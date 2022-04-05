Почувствовать себя фараоном: футуристический концепт дома-пирамиды

Pyramid House - оригинальный концепт дома в виде пирамиды.
Многие архитекторы в поисках оригинальных форм при создании своих проектов, обращаются к прошлому. Так один из дизайнеров представил концепцию дома, выполненного в виде пирамиды. Специалист утверждает, что его разработка станет удобным и функциональным жилищем.
Концепт дома-пирамиды от архитектора Juan Carlos Ramos.
В рамках одной из конкурсных программ по архитектуре Хуан Карлос Рамос (Juan Carlos Ramos) представил свой проект дома-пирамиды под незамысловатым названием Pyramid House.
Дом в виде пирамиды с широкими окнами.
Дом имеет огромные окна, которые визуально облегчают конструкцию и беспрепятственно пропускают естественный свет внутрь дома, также открывая живописный вид на окружающий ландшафт.
Дом пирамидальной формы.
Концепт предполагает наличие трех уровней, соединяемых винтовой лестницей. В «пирамиде» разместятся гостиная, две спальни с санузлами, кухня и библиотека. К тому же под крышей этого дома останется место для бассейна, гаража и консольного балкона.
Футуристический концепт жилого дома.
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