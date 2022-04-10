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Секрет, который поможет не оседать пыли на поверхностях

Просто протрите поверхности, на которых хотите, чтобы пыль меньше оседала, средством, который есть в каждом доме. Проверено знающими домохозяйками: пыль реально реже оседает на поверхностях!

Секрет, который поможет не оседать пыли на поверхностях

Сначала удалите уже имеющуюся пыль с поверхностей. Затем на чистую сухую тряпку добавьте всего 1 ч. л. кондиционера для белья и протрите им все места, на которых пыль не должна оседать.

Секрет, который поможет не оседать пыли на поверхностях

Благодаря этому простому трюку вы заметите, что убирать пыль в доме придётся гораздо реже!

Секрет, который поможет не оседать пыли на поверхностях

Подробнее о том, как использовать кондиционер для белья против пыли, смотрите в видео ниже:


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