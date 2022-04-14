5 фактов, которые каждая девушка должна знать о своем бюстгальтере

Что каждая представительница прекрасного пола должна знать о своем нижнем белье.

1. Бюстгальтер нужно стирать как можно чаще

Нельзя слишком долго носить один и тот же бюстгальтер, ведь нижнее белье становится грязным гораздо быстрее верхней одежды.

2. Нельзя надевать один и тот же бюстгальтер два дня подряд

Бюстгальтер нужно менять каждый день, чередуя несколько разных моделей.

3. К выбору бюстгальтера нужно отнестись очень ответственно

При покупке бюстгальтера нужно обратить внимание на несколько очень важных моментов.

Самый главный ориентир при выборе нового бюстгальтера - это объем под грудью.

4. После беременности и кормления грудью желательно приобрести несколько новых бюстгальтеров

Не стоит носить старые бюстгальтеры после беременности и кормления грудью.

5. Бюстгальтер нельзя носить дольше 12 часов подряд

Даже самый удобный бюстгальтер нельзя носить в течение слишком длительного времени.