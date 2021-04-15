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Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Возможность дополнительного хранения — то, что никак нельзя упускать владельцам небольших квартир. Даже в большом доме нужны продуманные системы хранения — как минимум, чтобы вещи всегда лежали на своих местах и никогда не создавали хаос.
Для этого подойдут самые разные идеи, начиная от интересных полок, заканчивая многочисленными оригинальными органайзерами. 14 блестящих идей хранения в условиях маленькой квартиры ждут вас чуть ниже:

Навесной узкий шкафчик на дверь в ванную
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры
Угловая полка с отделениями для хранения
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Скрытая полка с хранением
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Полезная вещь для спальни, экономящая пространство
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Нужная вещь на кухне
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Оттоманка с хранением
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Навесной органайзер на дверцу шкафчика
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Удобное хранение гладильной доски и утюга
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Дополнительная «полка» в шкафу
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Хранение грязных вещей не в корзине
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры
Оригинальное решение из труб
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Полочка на колёсах для аккуратного хранения под кроватью
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Теперь на бортиках ванны всегда чисто и пусто
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Любопытное хранение алкоголя
Идеи хранения в условиях маленькой квартиры
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