5 фактов, которые каждая девушка должна знать о своем бюстгальтере

Что каждая представительница прекрасного пола должна знать о своем нижнем белье.
Эксперты утверждают, что нижнее белье влияет на состояние здоровья женщины. Поэтому очень важно правильно подобрать бюстгальтер и ухаживать за ним должным образом. В нашем обзоре несколько правил и советов для представительниц прекрасного пола.
1. Бюстгальтер нужно стирать как можно чаще
Медики предупреждают, что нарушение правил гигиены чревато различными инфекционными заболеваниями. Поэтому оптимальный вариант - стирка бюстгальтера после того, как он был одет два раза. Хотя, конечно, все зависит от времени года и условий носки. Порой нижнее белье нужно постирать и после одного выхода. Разумеется, бюстгальтер, лучше стирать руками. Но реалии жизни большинства современных женщин таковы, что проще воспользоваться функциональной бытовой техникой.
Нельзя слишком долго носить один и тот же бюстгальтер, ведь нижнее белье становится грязным гораздо быстрее верхней одежды.
Перед тем, как положить бюстгальтер в стиральную машину, нужно обязательно застегнуть все крючки, иначе во время стирки они могут зацепить и повредить ткань. Конечно, лучше всего использовать специальные бельевые мешки и пластмассовые контейнеры, которые защитят от повреждений и сам бюстгальтер и стиральную машинку, в барабане которой часто остаются мелкие детали и "косточки". Безусловно, программу нужно подбирать в соответствии с рекомендациями на ярлыке.
2. Нельзя надевать один и тот же бюстгальтер два дня подряд
Специалисты запрещают каждый день носить одно и то же нижнее белье.
Бюстгальтер нужно менять каждый день, чередуя несколько разных моделей.
После того, как бюстгальтер был надет, он начинает растягиваться, подстраиваясь под размер и форму груди. Если носить белье больше одного дня, бюстгальтер не успевает вернуться в исходное состояние и быстро теряет форму.
3. К выбору бюстгальтера нужно отнестись очень ответственно
Естественно, при выборе бюстгальтера нельзя ориентироваться только на модель и цвет материала. Прежде всего, нужно хорошо знать свой размер, и серьезно отнестись к процессу примерки новой вещи.
При покупке бюстгальтера нужно обратить внимание на несколько очень важных моментов.
Главный ориентир - это объем под грудью, поэтому перед походом в магазин следует взять сантиметровую ленту и узнать свой размер. Во время примерки бюстгальтер нужно застегивать на самый последний (внешний) крючок. Если вещь сидит хорошо: не давит, но и не слишком свободна, объем выбран правильно.
Самый главный ориентир при выборе нового бюстгальтера - это объем под грудью.
Пояс бюстгальтера сзади ни в коем случае не должен быть выше, чем спереди. Ведь в таком положении белье не будет выполнять свою функцию и поддерживать грудь. Лента-застежка должна обязательно быть на одной высоте.
4. После беременности и кормления грудью желательно приобрести несколько новых бюстгальтеров
Во время беременности и кормления у представительниц прекрасного пола меняется форма и размер груди.
Не стоит носить старые бюстгальтеры после беременности и кормления грудью.
Поэтому после окончания грудного вскармливания нужно подождать примерно месяц, а затем можно смело идти в магазин за новым нижним бельем.
5. Бюстгальтер нельзя носить дольше 12 часов подряд
Даже точно подобранное по размеру нижнее белье не рекомендуется носить очень долго.
Даже самый удобный бюстгальтер нельзя носить в течение слишком длительного времени.
Маммологи утверждают, что молочные железы должны "отдыхать", точно так же, как и кожа. И, конечно же, речь ни в коем случае не может идти о том, чтобы спать в нижнем белье.
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