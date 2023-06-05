Бурые медведи из финских лесов

Бурый медведь (Ursus arctos) — крупнейшее плотоядное животное в Европе. В Финляндии он признан национальным символом. При виде такого потапыча любой испытает настоящий страх. Однако, несмотря на свой огромный размер, это пугливое животное, которое любыми способами пытается избегать контакта с людьми.







Вес взрослого самца бурого медведя достигает 300 кг.







В финских поверьях медведь считался священным животным, которого боялись и почитали местные жители.







На важное значение медведя в Финляндии указывает и тот факт, что в финском языке существует более 200 различных названий видов этого животного.







Некогда бурый медведь был обычен по всей Европе, включая Англию и Ирландию, на юге его ареал достигал северо-запада Африки (горы Атласа), а на востоке через Сибирь и Китай доходил до Японии.







В Северную Америку он, вероятно, попал около 40 000 лет назад из Азии, через Берингов перешеек, и широко расселился в западной части континента от Аляски и до севера Мексики.







В Северной Америке известен под названием «гризли» (раньше североамериканского бурого медведя выделяли в отдельный вид); он многочислен на Аляске, на западе Канады, имеются ограниченные популяции на северо-западе США .







Ареал бурого медведя в России занимает почти всю лесную зону, за исключением её южных районов. Северная граница ареала совпадает с южной границей тундры.







Осенью медведь готовится к зимней спячке и жадно поглощает любую пищу, которая ему попадается (например, ягоды).







Примерно с сентября медведь залегает в берлогу. Его зимний сон длится до марта. Берлогу медведь покидает в период с марта по май.







Крупнейшие популяции медведя — в Восточной Финляндии и Лапландии. Однако медведей регулярно замечают и в других регионах Финляндии. На самом деле, они водятся на всей территории Финляндии, кроме Аландских островов.





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Еще несколько фотографий потапычей.





























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