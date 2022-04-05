С нами не соскучишься!

8 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Если самая мощная "царь-бомба" имела мощность 58 Мт,то как тесты за номерами  № 173, № 174 и № 147 могли иметь мощнос...Ядерные взрывы, к...
  • Михаил Васильев
    Большинство из названных продуктов не только не видел, но и не слышал!11 популярных про...
  • ИГОРЬ честнодумов
    Гламур был и есть!Соответсвуют ли с...

Почувствовать себя фараоном: футуристический концепт дома-пирамиды


Pyramid House - оригинальный концепт дома в виде пирамиды.

Pyramid House - оригинальный концепт дома в виде пирамиды.

Многие архитекторы в поисках оригинальных форм при создании своих проектов, обращаются к прошлому. Так один из дизайнеров представил концепцию дома, выполненного в виде пирамиды. Специалист утверждает, что его разработка станет удобным и функциональным жилищем.

Концепт дома-пирамиды от архитектора Juan Carlos Ramos.

Концепт дома-пирамиды от архитектора Juan Carlos Ramos.

В рамках одной из конкурсных программ по архитектуре Хуан Карлос Рамос (Juan Carlos Ramos) представил свой проект дома-пирамиды под незамысловатым названием Pyramid House.
Дом в виде пирамиды с широкими окнами.

Дом в виде пирамиды с широкими окнами.

Дом имеет огромные окна, которые визуально облегчают конструкцию и беспрепятственно пропускают естественный свет внутрь дома, также открывая живописный вид на окружающий ландшафт.
Дом пирамидальной формы.

Дом пирамидальной формы.

Концепт предполагает наличие трех уровней, соединяемых винтовой лестницей. В «пирамиде» разместятся гостиная, две спальни с санузлами, кухня и библиотека. К тому же под крышей этого дома останется место для бассейна, гаража и консольного балкона.
Футуристический концепт жилого дома.

Футуристический концепт жилого дома.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почувствовать себя фараоном: футуристический концепт дома-пирамиды

И не забудьте:
Почувствовать себя фараоном: футуристический концепт дома-пирамидыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх