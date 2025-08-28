Как вкусно приготовить баклажаны: 5 блюд с гарантированной добавкой

1. Салат

Салат с баклажанами.\ Фото: bing.com.

Яркий и сочный летний салат с баклажанами, помидорами и сыром. \ Фото: pinterest.com.

2. Острая закуска

Баклажаны по-корейски. \ Фото: i.pinimg.com.

Острая закуска из баклажанов. \ Фото: dzivei.lv.

3. Пицца

Пицца с баклажанами. \ Фото: bing.com.

Домашняя пицца с начинкой из баклажанов, сыра и томатов. \ Фото: i.pinimg.com.

4. Фаршированные

Фаршированные баклажаны. \ Фото: wordpress.com.

Баклажаны с мясной начинкой. \ Фото: bing.com.

5. С сыром в духовке

Запечённые баклажаны с сыром. \ Фото: baltimoresun.com.

Баклажаны с сыром в духовке. \ Фото: i.pinimg.com.