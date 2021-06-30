10 кинообразов «непутёвого» человека с Леонидом Куравлёвым в главной роли

Непутевый Афоня, предприимчивый Жорж Милославский, коварный оберштурмбанфюрер Айсман и влюбчивый, всегда готовый каждому помочь Пашка Колокольников из «Живет такой парень». Леонид Куравлёв – самый пластичный артист Советского Союза, который сыграл больше разноплановых ролей, чем кто бы то ни было из его партнеров по фильмам. В этом обзоре «десятка» самых ярких, пожалуй, кинообразов этого актёра.









«Живёт такой парень»

«Вий»

«Золотой телёнок»

«Любовь Серафима Фролова»

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Афоня»

«Не может быть!»

«Живите в радости»

«Суета сует»

«Дамы приглашают кавалеров»