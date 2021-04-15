Идеи хранения в условиях маленькой квартиры

Возможность дополнительного хранения — то, что никак нельзя упускать владельцам небольших квартир. Даже в большом доме нужны продуманные системы хранения — как минимум, чтобы вещи всегда лежали на своих местах и никогда не создавали хаос.

Для этого подойдут самые разные идеи, начиная от интересных полок, заканчивая многочисленными оригинальными органайзерами. 14 блестящих идей хранения в условиях маленькой квартиры ждут вас чуть ниже:



Навесной узкий шкафчик на дверь в ванную



Угловая полка с отделениями для хранения





Скрытая полка с хранением





Полезная вещь для спальни, экономящая пространство





Нужная вещь на кухне





Оттоманка с хранением





Навесной органайзер на дверцу шкафчика





Удобное хранение гладильной доски и утюга





Дополнительная «полка» в шкафу





Хранение грязных вещей не в корзине



Оригинальное решение из труб





Полочка на колёсах для аккуратного хранения под кроватью





Теперь на бортиках ванны всегда чисто и пусто





Любопытное хранение алкоголя



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