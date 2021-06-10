Мебель из ничего: что можно сделать, используя деревянные поддоны

1. Барная стойка и стулья для отдыха

Красивая идея для отдыха на даче. /Фото: azodi.co

Покрасить, и будет совсем замечательно. /Фото: i.pinimg.com

2. Простой и недорогой забор

С помощью деревянных поддонов можно сделать даже забор. /Фото: img.izismile.com

3. Эко-кровать

Экономичное и долговечное решение — это основание кровати, сделанное из поддонов. /Фото: e1.am.phnx.pics

Дополнительное спальное место для гостей. /Фото: i0.wp.com

4. Садовая мебель

Идея для функционального сада — смотрится оригинально и красиво, приносит практическую пользу, а стоит минимум денег. /Фото: cornerstonecustomehomes.com

5. Оригинальная идея для детей

С таким несложным сооружением занять детей на полдня не будет проблемой. /Фото: i2.wp.com

6. Домик для питомца

Животные говорить не умеют, но благодарность в их взгляде рассмотреть можно запросто. /Фото: sharonleal.me

Отличный домик для питомца. /Фото: i.pinimg.com

7. Мебель для дома

Удивительно красивое сочетание уюта и непосредственности. /Фото: i0.wp.com

8. Практичное изобретение

Полезная конструкция на любой даче или садовом участке, а главное что выполняется довольно быстро. /Фото: retete-usoare.info

9. Беседка

Одновременно экономичное и универсальное решение для любого сада. /Фото: pobudova.in.ua