Возможность дополнительного хранения — то, что никак нельзя упускать владельцам небольших квартир. Даже в большом доме нужны продуманные системы хранения — как минимум, чтобы вещи всегда лежали на своих местах и никогда не создавали хаос.
Для этого подойдут самые разные идеи, начиная от интересных полок, заканчивая многочисленными оригинальными органайзерами. 14 блестящих идей хранения в условиях маленькой квартиры ждут вас чуть ниже:
Навесной узкий шкафчик на дверь в ванную
Угловая полка с отделениями для хранения
Скрытая полка с хранением
Полезная вещь для спальни, экономящая пространство
Нужная вещь на кухне
Оттоманка с хранением
Навесной органайзер на дверцу шкафчика
Удобное хранение гладильной доски и утюга
Дополнительная «полка» в шкафу
Хранение грязных вещей не в корзине
Оригинальное решение из труб
Полочка на колёсах для аккуратного хранения под кроватью
Теперь на бортиках ванны всегда чисто и пусто
Любопытное хранение алкоголя
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Идеи хранения в условиях маленькой квартиры
Возможность дополнительного хранения — то, что никак нельзя упускать владельцам небольших квартир. Даже в большом доме нужны продуманные системы хранения — как минимум, чтобы вещи всегда лежали на своих местах и никогда не создавали хаос.
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