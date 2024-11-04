За что телохранители-сикхи убили «железную леди Индостана» Индиру Ганди

Индира Ганди – имя, навсегда вписанное в историю Индии. Ее жизнь, полная триумфов и трагедий, служит ярким примером сложной взаимосвязи между политической властью, общественным мнением и личной судьбой. Став первой и единственной женщиной премьер-министром Индии, она не только изменила политику страны, но и оставила неизгладимый след в сердцах миллионов, вызвав при этом и острую критику, которая преследовала ее до самой трагической смерти.
Продолжательница семейного дела
Индира Ганди родилась осенью 1917 года в семье Джавахарлала и Камалы Неру – ключевых фигур индийского национально-освободительного движения. Так что детство Индиры прошло в атмосфере политической борьбы за независимость от британского владычества. А обучение в элитных учреждениях как в Индии, так и за рубежом сформировало у Индиры глубокое понимание мировой политики.
Индира Ганди в детстве.
Знакомство с Махатмой Ганди, известным борцом за независимость, стало поворотным моментом в ее жизни. Эта харизматичная личность оказала неизгладимое влияние на формирование политических взглядов юной Индиры. Участие в работе детской организации, основанной при поддержке Махатмы Ганди, стало ее первым шагом на политической арене. Это позволило ей получить бесценный опыт организации и взаимодействия с людьми. Стоит отметить, что Махатма Ганди не имел никакого родства с супругом Индиры, Ферозом Ганди.
Индира с родителями.
Вход Индиры в большую политику был органичным продолжением семейного дела. Она активно участвовала в национально-освободительном движении, помогая родителям в организации митингов, распространении пропагандистских материалов и просветительской работе среди населения.
Образование и создание семьи
В 1934 году Индира поступила в народный университет Р. Тагора, но после смерти матери в 1936 году девушке пришлось прервать обучение. Вскоре Индира поступила в Сомервельский колледж Оксфорда. Но девушке вновь пришлось бросить учебу, так как началась Вторая мировая война, и она не хотела быть вдали от родины в такой трудный период.
Индира Ганди в молодости.
Вернувшись домой, Индира вышла замуж за своего друга детства, журналиста Фероза Ганди. И хотя молодые люди любили друг друга, их союз вызвал народное негодование, так как они не только принадлежали к разным кастам, но еще и исповедовали разные религии. Но влюбленные решили быть вместе, несмотря ни на что. Они были счастливы в браке и стали родителями двух сыновей — Раджива и Санджая.
Индира и Фероз Ганди.
Впрочем, воспитанием детей в основном занимались родственники Индиры, так как она с мужем была занята борьбой за независимость родной страны. Такая самоотверженность делу едва не стоила супругам свободы. В 1942 году Индиру и Фероза арестовали и около года держали в тюрьме. Но даже это не изменило взглядов и стремлений супругов.
Первые шаги в политике
После обретения Индией независимости в 1947 году политическая карьера Индиры Ганди стремительно развивалась. Джавахарлал Неру стал первым премьер-министром Индии, что, несомненно, способствовало карьерному росту его дочери. Занимая должность личного секретаря отца, она получила бесценный опыт, наблюдая за сложнейшими процессами принятия решений на высшем уровне.
Индира активно участвовала в разработке политических стратегий, помогала отцу в налаживании международных связей и постепенно формировала собственный политический вес. Зарубежные поездки, в которые Индира сопровождала отца, представляли собой активную дипломатическую работу, направленную на формирование международного имиджа независимой Индии.
Выдающийся политик, первая женщина премьер-министр, борец за независимость и символ своей страны — Индира Ганди.
Поездки в Америку, Европу, Советский Союз, Африку и Азию позволили Индире Ганди установить личные контакты с ведущими политиками мира. Ганди заработала политический авторитет на международной арене, продемонстрировав исключительные дипломатические способности, умение находить общий язык с представителями самых разных политических систем и культур.
Семейные трагедии
Путь Индиры к политическим вершинам был омрачен личными трагедиями. Смерть мужа в 1960 году от инфаркта миокарда стала тяжелым ударом для нее. Потеря отца всего через 4 года еще сильнее потрясла ее. Эти трагедии, безусловно, оказали глубокое влияние на её личность и мировоззрение, но они укрепили её решимость продолжить дело, которому служили отец и муж.
Индира Ганди с сыновьями.
Политический опыт Индиры, ее значительные связи и незаурядные дипломатические навыки привели к тому, что в 1966 году она стала премьер-министром Индии. Это было историческое событие – первая и на данный момент единственная женщина на этом высоком посту в истории страны.
Премьерство Индиры Ганди было отмечено как большими достижениями, так и серьезными противоречиями с членами правительства. Она провела ряд важных реформ, направленных на борьбу с гендерным и социальным неравенством. Помимо этого, она старалась наладить отношения с СССР. Благодаря ее стараниям в Индии начали развиваться промышленность, сельское хозяйство и энергетика.
В 1999 году BBC присвоила Ганди посмертный титул «Женщина Тысячелетия».
«Несмотря на то, что я ни в коем случае не называю себя феминисткой, я вижу, что в нашей стране права женщин и мужчин не равны. И я буду бороться с этим» - выступала Ганди за гендерное равенство.
Однако, несмотря на эти огромные успехи, из-за ухудшения отношений с Пакистаном в Индии начал развиваться экономический кризис. А после очередного военного столкновения экономика страны опустилась до критического уровня, что привело к недовольству и внутренним волнениям. И в 1975 году Верховный суд Индии вынес решение отстранить политика от занимаемой должности.
Но Ганди, не желая мириться с решением суда, ввела чрезвычайное положение, официальной причиной которого стала угроза внутренней безопасности, вызванная, по мнению правительства, дестабилизирующими действиями оппозиции и угрозой национальной целостности. С одной стороны, это помогло сохранить ей власть и стабилизировать экономику, но с другой — подорвало веру граждан в правильность ее мер.
Были арестованы тысячи политических оппонентов, включая лидеров оппозиционных партий. Свобода слова была жестоко ограничена: цензура охватила все СМИ – газеты, журналы, радио и телевидение. Многие издания были закрыты, а оставшиеся подвергались строгой цензуре, публикуя исключительно материалы, одобренные правительством.
Проигрыш Индиры Ганди на выборах 1977 года стал следствием ошибочной оценки общественного мнения и недовольства жестокими методами, примененными во время чрезвычайного положения. Однако ее поражение было временным.
Второй срок
Возвращение к власти в 1980 году снова обеспечило ей возможность управлять страной. Однако второй срок был омрачен острым конфликтом со сикхами, вызванным стремлением сикхской общины к большей автономии и религиозной свободе. Кульминацией конфликта стала операция «Голубая Звезда» – военная операция, направленная на подавление сикхских сепаратистов. Операция унесла жизни более 500 сикхов.
Во время эскалации конфликта выросло и число недовольных жителей Индии, люди проводили акции протеста. В 1980 году на Индиру Ганди было совершено покушение, но тогда пострадал только телохранитель политика. Вскоре Индиру ждало трагическое известие — в авиакатастрофе погиб ее сын Санджай. Он был не только ее сыном, но и приемником, на которого она возлагала большие надежды.
В 2020 году Индира Ганди вошла в список 100 женщин, определивших прошлое столетие, по версии BBC.
После этих событий премьер-министр практически не появлялась на публике, что спровоцировало слухи о ее пошатнувшемся здоровье. Это стало толчком к активным действием сикхов, мечтающих отомстить Ганди.
Убийство
31 октября 1984 года Индия пережила трагедию, которая до сих пор отзывается болью в сердцах миллионов. Политик, направляясь на встречу с известным британским писателем и актером Питером Устиновым в своей резиденции, проходила через двор, приветствуя своих, как ей казалось, телохранителей. Ее привычная вежливость и такт, свойственные ей даже в напряженные моменты, стали роковыми. Улыбка, кивок головы – эти обыденные жесты предшествовали ужасу. Два сикхских телохранителя, Беант и Сатвант Сингх, вместо защиты открыли смертоносный огонь. Одиннадцать пуль пронзили тело Индиры Ганди.
Напавшие были немедленно арестованы, однако это не могло остановить неминуемого. Несмотря на срочную госпитализацию, спасти жизнь премьер-министра не удалось. Объявленный 12-дневный национальный траур стал свидетельством безмерного уважения и скорби, которые испытывало население к своему лидеру. Миллионы людей пришли проститься с женщиной, которую они считали воплощением надежды и символом независимой Индии.
Убийство Индиры Ганди стало трагедией для народи Индии.
Примечательно, что за день до убийства Ганди произнесла эмоциональную речь, полную оптимизма и решимости продолжать служить своей стране: «Сегодня я жива и стою перед вами, но я не могу знать, что будет завтра, и чем обернется для меня следующий день. Но я могу обещать, что я буду служить моей стране до последнего вздоха, и если я умру на службе, я буду гордиться этим».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии