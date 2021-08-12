Слишком больной, слишком знаменитый,слишком высокая:За что травили знаменитостей от Гоголя до Дормер

За что травили знаменитостей от Гоголя до Дормер. Кадр из фильма *Бесконечная история*.

Николай Гоголь

Маленький Гоголь часто болел. Портрет больного ребёнка от художника Канальс и Льямби.

Гоголь был очень тревожным человеком. Возможно, насмешки в школе это способствовали. Портрёт кисти Фёдора Мюллера.

Кристофер Робин Милн

Кристофера Робина травили одноклассники. Из-за этого он даже возненавидел своё имя.

Взрослый Кристофер Робин сражался с фашистами и был серьёзно ранен.

Альберт Эйнштейн

Эйнштейн в детстве был очень серьёзным мальчиком, мячика не гонял и с кем-нибудь дружить не стремился.

Киноактёры двадцатого века

Натали Дормер не считает нужным прощать жестокость девочек, который издевались над ней в школе. Кадр из сериала *Игра престолов* компании НВО.

Советские дети знали Кристиана Бейла по фильму *Мио, мой Мио*.