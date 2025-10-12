Как подготовить кустарники к зиме

О чем нужно подумать еще до первых заморозков.







Задолго до приближения холодов и первых заморозков, не говоря уже о выпадении снега, дачники начинают задумываться о том, как защитить свои растения — ведь впереди зимние морозы с пронизывающим ветром, оттепели и многие другие природные эксцессы. Особое внимание нужно уделить кустарникам, которые могут пострадать от низких температур или резких перепадов.

Правильная подготовка ваших посадок к зимовке поможет сохранить их здоровье и красоту на следующий сезон. Итак, что нужно успеть сделать в ближайшие недели?Обрезка — важный этап подготовки кустарников к зимовке. Удалите сухие, поврежденные и больные ветки. Это поможет растению сосредоточить силы на здоровых частях. «Обрезку лучше проводить в начале осени, чтобы кустарник успел восстановиться до наступления заморозков. Не забывайте использовать чистые и острые инструменты, чтобы не повредить ветки», — объясняет садовод Павел Пахомов.Перед зимой кустарники нуждаются в обильном поливе. Влагозарядковый полив поможет растениям запастись водой, необходимой для зимовки. «Поливайте кустарники до тех пор, пока земля не промокнет на глубину корней. Также в осенний период рекомендуется подкормить кустарники фосфорно-калийными удобрениями, которые укрепят корневую систему и повысят зимостойкость. Это нужно сделать в ближайшие дни, особенно там, где лето выдалось сухим и дождя так и не предвидится», — рассказывает Павел.Это проверенный десятилетиями и поколениями садоводов способ защитить корни кустарников от мороза. Используйте органические материалы, такие как торф, компост, опилки или солома.«Насыпьте слой мульчи толщиной 5—10 см вокруг основания кустарника. Это поможет сохранить влагу в почве и предотвратит промерзание корней», — советует Павел.Некоторые кустарники чувствительны к сильным ветрам и снеговым нагрузкам. Чтобы защитить их, можно использовать различные методы. «Например, обвяжите кустарники шпагатом или садовой лентой, чтобы предотвратить ломание веток под тяжестью снега. Для высоких кустов можно соорудить защитные экраны из сетки или ткани, которые будут защищать растения от ветра. Если с подвязкой можно еще и подождать, то заняться строительством заборов там, где это необходимо, нужно уже сейчас, чтобы все успеть», — напоминает Павел.Особенно нежные кустарники могут нуждаться в укрытии на зиму. Используйте специальные укрывные материалы, такие как агроткань, спанбонд или лапник. «Оберните кустарники укрывным материалом и закрепите его, чтобы он не сдулся ветром. Важно не забывать оставлять небольшие вентиляционные отверстия, чтобы избежать гниения растения. Саму защиту тоже стоит начать устанавливать позже, во второй половине сентября. А вот закупить все необходимые материалы лучше в ближайшие дни: практика показывает, что снег всегда выпадает неожиданно и защитной ткани всегда почему-то не хватает», — подсказывает опытный садовод.Зимой кустарники могут стать лакомством для грызунов. Чтобы защитить растения, используйте специальные сетки или обмотайте стволы кустарников пластиковой сеткой. Также можно разложить вокруг них отпугивающие средства, такие как веточки полыни или хвои. «Запастись полынью или ветками лапника нужно сейчас — их будет необходимо подсушить на хорошо проветриваемом пространстве в течение нескольких недель, и только потом использовать», — предупреждает Павел.