Секрет, который поможет не оседать пыли на поверхностях

Просто протрите поверхности, на которых хотите, чтобы пыль меньше оседала, средством, который есть в каждом доме. Проверено знающими домохозяйками: пыль реально реже оседает на поверхностях!







Сначала удалите уже имеющуюся пыль с поверхностей. Затем на чистую сухую тряпку добавьте всего 1 ч. л. кондиционера для белья и протрите им все места, на которых пыль не должна оседать.







Благодаря этому простому трюку вы заметите, что убирать пыль в доме придётся гораздо реже!







Подробнее о том, как использовать кондиционер для белья против пыли, смотрите в видео ниже:



