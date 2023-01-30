12 фактов о молоке

Молоко — неотъемлемый продукт ежедневного рациона большинства из нас. Про его пользу мы знаем с детства. Казалось бы, что еще можно сказать о нем необычного или интересного? Мы подобрали топ-12 молочных фактов, которые вас, возможно, удивят.







Древнейшие известные на сегодняшний день ископаемые остатки одомашненной коровы относятся к VIII тысячелетию до н. э. То есть мы пьем коровье молоко уже больше 10 000 лет.







Так как у коровы доли вымени между собой не сообщаются, состав молока, полученного из разных сосков одного и того же животного, может не совпадать.







В год население Земли выпивает 580 млн л молока — 1,5 млн в день. Для обеспечения такого объема нужно ежедневно доить около 105 000 коров.







Коровье молоко содержит в 300 раз больше казеина (главный белок, содержащий восемь незаменимых для человека аминокислот), чем молоко человека.







Чтобы молоко не скисало, в древности в него клали лягушек: их кожные выделения имеют антимикробные свойства и тормозят рост бактерий.







В 1960-е годы был разработан процесс непрерывной ультрапастеризации молока, а также асептические упаковочные системы (Tetra Pak), которые позволили продлить срок хранения до полугода. Бережная обработка сохраняет полезные свойства продукта и при этом избавляет его от бактерий, приводящих к скисанию молока. Институт пищевых технологий США в 1989 году назвал этот процесс «наибольшим достижением пищевых технологий ХХ века».







Молоко можно использовать как невидимые чернила: написанное на бумаге проявляется при нагревании. Именно так В.И. Ленин, заключенный в тюрьме, передавал на волю конспиративные письма.







Молоко нельзя хранить в прозрачной таре, так как на свету в нем разрушаются многие полезные вещества. Многослойная герметичная картонная упаковка (~75% картона, полиэтилен, фольга) защищает от внешних факторов, которые влияют на срок хранения молока.







Молоко может скиснуть во время грозы — этому виной длинноволновые электромагнитные импульсы, проникающие в любое вещество.







Молоко почти на 90% состоит из воды и одновременно содержит около 80 полезных минеральных элементов. После процесса ультрапастеризации молока кальций, калий, магний и витамины сохраняются в нем в неизменном виде.







В Брюсселе по случаю Международного дня молока вместо привычной воды из фонтана «Писающий мальчик» льется молоко.







Люди, употребляющие после силовых тренировок молоко, а не энергетические напитки, достигают лучшей физической формы. Именно молоко способствует наращиванию мышечной массы за счет баланса витаминов и микроэлементов, а молочный жир расщепляет жировые отложения в организме.



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