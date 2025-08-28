Как вкусно приготовить баклажаны: 5 блюд с гарантированной добавкой

Если вы до сих пор не знаете, что приготовить в ближайшее время из сезонных овощей, обратите своё внимание на рецепты блюд из баклажанов. Поверьте, здесь каждая хозяйка обязательно найдёт что-то подходящее и интересное для себя, будь то классические тушёные овощи или закуски на любой вкус.
1. Салат
Сколько салатов было приготовлено за всю жизнь – не сосчитать, но как правило, каждый раз появляется что-то новое, то, что привлекает внимание своей простотой.
Ингредиенты:
• Баклажаны небольшие – 2 шт;
• Томаты с плотной мякотью – 3 шт;
• Лук-шалот – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубка;
• Перец сладкий – 1 шт;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Лимонный сок – для заправки;
• Масло оливковое – для жарки и заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Семена кунжута – для подави.
Яркий и сочный летний салат с баклажанами, помидорами и сыром. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Разрезать на две части и если присутствует горечь, то замочить половинки на двадцать-тридцать минут в прохладной солёной воде;
• Затем аккуратно отжать лишнюю влагу и нарезать кубиками среднего размера;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и семена;
• После мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Добавить к баклажанам;
• Готовить всё вместе пять-семь минут;
• Затем откинуть на дуршлаг или сито и как следует остудить;
• Лук и чеснок очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Сложить в миску и хорошенько сдобрить лимонным соком;
• Слегка приправить солью;
• Перемешать;
• Оставить в прохладном месте на пятнадцать-двадцать минут;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в миску к луку с чесноком;
• Перемешать;
• Оставить на пару минут;
• Затем добавить баклажаны;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Кинзу и петрушку вымыть;
• Срезать листики и измельчить;
• Посыпать салат зеленью, семенами кунжута и перемешать;
• Дать настояться в прохладном месте около десяти минут;
• После подавать к столу как самостоятельное блюдо или с гарниром.
2. Острая закуска
Баклажаны по-корейски. \ Фото: i.pinimg.com.
Для любителей азиатской кухни, а также для всех тех, кто просто любит острые блюда – холодная закуска из баклажанов по-корейски. Готовится очень быстро и просто, разлетается со стола ещё быстрее. Вкуснее всего сочетается с молодым картофелем или стеклянной лапшой.
Ингредиенты:
• Баклажаны небольшие – 5 шт;
• Чеснок – 1 крупная головка;
• Перец острый – 1 стручок;
• Лимоны крупные – 2 шт;
• Кинза – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки и жарки.
Острая закуска из баклажанов. \ Фото: dzivei.lv.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кружочками средней толщины;
• Обжарить десять-пятнадцать минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Слегка посолить;
• После откинуть на сито или дуршлаг и дать полностью остыть;
• В глубокой миске смещать пропущенный через пресс чеснок, мелко рубленный горький перец и мелко-мелко нарезанную кинзу;
• Всё это приправить солью по вкусу;
• Заправить лимонным соком (с двух лимонов);
• Хорошенько перемешать;
• На дно стеклянной банки выложить слой синих, залить маринадом, затем ещё слой синих, и вновь залить маринадом, плотно утрамбовывая (повторить слои);
• Когда банка заполнится баклажанами, плотно закрыть крышкой;
• Несколько раз встряхнуть ёмкость и отправить примерно на час-полтора в холодильник;
• После подавать к столу.
3. Пицца
Пицца с баклажанами. \ Фото: bing.com.
Рецептов пиццы существует миллион, и с чем её только не готовят. Но лишь единицы знают о том, что существует пицца с баклажанами.
Ингредиенты:
• Заготовка для пиццы круглая большая – 1 шт;
• Баклажаны маленькие – 2 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Моцарелла – 150 г;
• Помидоры коктейльные – 4 шт;
• Соль – по вкусу;
• Сливочное масло – для жарки;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кетчуп – опционально;
• Майонез – опционально.
Домашняя пицца с начинкой из баклажанов, сыра и томатов. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Сдобрить солью и смесью молотых перцев;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом кусочке сливочного масла;
• Выложить на бумажные полотенца и как следует остудить;
• Томаты вымыть;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• Моцареллу нарезать мелким кубиком;
• Основу для пиццы смазать тонким слоем кетчупа и майонеза;
• Равномерно распределить баклажаны;
• Сверху сделать тоненькую майонезную сеточку;
• Затем выложить помидорные кольца и кубики моцареллы;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• За пять-семь минут до готовности достать пиццу и посыпать тёртым сыром;
• Готовую пиццу слегка остудить;
• Разрезать порционно и подать к столу.
4. Фаршированные
Фаршированные баклажаны. \ Фото: wordpress.com.
Нет ничего вкуснее фаршированных овощей, запечённых в духовке. Особенно, если речь идёт о баклажанах с сырно-мясной начинкой.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера – 5 шт;
• Фарш мясной (микс) – 0,5 кг;
• Лук белый крупный – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубка;
• Сыр твёрдых сортов – 180 г;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – для подачи.
Баклажаны с мясной начинкой. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на две половинки;
• Сформировать бочонки, оставляя стенки толщиной около сантиметра;
• Получившиеся заготовки смазать подсолнечным маслом внутри и слегка снаружи;
• Лук и чеснок очистить;
• Измельчить;
• Смешать с фаршем;
• Приправить солью и молотыми перцами;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью нафаршировать баклажаны, слегка утрамбовывая начинку;
• Затем щедро посыпать тёртым сыром;
• Выложить в форму для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на тридцать пять-сорок минут;
• Перед подачей посыпать измельчённой кинзой.
5. С сыром в духовке
Запечённые баклажаны с сыром. \ Фото: baltimoresun.com.
И напоследок – ещё один рецепт баклажанов. Данное блюдо получается в меру пикантным, сочным и ароматным, но его главное преимущество в том, что оно становится ещё вкуснее, после того как настоится несколько часов.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера – 2 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Имбирь корень свежий – 3 см;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Чили (или горький перец) – 1 стручок;
• Кинза – 1 пучок;
• Соевый соус – 8-10 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – опционально.
Баклажаны с сыром в духовке. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать слайсами толщиной по пять миллиметров;
• В миске смешать пропущенный через пресс чеснок, натёртый на мелкую тёрку корень имбиря, измельчённый горький перец, соевый соус, соль (по вкусу) и оливковое (или подсолнечное) масло;
• Хорошенько перемешать до однородной консистенции;
• Форму для запекания смазать маслом;
• На дно выложить слой баклажанов, сверху полить небольшим количеством заправки, затем ещё один слой баклажанов и снова полить заправкой (повторить слои, слегка придавливая каждый последующий ложкой);
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Затем достать баклажаны, посыпать тёртым сыром и мелко нарезанной кинзой;
• И вновь отправить в духовку на пять-десять минут;
• Блюдо можно подавать как в горячем виде, так в и холодном.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии