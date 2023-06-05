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Бурые медведи из финских лесов

Бурый медведь (Ursus arctos) — крупнейшее плотоядное животное в Европе. В Финляндии он признан национальным символом. При виде такого потапыча любой испытает настоящий страх. Однако, несмотря на свой огромный размер, это пугливое животное, которое любыми способами пытается избегать контакта с людьми.

Бурые медведи из финских лесов

Вес взрослого самца бурого медведя достигает 300 кг.

Бурые медведи из финских лесов

В финских поверьях медведь считался священным животным, которого боялись и почитали местные жители.

Бурые медведи из финских лесов

На важное значение медведя в Финляндии указывает и тот факт, что в финском языке существует более 200 различных названий видов этого животного.

Бурые медведи из финских лесов

Некогда бурый медведь был обычен по всей Европе, включая Англию и Ирландию, на юге его ареал достигал северо-запада Африки (горы Атласа), а на востоке через Сибирь и Китай доходил до Японии.

Бурые медведи из финских лесов

В Северную Америку он, вероятно, попал около 40 000 лет назад из Азии, через Берингов перешеек, и широко расселился в западной части континента от Аляски и до севера Мексики.

Бурые медведи из финских лесов

В Северной Америке известен под названием «гризли» (раньше североамериканского бурого медведя выделяли в отдельный вид); он многочислен на Аляске, на западе Канады, имеются ограниченные популяции на северо-западе США .

Бурые медведи из финских лесов

Ареал бурого медведя в России занимает почти всю лесную зону, за исключением её южных районов. Северная граница ареала совпадает с южной границей тундры.

Бурые медведи из финских лесов

Осенью медведь готовится к зимней спячке и жадно поглощает любую пищу, которая ему попадается (например, ягоды).

Бурые медведи из финских лесов

Примерно с сентября медведь залегает в берлогу. Его зимний сон длится до марта. Берлогу медведь покидает в период с марта по май.

Бурые медведи из финских лесов

Крупнейшие популяции медведя — в Восточной Финляндии и Лапландии. Однако медведей регулярно замечают и в других регионах Финляндии. На самом деле, они водятся на всей территории Финляндии, кроме Аландских островов.

Бурые медведи из финских лесов
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Еще несколько фотографий потапычей.

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов
[inpage]
Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

Бурые медведи из финских лесов

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Бурые медведи из финских лесов

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Бурые медведи из финских лесовПодписаться на мой Instagram

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