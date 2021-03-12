5 знаменитых кинопоцелуев: Как появились самые романтичные сцены в мировом кино

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в фильме *Ромео+Джульетта*, 1996 | Фото: kino-teatr.ru
Одним из рекордсменов по поцелуям в кино, конечно же, является Леонардо Ди Каприо, которому часто достаются образы романтических героев. Самыми романтичными сценами с его участием называют поцелуи с Клэр Дэйнс в фильме «Ромео + Джульетта» и с Кейт Уинслет в «Титанике». Джульетту должна была сыграть Натали Портман, но продюсеры посчитали, что она выглядела слишком юной (ей было 14), и утвердили на эту роль Клэр Дэйнс. На тот момент ей было 17 лет, но ей казалось, что она гораздо более взрослая и зрелая, чем ее 22-летний партнер.
Кадр из фильма *Ромео+Джульетта*, 1996 | Фото: kino-teatr.ru
Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в фильме *Ромео+Джульетта*, 1996 | Фото: cosmo.ru
Во время съемок между ними поначалу возникла неприязнь – актрису раздражали его постоянные шутки, казавшиеся ей неуместными и мальчишескими, а Ди Каприо считал свою партнершу слишком скованной и зажатой. Однако, вопреки слухам о взаимной ненависти, после съемок актеры остались в приятельских отношениях и не жалели комплиментов в адрес актерских способностей друг друга. Когда Клэр отказалась сниматься в «Титанике», все снова заговорили о том, что причиной была ее неприязнь к Ди Каприо, но на самом деле актрисе просто не хотелось застрять в одном амплуа и навсегда связать себя в кино с одним партнером. А спустя годы Клэр Дэйнс призналась, что на самом деле тогда между ними произошло: «Искра была, но ни один из нас не знал, что с ней делать. Так что мы иногда вроде как игнорировали друг друга. Это было больше, чем мы могли принять».
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме *Титаник*, 1997 | Фото: spletnik.ru
А вот с Кейт Уинслет на съемочной площадке у Леонардо Ди Каприо никакой неприязни не было, но и романтических отношений, которые им тут же приписали за кадром, у них не возникло, хотя их первая совместная сцена к этому располагала. Так случилось, что в первый день снимали одну из самых эмоциональных сцен фильма – там, где Джек пишет портрет обнаженной Роуз, и оба актера очень волновались. Режиссер рассказывал: «Это получилось не специально, но лучше я бы и нарочно подстроить не смог. Так вышло, что в игре актеров была и живость, и неуверенность».
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме *Титаник*, 1997 | Фото: peoples.ru
Актриса признавалась: «Я и Лео проработали бок о бок целых 7 месяцев, и мы тогда оба были очень молоды. И к счастью, в этом нам очень повезло: мы никогда не привлекали друг друга в романтическом плане. Я знаю, что это разочаровывает. Но между нами правда ничего не было. Именно благодаря этому мы смогли стать большими друзьями, это очень ценно!». Им удалось сохранить дружеские отношения и по сей день, и в самые тяжелые периоды жизни они всегда друг друга поддерживали.
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме *Титаник*, 1997 | Фото: kp.ru
Патрик Суэйзи
Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи в фильме *Грязные танцы*, 1987 | Фото: teleprogramma.pro
Еще один рекордсмен по количеству романтических сцен в кино – Патрик Суэйзи. Его дуэт с Деми Мур в «Призраке» и с Дженнифер Грей в «Грязных танцах» признаны одними из самых удачных и трогательных. Актеру часто приписывали романы за кадром с его партнершами, но самом деле он всю жизнь оставался однолюбом и единственной женщиной называл свою жену. На съемках «Грязных танцев» отношения Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей сразу не заладились – он нелестно отзывался об актерских способностях девушки, несобранность которой выводила его из себя во время репетиций. А ее раздражало то, что он постоянно поучал ее и давал советы, как вести себя в кадре. Актер вспоминал: «Эта капризная девчонка заставляла нас повторять одну и ту же сцену снова и снова. Она вела себя, как ребенок. То начинала хохотать – ей все казалось смешным – и никак не могла остановиться, а то принималась рыдать, едва услышав критическое замечание в свой адрес!».
Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи в фильме *Грязные танцы*, 1987 | Фото: teleprogramma.pro
Тем не менее натянутые отношения не помешали им импровизировать на съемочной площадке, благодаря чему появились одни из самых ярких эпизодов фильма. Когда герой Суэйзи учил танцевать героиню Грей, от его прикосновений ей стало щекотно, и она не смогла сдержаться и расхохоталась. Этот момент оставили в фильме – это выглядело так, будто героиня рассмеялась от смущения. Существовавшее между актерами напряжение они смогли обратить в видимость притяжения между их героями. К концу съемок Суэйзи и Грей практически не разговаривали друг с другом, и только спустя годы они помирились. Актер признал, что именно его партнерша «сделала» этот фильм, а Дженнифер поняла, что опыт работы с Патриком стал для нее бесценным.
Патрик Суэйзи и Деми Мур в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: spletnik.ru
Патрик Суэйзи и Деми Мур в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: kino-teatr.ru
В фильме «Призрак» тоже были незапланированные неожиданности. Продюсеры видели в главной роли Брюса Уиллиса, но он отказался от роли, так как не был уверен в успехе проекта. А вот его жена прошла кастинг и была утверждена на главную женскую роль. Вот только на пробы Деми Мур пришла с длинными волосами, а потом вдруг решила сделать короткую стрижку, никого не предупредив. Режиссер сначала был взбешен, но потом понял, что именно такой внешний облик актрисы – идеальное попадание в образ ее героини. Самой эмоциональной и трогательной стала финальная сцена фильма, где главный герой, выполнив свою миссию на земле, навсегда прощается со своей возлюбленной. В глазах Патрика Суэйзи стояли слезы, но эмоции в этот момент его переполняли по другому поводу. Он признался, что тогда думал о своем ушедшем отце, которого очень любил, и потому расплакался.
Кадр из фильма *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: spletnik.ru
Кадр из фильма *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: spletnik.ru
Ричард Гир
Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме *Красотка*, 1990 | Фото: lifeguide.com.ua
Список самых романтических сцен в кино был бы неполным без фильма «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. На пробы актера пригласили одним из первых, но поначалу он отказался из-за того, что сценарий показался ему неинтересным. Но Джулия Робертс приложила все усилия для того, чтобы заручиться его согласием, к тому же продюсеры считали, что в паре они смотрятся очень гармонично. Ричард Гир вспоминал: «Мы сразу же друг другу очень понравились... Мы флиртовали и вообще были очень милы друг с другом... И когда я говорил по телефону с Гэрри Маршаллом, Джулия написала на бумажке «Пожалуйста, скажи да!» и показала мне ее. Это было так трогательно, я тут же согласился».http://funhere.ru/?p=16653
Кадр из фильма *Красотка*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru
На съемках актрисе было непросто – у нее на тот момент еще было мало опыта, и она очень смущалась во время постельных сцен. Однажды она так разнервничалась, что вся покрылась красными пятнами, и гримерам пришлось изрядно потрудиться, чтобы их скрыть. Джулия Робертс и Ричард Гир выглядели так убедительно в качестве пары, что им тут же приписали роман. Но на самом деле во время съемок сердце актера уже было занято. В 1991 г. он женился на другой «Красотке» – супермодели Синди Кроуфорд, брак с которой продлился до 1995 г.
Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме *Красотка*, 1990 | Фото: spletnik.ru
Во время съемок Джулия Робертс пыталась привлечь внимание Ричарда Гира, но он остался равнодушен, и этого она не могла ему простить. Позже актриса призналась: «Я была довольно молода, а он как раз тот тип мужчины, который может производить впечатление. Такой весь загадочный, спокойный, импозантный, уверенный...Я какими-то посредственными уловками, конечно, пыталась обратить его внимания на себя, делала я это кокетства ради, ни на что не рассчитывая, но сталкивалась с таким равнодушием! Было чувство, как будто он никого вокруг не видит. Конечно, мне было обидно. Но сейчас-то я понимаю, что он просто не хотел меня обидеть, ему было проще делать вид, что ничего не происходит».
Кадр из фильма *Красотка*, 1990 | Фото: teleprogramma.pro
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