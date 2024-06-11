Идеи планировки небольших квартир от профессионалов

Когда вы живете в небольшом помещении, может оказаться настоящей проблемой организовать все так, чтобы пространство не выглядело перегруженным. Если вы готовы примерить на себя роль дизайнера интерьеров, то материал собрал несколько идей планировки небольших квартир от профессионалов.
Вместо вступления
Жизнь в маленькой квартире – и благословение, и проклятие.
1. Зонируйте визуально
Визуальное зинирование.
Возможно, у вас не получится построить стены, чтобы создать ощущение разных комнат, но вы можете положиться на некоторые другие приёмы, чтобы добиться того же эффекта. Например, если ваша кухня и гостиная примерно одинакового размера, используйте плитку на кухне и сделайте деревянный пол в гостиной.
2. Используйте высокий стеллаж в качестве разделителя пространства
Зонирование стеллажом.
Отделите спальную зону от той, где вы отдыхаете и развлекаете гостей, поставив большой стеллаж прямо у изножья кровати. Как только вы заполните его всеми деталями, он будет выглядеть вполне себе стильно и современно. Несмотря на то, что он немного прозрачный, он всё равно сохранит приватность вашей спальни и станет центральным элементом гостиной.
3. Создайте «кровать-чердак»
Кровать-чердак.
Если потолки достаточно высокие, вы можете получить достаточно дополнительного пространства, добавив вторую зону только для «кровати-чердака». Кроме того, вы можете превратить лестницу в место для хранения вещей, добавив ящики или шкафы. Это оставит вам достаточно места для экспериментов с обустройством гостиной.
4. Используйте шторы от пола до потолка для зонирования
Выглядит круто.
Если вы хотите скрыть свою кухню, почему бы не установить длинные шторы от пола до потолка? Они предназначены не только для окон и могут выглядеть очень красиво, если вы выберете современный узор. Вы можете использовать этот же трюк, чтобы скрыть спальную зону.
5. Будьте стратегически осторожны в расстановке мебели
Уладяйте!
Несмотря на то, что ваше пространство небольшое, вам всё равно необходимо иметь некоторые необходимые предметы мебели. Поскольку кровать и диван — самые громоздкие, расположите их в строго противоположных частях комнаты. Чтобы создать иллюзию большего помещения, включите одно большое зеркало и попробуйте добавить обои с полосками только на одну стену — это творит чудеса в плане визуального увеличения пространства!
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