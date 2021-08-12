Слишком больной, слишком знаменитый,слишком высокая:За что травили знаменитостей от Гоголя до Дормер

За что травили знаменитостей от Гоголя до Дормер. Кадр из фильма *Бесконечная история*.
О детской травле стали много говорить в конце двадцатого века и снова активно обсуждают это явление сейчас. Что, однако, не значит, что раньше травли в школах не существовало. Многие знаменитые персонажи в истории подвергались систематическим издевательствам одноклассников.
Николай Гоголь
У супругов Гоголей-Яновских было большое горе: дети умирали в раннем младенчестве. Николай был третьим, также очень болезненным, и до школьного возраста, казалось, дожил чудом. Его появление в гимназии очень удивило и насмешило будущих одноклассников: мальчик был очень плотно и тепло закутан, уши перевязаны платком. Когда платок развязали, оказалось, что маленький Гоголь болеет золотухой и из ушей у него подтекает.
Маленький Гоголь часто болел. Портрет больного ребёнка от художника Канальс и Льямби.
Были и другие странности. Гоголь был грязнулей, от его белья ощутимо пахло, а одежда была вечно в пятнах. Карманы раздувались от запаса сладостей. Эти сладости он всегд грыз в одиночку, не пытаясь с кем-то поделиться хотя бы просто для того, чтобы обзавестись друзьями. А ещё он долго, до чёрного цвета, катал шарики из хлеба.
За всё это другие школьники его дразнили. Гоголь отвечать остроумно тогда ещё не умел. Он иногда плакал, а иногда кидал свои грязные хлебные шарики в чужие суп или квас. Взаимную неприязнь это только усиливало и, поскольку друзей у Гоголя в школе нормальных не было, одноклассники запомнили его плаксивым и нервным. Хотя с чего ему быть весёлым и спокойным, если его дразнила целая толпа мальчишек, в общем-то, неясно.
Гоголь был очень тревожным человеком. Возможно, насмешки в школе это способствовали. Портрёт кисти Фёдора Мюллера.
Кристофер Робин Милн
После того, как Алан Александр Милн написал первые истории о медвежонке Винни-Пухе и его маленьком хозяине Кристофере Робине, сын Алана, тот самый Кристофер Робин, проснулся знаменитым. Его много фотографировали журналисты, и он охотно позировал. Ему присылали открытки со всех концов Британии, и он с удовольствием читал добрые слова незнакомых ему людей.
Всё изменилось, когда Кристофер Робин начал учиться в типичной английской школе-интернате для мальчиков. Такие школы не существовали без травли, тем более, что учителя держали детей в особенной строгости и практиковали физические наказания. Стресс мальчики выпускали, выискивая, над кем вместе поиздеваться. Кристофер Робин подошёл идеально. Мягкий, симпатичный и знаменитый.
Кристофера Робина травили одноклассники. Из-за этого он даже возненавидел своё имя.
Ситуацию усугубило и то, что Милна явно выделяли педагоги. Слишком застенчивый, чтобы спорить, он казался им идеальным мальчиком. И, кроме того, им нравилось быть учителями мальчика, которого знает вся Британии. Нарочито выделяя Милна из толпы сверстников, они сделали его верной мишенью для насмешек, щипков и издевательств.
Кристофер Робин пробовал ходить на бокс, но из этого ничего не вышло. В бою мало навыков, нужна ещё готовность бить людей. Мальчик не находил в себе сил. Всё его детство было отравлено издевательствами ровесников, а книги отца он просто возненавидел на всю жизнь.
Взрослый Кристофер Робин сражался с фашистами и был серьёзно ранен.
Альберт Эйнштейн
С точки зрения одноклассников Эйнштейна, он прямо-таки нарывался. Во-первых, у него хватало странностей. Например, он терпеть не мог носить носки. Во-вторых, отлично учился по математике, даже слишком. В-третьих, кое-кому очень не нравилось, что он еврей.
Насколько великолепен был Альберт Эйнштейн в математике, настолько ничего не соображал в выстраивании отношений с другими детьми. Никогда не просился играть, а если звали, отказывался: попросту не умел. Да, Эйнштейн не умел играть в подвижные детские игры, практически ни в какие. Кроме того, он мог вдруг прочесть длинную лекцию о том, как что-то устроено.
Эйнштейн в детстве был очень серьёзным мальчиком, мячика не гонял и с кем-нибудь дружить не стремился.
В общем, ровесники его терпеть не могли, звали зубрилой и занудой, а порой напоминали и о еврействе. Учителя его тоже терпеть не могли и открыто говорили, что он должен уйти из школы. Но, судя по всему, до физической агрессии дело не дошло, да и то, что другого ребёнка довело бы до слёз, слабо заинтересованной в активной социальной жизни Эйнштейн едва заметил.
Киноактёры двадцатого века
Многие кинозвёзды двадцатого века вспоминают школьные годы с ужасом или нериязнью. Мало кто считает пережитый опыт травли полезным, а саму травлю — детской забавой. Натали Дормер заявила, что до сих пор ненавидит девочек, которые издевались над ней. Джеки Чан далеко не в самом раннем возрасте стал практиковать боевые искусства, и очень страдал от издевательств сверстников.
Натали Дормер не считает нужным прощать жестокость девочек, который издевались над ней в школе. Кадр из сериала *Игра престолов* компании НВО.
Для того, чтобы стать объектом травли, ребёнок необязательно должен что-то делать сам не так. Мать Шарлиз Терон была вынуждена застрелить пьяного мужа, чтобы спасти свою жизнь. Её посадили в тюрьму, а маленькую Шарлиз оскорбляли в школе как дочь убийцы. В этой травле участвовали и учителя.
Кристиана Бэйла били ногами и палками соседские подростки, чтобы «поставить на место» — ведь они знали, что он снялся в фильме и знаменит. По той же причине пострадала Кристен Стюарт. Одноклассницы распускали слухи, что в кино её взяли только потому, что она спит с кем надо, и половина мальчиков школы распускала руки, чтобы похвастаться, что трогала за грудь киноактрису. Девочке пришлось перейти на дистанционное обучение — её жизнь стала невыносимой.
Советские дети знали Кристиана Бейла по фильму *Мио, мой Мио*.
Анджелину Джоли чуть не довели до самоубийства, издеваясь над тем, какая она высокая и губастая. Джорджа Клуни в детстве поразил паралич Белла, из-за которого не двигалась половина лица, а у Сильвестра Сталлоне лицо было парализовано наполовину из-за родовой травмы. Одноклассники сочли, что их болезни — отличный повод для издевательств. Клуни вспоминает школу как худшее время в своей жизни.
Страдал от издевательств из-за цвета кожи и советский маленький актёр Толя Бовыкин. Но в его случае, наоборот, стало легче жить после того, как вышел фильм с его участием. Увы, юный актер после звездной роли исчез с экранов из-за трагедии.
Текст: Лилит Мазикина
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