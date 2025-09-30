С нами не соску...
Главные мечи в истории человечества

До появления пуль на поле битвы правил стальной меч. Оружие знати, оружие храбрых воинов, способных сойтись лицом к лицу с любым противником. Мечи передавали по наследству и давали им имена. В мировой истории существует много легенд о знаменитых мечах, принадлежавших великим героям — удивительно, что почти в каждой полумифической басне можно найти известную долю истины.

Главные мечи в истории человечества

Меч Святого Петра


Небольшой польский городок Познань славен своим музеем, где в постоянной экспозиции выставлен меч самого Святого Петра — именно им апостол отрезал ухо солдату, пришедшему арестовывать Иисуса Христа. В 968 году епископ Иордан привез это орудие праведного гнева в родную страну. Главные мечи в истории человечества

Меч Уильяма Уоллеса


Знаменитый бунтарь, поднявший против Англии гордых шотландских горцев, тактическим военным советам предпочитал рукопашную схватку. После победы на Стерлингском мосту Уоллес обтянул рукоять своего огромного двуручника кожей казначея Хью де Крэссингема, который чрезмерно увлекался сбором налогов для ненавистных англичан. Полюбоваться на великий артефакт может каждый: меч выставлен в Британском историческом музее. Главные мечи в истории человечества

Меч Гоуцзяня


В 1965 году при вскрытии одной из древних китайских гробниц археологи нашли удивительный меч. Его клинок не тронула ржавчина, несмотря на окружающую сырость. Один из археологов чуть не потерял палец, проверяя остроту заточку. Радиоуглеродный анализ показал, что мечу уже 2,5 тысячи лет. Владельцем клинка историки склонны считать Гоуцзяня — одного из легендарных ванов царства Юэ. Главные мечи в истории человечества

Семизубый меч


Считается, будто Семизубый меч был преподнесен в дар демонами полумифической императрице Дзингу. Его клинок отличается странной и не практичной формой, что не характерно для японских мастеров.
Главные мечи в истории человечества

Дюрандаль


Согласно легенде, Дюрандалем владел знаменитый Роланд, паладин Карла Великого. После гибели храброго рыцаря меч воткнули в стену аббатства, где он и обретается до сих пор. Правда, существует и другая версия, по которой Дюрандалем орудовал сам Гектор еще под Троей. Главные мечи в истории человечества

Клинки Мурамасы


Знаменитый японский мечник и кузнец, живший в XVI веке, умел создавать клинки непревзойденной прочности. По преданию, Мурамаса умолил богов наделить его мечи неутолимой жаждой крови. Те прислушались к мастеру и вселили в каждый клинок демонический дух истребления всего живого. Вот только скучать демону хозяин меча позволить не мог: заскучав без дела, опасный клинок заставлял хозяина идти на убийство близких людей. Главные мечи в истории человечества

Жуайез


Владельцем легендарного Жуайеза был не менее легендарный основатель Священной римской империи, Карл Великий. Предание гласит, что волшебный меч менял цвет тридцать раз в день, а яркость его лезвия затмевала Солнце. Чудесные свойства оружию сообщала частичка Копья Лонгина, будто бы добавленная мастером-кузнецом к стали.

