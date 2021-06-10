Мебель из ничего: что можно сделать, используя деревянные поддоны

Иногда полезно задуматься и о природе. Тем более что в некоторых случаях это полезно конкретно для личного быта, а не для решения проблем вселенского масштаба. Например, зачем выбрасывать деревянные поддоны, если с их помощью можно творить настоящие чудеса? На самом деле это уникальный материал для создания действительно полезных и красивых вещей, которые пригодятся как в офисе, так и дома или на даче.
1. Барная стойка и стулья для отдыха
Красивая идея для отдыха на даче. /Фото: azodi.co
Мир богат на таланты. Именно поэтому существует столько удивительных самодельных вещей, которые хочется повторить и в своем интерьере. Например, такой вот чудесный бар для сада, который создаст уголок уюта, непосредственности и отдыха в любой обстановке. Практически нулевая стоимость, а сколько практической пользы и шарма — это не передать словами, нужно попробовать сделать.
Покрасить, и будет совсем замечательно. /Фото: i.pinimg.com
2. Простой и недорогой забор
С помощью деревянных поддонов можно сделать даже забор. /Фото: img.izismile.com
Для ограждения своего участка не обязательно покупать какие-то строительные материалы. Достаточно просто накопить нужное количество поддонов и надежно скрепить их между собой гвоздями. Забор можно покрасить в любой цвет, сделав ярким или нейтральным дополнением приусадебного оформления дачи.
3. Эко-кровать
Экономичное и долговечное решение — это основание кровати, сделанное из поддонов. /Фото: e1.am.phnx.pics
Чтобы оформить деревянными поддонами дом, требуется учесть только один важный аспект. Нужно тщательно затереть дерево наждачной бумагой, чтобы не осталось острых элементов. Безопасность превыше всего, а потом уже красота — решение для спальни с использованием поддонов действительно нетривиальное и неповторимое. А если добавить немного подсветки, получится еще и романтично.
Дополнительное спальное место для гостей. /Фото: i0.wp.com
4. Садовая мебель
Идея для функционального сада — смотрится оригинально и красиво, приносит практическую пользу, а стоит минимум денег. /Фото: cornerstonecustomehomes.com
Благодаря небольшому творческому полету фантазии и дополнительному мастерству деревянные поддоны могут стать неотъемлемой частью оформления сада. Деревянные поддоны можно использовать для создания уличной мебели, например для стульев, столов, диванчиков, скамеек, детских качелей и даже беседок.
5. Оригинальная идея для детей
С таким несложным сооружением занять детей на полдня не будет проблемой. /Фото: i2.wp.com
С деревянными поддонами и вообще всеми деревянными контейнерами, используемыми для упаковки и транспортировки, необычные идеи никогда не заканчиваются. Несколько зон отдыха уже было, так почему бы не порадовать и детишек, создав им такой уютный домик с горкой. Собственный центр развлечений точно станет их любимой игровой зоной.
6. Домик для питомца
Животные говорить не умеют, но благодарность в их взгляде рассмотреть можно запросто. /Фото: sharonleal.me
Братья наши меньшие также заслуживают внимания и заботы. С помощью деревянных поддонов можно сделать для них удобную и уютную лежанку или даже домик, которые будут органично смотреться, как на даче, так и дома, дополняя общую обстановку.
Отличный домик для питомца. /Фото: i.pinimg.com
7. Мебель для дома
Удивительно красивое сочетание уюта и непосредственности. /Фото: i0.wp.com
Удобная и эстетически приятная мебель из деревянных поддонов может получиться даже для дома. С дополнительной отделкой деревянные поддоны производят хорошее впечатление даже в гостиной. С их помощью можно создать стул, элегантный столик со стеклянной столешницей, диван на колесиках или оригинальную тумбу.
Полезная информация от Novate.ru: Создавая мебель из поддонов для дома, рекомендуется предварительно обрабатывать дерево от грибка, плесени и других вредителей специальными средствами. Так она будет не только красивой, но и безопасной.
8. Практичное изобретение
Полезная конструкция на любой даче или садовом участке, а главное что выполняется довольно быстро. /Фото: retete-usoare.info
Деревянный поддон может стать многофункциональным стеллажом для инструментов, хранения садового инвентаря и других полезных предметов для дачи. Сделать такую конструкцию достаточно просто, а вот прослужит она неизмеримо долгое время. Достаточно только обработать дерево прозрачным лаком или покрасить в любой цвет.
9. Беседка
Одновременно экономичное и универсальное решение для любого сада. /Фото: pobudova.in.ua
Если есть достаточно времени и сил, то можно изготовить из деревянных поддонов конструкцию посложнее. Например, теплицу или беседку. Они отлично впишутся в оформление садового участка, а также добротно прослужат долгое время.
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