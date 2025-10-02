Ножи для выживания: реальный товар или уловка маркетологов

Когда кто-то из любителей отдыха на природе произносит фразу «нож для выживания», многие опытные путешественники с улыбкой закатывают глаза. Удивительного в этом ничего нет, ведь рынок ножей буквально завален ширпотребом, который пытаются пропихнуть покупателю только за счет хитрых уловок. Однако, действительно ли упомянутое семейство колюще-режущего является очередной выдумкой маркетологов?
Ножи для выживания существуют. /Фото: turzona.by.
Ножи для выживания, как отдельная категория инструментов, действительно существуют. Об этом можно сказать с полной упрощённостью, так в России для них даже есть отдельный государственный стандарт. Речь идет о ГОСТ Р 51548-2000 «Ножи для выживания». Разработан данный документ социалистами ЭКЦ МВД России, Минэкономики и ВНИИстандарта. Как несложно догадаться, в данном документе содержится перечень параметров и характеристик, которым должен соответствовать нож, если он хочет претендовать на пафосное звание.
Не все, что так называется им является. /Фото: robinzon.by.
Как и любой другой ГОСТ, Р 51548-2000 достаточно большой. Однако, вот несколько наиболее важных положений в отношении ножей для выживания, которые наверняка заинтересуют простого потребителя. Итак, во-первых, такой нож не может быть складным. Таким образом «швейцарские» перочинные ножи всех мастей не могут в принципе быть ножами для выживания. Во-вторых, ножи для выживания должны комплектоваться предохранительными чехлами-ножнами).
Перочинный нож не подходит под ГОСТ. /Фото: topoboi.com.
В-третьих, нож для выживания должен иметь дополнительные приспособления специального и бытового назначения: шило, штопор, открыватель, компас, спички, экстрактор, пила и тому подобное.инструменты могут как в рукоятке, так и на одной из сторон клинка инструмента или на его чехле. В-четвертых, нож должен иметь цилиндрическую желательно металлическую рукоятку с рельефной накаткой по всей поверхности. В-пятых, нож должен соответствовать минимальным параметрам: длина клинка не менее 90 мм, толщина обуха не менее 2.6 мм, твердость клинка не менее 42 HRC.
Нож для выживания - всегда специнструмент. /Фото: guns.allzip.org.
