело перегруженным. Если вы готовы примерить на себя роль дизайнера интерьеров, то материал собрал несколько идей планировки небольших квартир от профессионалов.







Вместо вступления

1. Зонируйте визуально

2. Используйте высокий стеллаж в качестве разделителя пространства

3. Создайте «кровать-чердак»

4. Используйте шторы от пола до потолка для зонирования

5. Будьте стратегически осторожны в расстановке мебели

Жизнь в маленькой квартире – и благословение, и проклятие.Студия или крошечная квартира хороши в плане содержания, так как её можно быстро привести в порядок, а коммунальные услуги недорогие. Однако, если вы не минималист и слова «расхламление» нет в вашем словаре, вы, вероятно, столкнулись с проблемой. Тем не менее, есть несколько способов сохранить все необходимые предметы мебели и расположить их так, чтобы они не выглядели тесными.Визуальное зинирование.Возможно, у вас не получится построить стены, чтобы создать ощущение разных комнат, но вы можете положиться на некоторые другие приёмы, чтобы добиться того же эффекта. Например, если ваша кухня и гостиная примерно одинакового размера, используйте плитку на кухне и сделайте деревянный пол в гостиной.Зонирование стеллажом.Отделите спальную зону от той, где вы отдыхаете и развлекаете гостей, поставив большой стеллаж прямо у изножья кровати. Как только вы заполните его всеми деталями, он будет выглядеть вполне себе стильно и современно. Несмотря на то, что он немного прозрачный, он всё равно сохранит приватность вашей спальни и станет центральным элементом гостиной.Кровать-чердак.Если потолки достаточно высокие, вы можете получить достаточно дополнительного пространства, добавив вторую зону только для «кровати-чердака». Кроме того, вы можете превратить лестницу в место для хранения вещей, добавив ящики или шкафы. Это оставит вам достаточно места для экспериментов с обустройством гостиной.Выглядит круто.Если вы хотите скрыть свою кухню, почему бы не установить длинные шторы от пола до потолка? Они предназначены не только для окон и могут выглядеть очень красиво, если вы выберете современный узор. Вы можете использовать этот же трюк, чтобы скрыть спальную зону.Уладяйте!Несмотря на то, что ваше пространство небольшое, вам всё равно необходимо иметь некоторые необходимые предметы мебели. Поскольку кровать и диван — самые громоздкие, расположите их в строго противоположных частях комнаты. Чтобы создать иллюзию большего помещения, включите одно большое зеркало и попробуйте добавить обои с полосками только на одну стену — это творит чудеса в плане визуального увеличения пространства!