Как получать максимальную выгоду от кэшбека?

Кэшбек — одна из самых популярных бонусных программ, предлагаемых банками. Он помогает привлекать новых клиентов, поскольку позволяет возвращать определенный процент от потраченных на покупки средств. Кэшбек также стимулирует держателей карт активнее пользоваться ими. Банки неплохо зарабатывают на этом, поскольку за каждую операцию они получают комиссию от партнеров. Частью от этого дохода и вознаграждается клиент.

Как же получать от кэшбека максимальную выгоду? Для этого нужно оформить кредитную карту без годового обслуживания, к которой будут подключены программа с системой скидок и кэшбек. В таком случае клиент сможет сэкономить максимальные суммы.

Подключение повышенного кэшбека

В большинстве случаев размер кэшбека не превышает 0,5-1% от суммы покупки. Однако банки предоставляют клиентам возможность выбрать категории покупок, по которым будет начисляться более крупный бонус. Обычно пользователь может выбрать 3-4 варианта. Кэшбек по таким категориям может доходить до 10%. Если клиент не подключит их, то размер вознаграждения будет начисляться по стандартной ставке или вовсе будет отсутствовать.

Обычно возможность выбрать категории с повышенным кэщбеком предоставляется клиентам в конце месяца. Это можно сделать через официальное мобильное приложение банка. Раздел может называться, например, «кэшбэк» или «бонусы». Рекомендуется установить напоминание на конец месяца, иначе можно попросту забыть выбрать категории с повышенным кэшбеком.

Использование карт нескольких банков

Банк может предлагать разные категории с повышенным кэшбеком. Иногда их количество доходит до 10. При этом выбрать можно всего 3-4. Случается так, что человеку хочется отметить сразу все варианты, а иногда он не может решить, какая из категорий является наименее бесполезной. Чтобы получать максимум выгоды, рекомендуется пользоваться картами сразу нескольких банков. В таком случае удастся распределить категории повышенного кэшбека между ними. К примеру, одной картой можно оплачивать заправку на АЗС, другой — рассчитываться в ресторанах, а третью использовать для заказа товаров в Интернет-магазинах.

Учет лимита

Все банки устанавливают максимальный лимит кэшбека. Нельзя приобрести машину за 3 млн рублей, а потом получить за это 30 000 рублей. Чтобы добиться максимальной выгоды, важно следить за лимитом — например, через мобильное приложение. Это особенно актуально, если в начале месяца человек приобретал дорогостоящие товары. Как правило, максимальный размер кэшбека составляет 10 000 рублей в месяц. Наличие карт нескольких банков позволит получить больше бонусов.

Отслеживание специальных предложений

Размер кэшбека обычно устанавливается банком, однако некоторые партнеры финансовых организаций могут проводить различные акции для привлечения новых клиентов. В этом случае может быть возвращено до половины от стоимости товара и даже больше.

Принцип следующий: партнеры банка (магазины, медицинские центры, автосервисы, салоны красоты и т.д) договариваются с финансовой организацией о том, что покупатели получают повышенное вознаграждение. Банк размещает информацию об этом на своем сайте либо иным образом информирует о спецпредложении клиентов. В результате покупатели часто отдают предпочтение именно партнеру. При этом торговая сеть получает нового клиента и делится полученным доходом с банком. Последний, в свою очередь, делится прибылью с держателем карты.

Отслеживать специальные предложения проще всего через мобильное приложение банка. Нередко в соответствующем разделе представлены десятки и даже сотни вариантов. Следует учитывать, что срок действия специальных предложений обычно ограничен. Планируя покупку дорогостоящей вещи, стоит обязательно проверить данный раздел с акциями. Вполне возможно, что благодаря этому удастся неплохо сэкономить.

Тщательное изучение условий

Они могут существенно разниться в зависимости от банка. Ведь есть немало отличий по дебетовым картам и кредиткам, накопительных счетам и вкладам и т.д. Это касается и кэшбека. Некоторые банки начисляют вознаграждение, только если клиент совершит покупку через официальный сайт партнера, а при оплате в магазине акция действовать не будет (тогда максимум, что получит клиент — стандартный кэшбек). По этой причине не стоит сразу же совершать покупку. Прежде следует внимательно ознакомиться с условиями.

Оплата за друзей

Банки нередко начисляют кэшбек за посещение ресторанов, кафе и т.д. Если человек обедает с друзьями, можно договориться с ними о том, как оплачивать совместные счета. Например, он платит за всех, получая за это кэшбек, после чего ему отдают причитающуюся долю наличными. То же касается, к примеру, покупки билетов в театр или кино.