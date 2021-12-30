9 худших автомобилей последних лет, от приобретения которых стоит воздержаться

Обзор худших машин по версии журнала Consumer Reports.
Американское издание Consumer Reports уже много лет составляет рейтинг лучших и худших машин, которые только можно купить. Журналисты проводят детальные исследования производительности, комфорта, безопасности, экономичности каждого автомобиля. В редких случаях новые модели зарабатывают рейтинг «не рекомендован». Такие случаи заканчиваются скандалами и провалом продаж. Какие же 9 машин авторитетный журнал признал худшими за последние годы – далее в обзоре.
1. Suzuki Samurai/Jimny
Виновник скандала – внедорожник Suzuki Samurai 1988 года.
Небольшой Suzuki Samurai многие годы считался одним из самых прочных и надежных внедорожников в мире. Модель успешно конкурировала с Jeep CJ-7 и Wrangler и хорошо продавалась. В 1988 году в журнале Consumer Reports вышел обзор, в котором машину назвали слишком опасной для американских дорог. По результатам тестов Suzuki Samurai имел высокую склонность к опрокидыванию. Журналисты прямо обратились к 150 000 владельцев Samurai и предложили им заменить автомобили на более безопасные.
Автокомпания подала в суд на Consumer Reports за ущерб, нанесенный продажам и репутации бренда. После многолетних разбирательств дело было «полюбовно» улажено.
2. Isuzu Trooper
Большой рамный внедорожник Isuzu Trooper, названный слишком опасным.
Как и в инциденте с Suzuki, журнал Consumer Reports был привлечен к суду за сомнительные результаты тестов на опрокидывание Isuzu Trooper. В результате публикации негативного рейтинга продажи внедорожника сильно упали. Суд установил, что журналисты несколько приукрасили опасность, но и японский автопроизводитель не смог исправить ряд конструктивных недостатков, влияющих на безопасность. В 2008 году компания Isuzu прекратила продажу легковых автомобилей в США.
3. Mitsubishi Montero/Pajero, 2001 год
Mitsubishi Pajero – большой японский внедорожник, популярный в России.
Когда в 1999 году компания Mitsubishi выпустила новое поколение внедорожника Pajero, особо подчеркивались его размеры и безопасность. Но испытания Consumer Reports продемонстрировали нечто другое. Обнаружилось, что при поворотах на скорости 60 километров в час автомобиль имел опасно высокий риск опрокидывания. За это журналисты поставили машине худшую рейтинговую оценку. В итоге, продажи Pajero оказались скромными, и в 2006 году модель убрали с американского рынка.
4. Smart ForTwo
Крохотный двухместный автомобиль Smart ForTwo.
Несмотря на все усилия Mercedes-Benz, автомобили Smart так и не стали популярными. Когда в 1998 году появились первые машины этой марки, их расход топлива в 7,4 литров на 100 километров был отличным результатом. Но спустя 19 лет эта цифра далека от лучших значений. К тому же, Smart мало за что можно любить: «игрушечная» стилистика оформления, тесный салон, проблемы с трансмиссией. Не удивительно, что в обзоре Consumer Reports сказано: «Этот крошечный двухместный автомобиль хорош, чтобы ездить по парку. На этом положительные моменты заканчиваются».
5. Nissan Murano, 2003 год
Японский кроссовер Nissan Murano 2003 года.
Когда в 2002 году японская компания Nissan представила новый кроссовер Murano. Поразительный внешний вид, компактный размер и высококлассный интерьер обеспечили высокие продажи. Но это не помешало Consumer Reports представить собственные выводы. Во время тестов было обнаружено, что в острых поворотах рулевое управление становится жестче, что затрудняет контроль над машиной. Несмотря на популярность Murano, журнал поставил машине негативную оценку. Когда же инженеры Nissan исправили проблему, журналисты Consumer Reports провели повторные тесты модели 2005 года и дали отличный отзыв.
6. Mercedes-Benz CLA
Компактное 4-дверное купе Mercedes-Benz CLA 2016 года.
Mercedes-Benz CLA - это привлекательное 4-дверное купе с стремительными очертаниями. У базовой модели автомобиля есть всего один недостаток: передний привод, который слабо вяжется с обликом спортивной машины. А за версию 4х4, которая делает из машины настоящий Mercedes-Benz, нужно немало доплатить. Это не самый плохой автомобиль, но он почти каждый год входит в список «Худший спорткар» от Consumer Reports, начиная с дебюта в 2013 году.
7. Fiat 500L
Компактвэн Fiat 500L.
Трудно ожидать высокого качества от Fiat 500L, ведь эти машины изготавливают на заводе в Сербии – там же, где выпускали автомобили Yugo. От них модель 500L переняла ненадежность и ужасное качество сборки. Несмотря на низкую цену, на протяжении пяти лет Fiat 500L регулярно попадал в рейтинг «Худших» от Consumer Reports.
8. Cadillac Escalade
Большой американский внедорожник Cadillac Escalade.
Во многих отношениях Escalade - это квинтэссенция Cadillac: громадный автомобиль с двигателем V8, «нафаршированный» множеством функций. С одной стороны, в США модель хорошо продается уже много лет, выдерживая конкуренцию со стороны Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus и Range Rover. Но из-за отсутствия какой-либо изысканности и нововведений Consumer Reports советуют водителям воздержаться от покупки этой машины.
9. Pontiac Aztek
Pontiac Aztek – традиционный «мальчик для битья» в обзорах худших автомобилей.
Прошло уже десятилетие, как прекратился выпуск кроссовера Pontiac Aztek. Но машина надолго вошла в рейтинги худших автомобилей из когда-либо созданных. Благодаря уродливому внешнему виду, ужасному интерьеру и очень высокой цене Aztek стал одной из самых провальных моделей в автомобильной истории. Журналисты Consumer Reports заявили, что им было настолько стыдно показываться на этой машине, что большинство поездок проводили ночью. Когда же пришло время продать тестовый автомобиль, покупателя так и не смогли найти.
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