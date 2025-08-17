Заброшенная Италия

Италия... Место безграничной романтики, хорошей погоды и улыбчивых, счастливых людей. Мало кто оставался равнодушным после посещения этой во всех смыслах чудесной страны. Миниатюрные каналы Венеции, ласковое солнце Тосканы и величие Рима... Но сюда я поехал не за этим. Уже давно обитая в мире заброшенного, я заприметил массу интересных для посещения мест, с поисками которых мне помогали друзья из Германии, Франции, Японии и США..
Проблемы начались сразу же, как только мы прилетели в аэропорт Милана. Италия, на мой взгляд, оказалась самой «шлёпнутой» страной в плане организации поездок. Забронировав и оплатив машину ДЕБЕТОВОЙ картой, по прилету я узнал, что в выдаче машин мне отказали, т.к. почти во всех конторах принимают только КРЕДИТНЫЕ карты. Далее были срочные пути решения проблемы, и они всё-таки нашлись, но слишком дорогой ценой. Одна конторка всё-таки сумела принять дебетовую карту, но взяла за это в 3 раза дороже, поскольку это была аренда без предварительного бронирования. На 7 дней нам дали ... помятый небольшой Фиат без нормальной стереосистемы и кондиционирования за 650 (!!!) евро. Лишним ли будет сказать, что приподнятое настроение быстро сменилось упадком и унынием на ближайшие сутки. Но делать было нечего, скрепя сердце, мы сели в ведро с гайками и продолжили наш путь. И первой нашей заброшкой стала духовная семинария где-то в Северной части Италии.
BLUE CHRIST CHURCH
Залаз сюда был проще простого — через разбитую дверь. А как всё хорошо сохранилось! Самым колоритным местом здесь была приходская церковь. Сохранились Библии в кожаном переплете, а склеп был разграблен.. А настроение-то, кажется, начало улучшаться... Но расслабляться не стоит: сегодня у нас запланировано много мест, а расстояния между ними большие... Очень большие. Италия в этом плане стала одной из самых дорогих стран — тут почти каждый километр хорошей дороги платный. Кажется, за 7 дней мы оставили на одни только дороги около 200 евро. Можно было толкаться на проселочных дорогах, но такими темпами мы бы точно ничего не успели. А мы поехали дальше в ...
PARAGON HOTEL
Таинственный, манящий отель, причины закрытия которого до сих пор остаются загадкой. Говорят, владелец любил связываться с мафией. Этот отель стоит прямо в самом центре оживленного туристического городка, и забраться внутрь, не попавшись на глаза местным зевакам, было проблематично. Устав ждать подходящего момента, мы решили использовать запатентованный российский метод пролезания на объекты под названием «на пофиг», и уже через минуту оказались в роскошном холле. Наверное, здесь когда-то был ресторан. В своё время отель успел пострадать от пожара, но сохранился он всё равно очень и очень неплохо. Здание, кстати, облюбовали итальянские бомжи и наркоманы, в чем мы убедились по огромному количеству разбросанных шприцей и матрасов. Чувствовалось некое напряжение. После российских плохо сохраненных объектов это был настоящий рай. Вот почему движение «заброшечников» в Европе сейчас претерпевает кризис: появилось слишком много желающих увидеть подобное своими глазами, порой посредством варварских способов попадания внутрь. Жутковатые граффити заполонили отель. Здесь бы можно было снять сиквел «Сияния» с Джеком Николсоном Вдоволь поразившись красотам этого отеля, мы успешно эвакуировались и поехали в финальное на тот день место, которое называлось...
ICE STATION ZEBRA
Заброшенные телескопические тарелки где-то в Альпах начали манить ещё на дальних подступах к ним, видны они были за 10 километров. А далее была классическая горная дорога с множеством изгибов и крутых поворотов. А поскольку сама дорога к тарелкам уже давно не эксплуатируется, то она заросла травой и была разбита настолько, что в целях безопасности я решил оставить машину и добираться до тарелок пешком, чтобы как раз прийти к ним на закат. Солнце уже перестало нещадно палить и перед нами открылись потрясающие виды: Я являюсь огромным фанатом индастриала, так что такое простое с виду зрелище наполнило моё сердце безграничной радостью. Мы чувствовали себя последними людьми на Земле, отчаянно ловивших сигнал из других Галактик в надежде на помощь. Нас обступила мертвая тишина, и на мгновение мне показалось, что я оглох. А летние Альпы, однако, потрясающие! Если присмотреться, то на этом снимке можно увидеть меня. Этот объект стал одним из моих самых любимых. Место пропитано всеобъемлющей положительной энергетикой. Прохладный ветер приятно обдувал тело. Можно бесконечно смотреть на то, как умирает день, уступаю место закату и сумеркам. Вот так выглядит вход на когда-то засекреченный, закрытый объект. Последний взгляд на тарелки — и пора ехать дальше. Вечером того же дня тоже произошло много всего курьезного. При спуске от постоянного торможения у машины задымились тормозные колодки, а после этого и сам двигатель. Кажется, эта машина была явно нам не рада. Рассчитана она была для коротких заездов, но уж точно не для вояжа по всей стране... Было решено дать ей немного остыть, чтобы не застрять в альпийской чаще на ночь. А после этого были долгие поиски жилья в Пизе, заезд в ZONA TRAFFICO LIMITATO (самый страшный для автомобилистов знак) и поздняя встреча с местными мафиози. Не знаю, как бы закончилась моя встреча с ними, если бы ко мне вовремя не подъехал представитель отеля. Это был сложный насыщенный день, но то ли ещё будет...
NON PLUS ULTRA
Это стало моим самым лучшим посещенным заброшенным объектом. Впрочем, об этом сказочном замке я расскажу в следующий раз.
OCULUS TOWER
Ещё один отличный индустриальный «заброс», на посещение которого я также возлагал большие надежды. Они полностью оправдались. 11-этажный комплекс цилиндрической формы очень понравится любителям геометрии. Разве это не прекрасно? Разве это не красиво? Башня напрочь проржавела, но основная опасность заключалась не в этом. На огромной заброшенной территории орудовали злобные албанцы-цветметчики, которые уж точно не были бы рады непрошеным гостям. Ещё планируя путешествия, знакомые крайне не рекомендовали мне сталкиваться с ними. В лучшем случае все закончится легкой потасовкой и взяткой, в худшем — сломанным ребрами и техникой. Место во всех смыслах небезопасное, так что мы ограничились лишь посещением башни. Хотя место хотелось изучить подробнее. Грохот арматуры и отборная ругань албанцев раздавалась по всей территории. Вид с последнего этажа. Как видите, дыр в полу достаточно много, поэтому приходилось быть предельно внимательным. Кстати, по такому принципу в некоторых странах строили тюрьмы, чтобы у заключенных постоянно было ощущение, что за ними следят со всех сторон. Оставшуюся часть мы посещали города, природные места. Условно говоря, мы объехали всю северную Италию меньше, чем за 8 дней, и за это время я прилично устал. Будучи всё время за рулем и постоянно не высыпаясь, это также сказывалось на моём состоянии. Что уж говорить, поездка выдалась тяжелой, но таких насыщенных поездок у меня ещё никогда до этого не было. Рад, что получилось сделать всё, что мы задумывали. И последнее место, просто для галочки...
RED CROSS HOSPITAL
27. На границе со Швейцарией, высоко в горах расположился небольшой госпиталь, где лечились прокаженные дети. Приедь мы туда лет на 5 раньше, то застали бы место в лучшем состоянии. На этом изучение заброшенных мест Италии завершилось. Италия мне, безусловно понравилась, однако туда надо ехать минимум на 2-3 недели, чтобы не спеша всё посмотреть. Колоритом многих мест, из-за дичайшей спешки, я так и не успел проникнуться. Впредь нужно будет брать больше времени на страны.
