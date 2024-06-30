Как придать интерьеру дорогой вид

Когда слышишь фразу «роскошный интерьер», первое, что приходит в голову — детали, которые следует добавить в композицию. Но перед этим нужно сделать обстановку как можно более лаконичной и убрать все лишнее.

Тогда и появится возможность внести истинную элегантность и роскошь.







Как выполнить эту непростую задачу, рассказывает основатель студии дизайна интерьера FlatsDesign Евгения Матвеенко.

Убираем лишнее

Предусматриваем место для хранения

Соблюдаем пропорции

Выбираем стиль интерьера

Определяемся с мебелью

Оформляем стены

Поддерживаем порядок

Если стоит цель — создать шикарный интерьер, стоит задуматься об этом еще на стадии проектирования. Впечатление роскоши формируется не за счет отдельно взятых предметов, а с помощью хорошо продуманной обстановки. Если провести аналогию с одеждой, то, собираясь на вечеринку, женщина надевает украшения, чтобы создать красивый образ. Но если у нее при этом одежда не отглажена, фасон не по фигуре, небрежный вид в целом — никакие бриллианты не придадут ей элегантности.Не стоит загромождать свой дом большим количеством мебели — следите, чтобы оставалось достаточно свободного пространства. Многослойные шторы — не всегда идеальный вариант. Не перегружайте визуальное пространство принтами. Если они на шторах, ковре, обивке мебели — перед глазами пестрит. Внесите один-два акцентных предмета, если хочется украсить комнату, остальное пусть будет однотонным. Если продолжить аналогию с одеждой — мы стараемся подобрать лишь один из элементов с принтом — блузку, брюки или туфли.Не менее важно при создании интерьера максимально убрать визуальный шум, который создают лежащие на поверхности предметы. Например, в кухне это всевозможные баночки, магниты на холодильнике, кухонная утварь, консоли со специями, ножи на магнитной ленте, висящие полотенца. Все это нужно прятать в шкафчики, которые следует заранее продумать. Розетки и провода от электроприборов — тоже убрать внутрь мебели.В детской визуальный шум создают игрушки, в спальне даже в красивых дизайнерских интерьерах не всегда понятно, куда убирать покрывала, декоративные подушки с кровати. Главное же — это одежда. Необходима гардеробная с продуманной системой хранения, размер ее должен соответствовать количеству вещей. Если не все входит — нужно избавиться от лишних вещей либо предусмотреть дополнительное пространство для их размещения.В гостиной ощущение беспорядка создают висящие провода — их нужно убирать в короб. Обратите внимание на хранение пультов от ТВ и аудиотехники, газет, книг, чтобы все это не скапливалось на диване. Таким образом, мы оставляем место для декора, и здесь уже можно внести какую-то шикарную деталь — предмет искусства или интерьерное украшение.Важно, чтобы все предметы интерьера соотносились между собой по размеру. Элегантность — не только в предметах, но и в незаметном комфортном пространстве. Пропорция, на которую чаще всего можно ориентироваться в создании интерьера — это 2/3 или 60% к 40%. Это соотношение важно соблюдать в отношении количества мебели и свободного пространства в комнате, а также в размерах мебели. Например, в гостиной столик не должен быть больше 2/3 от размера дивана, в спальне длина кровати — 2/3 от глубины комнаты.Не стоит располагать несоразмерные предметы в небольших квартирах: слишком большое кресло, ванна или кровать испортят впечатление от интерьера и скорее создадут впечатление бедности, чем роскоши. Важно стараться выстраивать вертикальные и горизонтальные линии в одну, где возможно: например, сравнять уровень подвесных светильников, верхнюю границу дверных проемов, шкафов, зеркал и картин на стенах.Роскошь стереотипно ассоциируется с классическим стилем интерьера. Но из-за стремления к показному шику легко можно скатиться в китч, если перегрузить обстановку золотом, лепниной и завитушками на мебели. Выдержанный пример, которым можно вдохновляться — Белый дом. Здесь соблюдены все пропорции, выстроена идеальная композиция. Можно использовать в интерьере все атрибуты классики — золото, латунь, мрамор, но важно, чтобы дизайнеру не изменило чувство меры.В целом же роскошный интерьер может быть в любом стиле, если грамотно его преподнести, придать изысканность с помощью продуманной обстановки и правильного декора. Важно не использовать большое количество текстур в одном помещении, а цвета подбирать так, чтобы все предметы, находящиеся рядом: мебель, шторы, пол — смотрелись гармонично.Будет ваша мебель дизайнерской и супердорогой или нет — не столь важно. Дело не в количестве денег, а во вкусе. Можно сделать и один предмет акцентом, чтобы он притягивал к себе внимание. Это может быть дизайнерское кресло, старинный комод или люстра, купленная на блошином рынке, бронзовый канделябр или антикварное зеркало. В общем, если вещь нравится и вписывается в ваш интерьер — неважно, стоит ли на ней лейбл дорогого бренда.Выбирая предметы искусства, на которые можно сделать акцент, продумайте то, куда вы их поставите. Важно «подложить» им правильный фон. Если планируете повесить картину, разместить консоль с вазой — окружение должно быть однотонным, чтобы не отвлекать внимание. Если в помещении есть активный рисунок — нужно подумать, как разместить акцент, чтобы не переборщить.Если стены в новом доме оставляют ощущение пустоты, можно также их декорировать шпалерной развеской, нишами и различными подсветками, развесить консоли, зеркала и ковры. Можно использовать графические линии — кроме картин и фото, это могут быть конструкции из деревянных реек. Все эти предметы должны подбираться под стилистику оформления комнаты — бывает так, что прекрасный предмет не «садится» в интерьер. Так что здесь лучше всего довериться профессиональному декоратору.Если интерьер правильно спланирован с учетом приведенных рекомендаций, он не будет слишком захламляться. Если же беспорядок постоянно проникает в дом, но менять в обстановке ничего не планируете, стоит задуматься об избавлении от лишнего. Как правило, при внимательном рассмотрении находится много предметов, с которыми можно безболезненно расстаться.Рекомендуем такой способ: повесить всю одежду на вешалках «задом наперед» и через месяц посмотреть, какие из них остались в неудобном положении. Это вещи, которые вы не носите и от них можно смело избавляться. Если не поднимается рука — уберите ее подальше. Если еще месяц вы не вспоминали об этой одежде — значит, пришла пора с ней расстаться.Чтобы придать шикарный вид интерьеру, можно потратить много денег. Но и обойтись ограниченным бюджетом — вполне реально. Главное — заранее продумать обстановку и расставить выверенные акценты.