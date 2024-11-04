С нами не соску...
За что телохранители-сикхи убили «железную леди Индостана» Индиру Ганди



Индира Ганди – имя, навсегда вписанное в историю Индии. Ее жизнь, полная триумфов и трагедий, служит ярким примером сложной взаимосвязи между политической властью, общественным мнением и личной судьбой. Став первой и единственной женщиной премьер-министром Индии, она не только изменила политику страны, но и оставила неизгладимый след в сердцах миллионов, вызвав при этом и острую критику, которая преследовала ее до самой трагической смерти.


Продолжательница семейного дела



Индира Ганди родилась осенью 1917 года в семье Джавахарлала и Камалы Неру – ключевых фигур индийского национально-освободительного движения. Так что детство Индиры прошло в атмосфере политической борьбы за независимость от британского владычества. А обучение в элитных учреждениях как в Индии, так и за рубежом сформировало у Индиры глубокое понимание мировой политики.
Индира Ганди в детстве.

Индира Ганди в детстве.

 

Знакомство с Махатмой Ганди, известным борцом за независимость, стало поворотным моментом в ее жизни. Эта харизматичная личность оказала неизгладимое влияние на формирование политических взглядов юной Индиры. Участие в работе детской организации, основанной при поддержке Махатмы Ганди, стало ее первым шагом на политической арене. Это позволило ей получить бесценный опыт организации и взаимодействия с людьми. Стоит отметить, что Махатма Ганди не имел никакого родства с супругом Индиры, Ферозом Ганди.
Индира с родителями.

Индира с родителями.

 

Вход Индиры в большую политику был органичным продолжением семейного дела. Она активно участвовала в национально-освободительном движении, помогая родителям в организации митингов, распространении пропагандистских материалов и просветительской работе среди населения.
Она была свидетельницей жестокости колониального режима и решимости индийского народа бороться за свою свободу. Этот опыт сформировал ее непоколебимую веру в необходимость независимости и готовность к решительным действиям.

Образование и создание семьи


В 1934 году Индира поступила в народный университет Р. Тагора, но после смерти матери в 1936 году девушке пришлось прервать обучение. Вскоре Индира поступила в Сомервельский колледж Оксфорда. Но девушке вновь пришлось бросить учебу, так как началась Вторая мировая война, и она не хотела быть вдали от родины в такой трудный период.
Индира Ганди в молодости.

Индира Ганди в молодости.

 

Вернувшись домой, Индира вышла замуж за своего друга детства, журналиста Фероза Ганди. И хотя молодые люди любили друг друга, их союз вызвал народное негодование, так как они не только принадлежали к разным кастам, но еще и исповедовали разные религии. Но влюбленные решили быть вместе, несмотря ни на что. Они были счастливы в браке и стали родителями двух сыновей — Раджива и Санджая.
Индира и Фероз Ганди.

Индира и Фероз Ганди.

 

Впрочем, воспитанием детей в основном занимались родственники Индиры, так как она с мужем была занята борьбой за независимость родной страны. Такая самоотверженность делу едва не стоила супругам свободы. В 1942 году Индиру и Фероза арестовали и около года держали в тюрьме. Но даже это не изменило взглядов и стремлений супругов.

Первые шаги в политике


После обретения Индией независимости в 1947 году политическая карьера Индиры Ганди стремительно развивалась. Джавахарлал Неру стал первым премьер-министром Индии, что, несомненно, способствовало карьерному росту его дочери. Занимая должность личного секретаря отца, она получила бесценный опыт, наблюдая за сложнейшими процессами принятия решений на высшем уровне.

Индира активно участвовала в разработке политических стратегий, помогала отцу в налаживании международных связей и постепенно формировала собственный политический вес. Зарубежные поездки, в которые Индира сопровождала отца, представляли собой активную дипломатическую работу, направленную на формирование международного имиджа независимой Индии.
Выдающийся политик, первая женщина премьер-министр, борец за независимость и символ своей страны — Индира Ганди.

Выдающийся политик, первая женщина премьер-министр, борец за независимость и символ своей страны — Индира Ганди.

 

Поездки в Америку, Европу, Советский Союз, Африку и Азию позволили Индире Ганди установить личные контакты с ведущими политиками мира. Ганди заработала политический авторитет на международной арене, продемонстрировав исключительные дипломатические способности, умение находить общий язык с представителями самых разных политических систем и культур.

Семейные трагедии


Путь Индиры к политическим вершинам был омрачен личными трагедиями. Смерть мужа в 1960 году от инфаркта миокарда стала тяжелым ударом для нее. Потеря отца всего через 4 года еще сильнее потрясла ее. Эти трагедии, безусловно, оказали глубокое влияние на её личность и мировоззрение, но они укрепили её решимость продолжить дело, которому служили отец и муж.
Индира Ганди с сыновьями.

Индира Ганди с сыновьями.

 

Политический опыт Индиры, ее значительные связи и незаурядные дипломатические навыки привели к тому, что в 1966 году она стала премьер-министром Индии. Это было историческое событие – первая и на данный момент единственная женщина на этом высоком посту в истории страны.

Премьерство Индиры Ганди было отмечено как большими достижениями, так и серьезными противоречиями с членами правительства. Она провела ряд важных реформ, направленных на борьбу с гендерным и социальным неравенством. Помимо этого, она старалась наладить отношения с СССР. Благодаря ее стараниям в Индии начали развиваться промышленность, сельское хозяйство и энергетика.
В 1999 году BBC присвоила Ганди посмертный титул «Женщина Тысячелетия».

В 1999 году BBC присвоила Ганди посмертный титул «Женщина Тысячелетия».

 

«Несмотря на то, что я ни в коем случае не называю себя феминисткой, я вижу, что в нашей стране права женщин и мужчин не равны. И я буду бороться с этим» - выступала Ганди за гендерное равенство.

Однако, несмотря на эти огромные успехи, из-за ухудшения отношений с Пакистаном в Индии начал развиваться экономический кризис. А после очередного военного столкновения экономика страны опустилась до критического уровня, что привело к недовольству и внутренним волнениям. И в 1975 году Верховный суд Индии вынес решение отстранить политика от занимаемой должности.

Но Ганди, не желая мириться с решением суда, ввела чрезвычайное положение, официальной причиной которого стала угроза внутренней безопасности, вызванная, по мнению правительства, дестабилизирующими действиями оппозиции и угрозой национальной целостности. С одной стороны, это помогло сохранить ей власть и стабилизировать экономику, но с другой — подорвало веру граждан в правильность ее мер.

Были арестованы тысячи политических оппонентов, включая лидеров оппозиционных партий. Свобода слова была жестоко ограничена: цензура охватила все СМИ – газеты, журналы, радио и телевидение. Многие издания были закрыты, а оставшиеся подвергались строгой цензуре, публикуя исключительно материалы, одобренные правительством.

Проигрыш Индиры Ганди на выборах 1977 года стал следствием ошибочной оценки общественного мнения и недовольства жестокими методами, примененными во время чрезвычайного положения. Однако ее поражение было временным.

Второй срок


Возвращение к власти в 1980 году снова обеспечило ей возможность управлять страной. Однако второй срок был омрачен острым конфликтом со сикхами, вызванным стремлением сикхской общины к большей автономии и религиозной свободе. Кульминацией конфликта стала операция «Голубая Звезда» – военная операция, направленная на подавление сикхских сепаратистов. Операция унесла жизни более 500 сикхов.

Во время эскалации конфликта выросло и число недовольных жителей Индии, люди проводили акции протеста. В 1980 году на Индиру Ганди было совершено покушение, но тогда пострадал только телохранитель политика. Вскоре Индиру ждало трагическое известие — в авиакатастрофе погиб ее сын Санджай. Он был не только ее сыном, но и приемником, на которого она возлагала большие надежды.
В 2020 году Индира Ганди вошла в список 100 женщин, определивших прошлое столетие, по версии BBC.

В 2020 году Индира Ганди вошла в список 100 женщин, определивших прошлое столетие, по версии BBC.

 

После этих событий премьер-министр практически не появлялась на публике, что спровоцировало слухи о ее пошатнувшемся здоровье. Это стало толчком к активным действием сикхов, мечтающих отомстить Ганди.

Убийство


31 октября 1984 года Индия пережила трагедию, которая до сих пор отзывается болью в сердцах миллионов. Политик, направляясь на встречу с известным британским писателем и актером Питером Устиновым в своей резиденции, проходила через двор, приветствуя своих, как ей казалось, телохранителей. Ее привычная вежливость и такт, свойственные ей даже в напряженные моменты, стали роковыми. Улыбка, кивок головы – эти обыденные жесты предшествовали ужасу. Два сикхских телохранителя, Беант и Сатвант Сингх, вместо защиты открыли смертоносный огонь. Одиннадцать пуль пронзили тело Индиры Ганди.

Напавшие были немедленно арестованы, однако это не могло остановить неминуемого. Несмотря на срочную госпитализацию, спасти жизнь премьер-министра не удалось. Объявленный 12-дневный национальный траур стал свидетельством безмерного уважения и скорби, которые испытывало население к своему лидеру. Миллионы людей пришли проститься с женщиной, которую они считали воплощением надежды и символом независимой Индии.
Убийство Индиры Ганди стало трагедией для народи Индии.

Убийство Индиры Ганди стало трагедией для народи Индии.

 

Примечательно, что за день до убийства Ганди произнесла эмоциональную речь, полную оптимизма и решимости продолжать служить своей стране: «Сегодня я жива и стою перед вами, но я не могу знать, что будет завтра, и чем обернется для меня следующий день. Но я могу обещать, что я буду служить моей стране до последнего вздоха, и если я умру на службе, я буду гордиться этим».

